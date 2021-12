TOTW 14: So könnte das neue Team of the Week aussehen

Es ist Weihnachten und die europäischen Ligen biegen auf die Zielgerade der Hinrunde ein. In Spanien erhielt Real Madrid gegen Cadiz einen kleinen Dämpfer, die Bayern wiederum vergrößern ihren Vorsprung in der Bundesliga, in Italien und England hingegen sind die Meisterschaftskämpfe in vollem Gange. In der Serie A hat sich Inter Mailand inzwischen an der Spitze absetzen können, in England thront Pep Guardiolas Manchester City ganz oben. Hier seht ihr eine Auswahl, wer es ins Team of the Week geschafft haben könnte.

TOTW 14: Das sind die Predictions

Im Folgenden zeigen wir euch die Predictions zum Team of the Week 14.

Das ist die Prediction zum TOTW 14 von „FIFAUteam“:

TW: Kevin Trapp, 87, Eintracht Frankfurt

TW: Emmanuel Ledesma, 81, FC Cadiz

RV: Joao Cancelo, 88, Manchester City

IV: Dayot Upamecano, 86, FC Bayern München

RAV: Denzel Dumfries, 84, Inter Mailand

IV: Roman Saiss, 82, Wolverhampton Wanderers

ZOM: Luis Alberto, 87, Lazio Rom

RM: Otavio, 84, FC Porto

RM: Rafa Silva, 84, Benfica Lissabon

ZM: Hans Vanaken, 82, FC Brügge

LM: Gabriel Martinelli, 81, FC Arsenal

ZM: Marco Richter, 80, Hertha BSC

RF: Yorbe Vertessen, 77, PSV Eindhoven

ZOM: Nikola Dovedan, 75, Erzgebirge Aue

ST: Gerard Moreno, 87, FC Villarreal

ST: Alvaro Morata, 85, Juventus Turin

ST: Inaki Williams, 84, Athletic Bilbao

ST: Tammy Abraham, 82, AS Rom

ST: Gerard Delofeu, 82, Udinese Calcio

ST: Youssef El-Arabi, 82, Olympiakos Piräus

ST: Jorge Molina, 81, FC Granada

ST: Theoson Siebatcheu, 79, Young Boys Bern

ST: Shamar Nicholson, 78, Sporting Charleroi

Was ist eigentlich das Team of the Week?

Jede Woche präsentiert uns EA Sports das Team der Woche. Dabei erhalten 23 Spieler, die im realen Fußball am Wochenende auftrumpften, eine Spezialkarte, auch „Inform“ genannt. Diese Karten haben ein besseres Rating als die Standardkarte eines Spielers. Ein Spieler kann auch mehrere „Informs“ bekommen. Das Rating wird von Karte zu Karte besser. Bestimmt werden die 23 Akteure von Herausgeber EA Sports. Die genauen Kriterien, nach denen der Spielehersteller entscheidet, sind nicht bekannt.

Das Team der Woche wird immer am Mittwoch von EA Sports präsentiert. Ab dann sind die TOTW-Karten dann eine Woche lang in Sets erhältlich – und zwar in Packs, die seltene (Gold)-Spieler enthalten. Danach können diese Karten nur noch auf dem Transfermarkt erworben werden.

Was sind TOTW-Predictions?

Predictions sind Vorhersagen darüber, welche Spieler voraussichtlich im Team der Woche (engl. Team of the Week, TOTW) stehen werden. EA Sports präsentiert das TOTW immer mittwochs. Die Predictions geben einen guten Überblick darüber, welche Spieler es mit welchem Rating ins Team der Woche schaffen könnten, auch wenn die Predictions zumeist nicht 100 Prozent mit dem späteren TOTW übereinstimmen.