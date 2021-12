TOTW 13: Wer steht im neuen Team of the Week?

Die europäischen Ligen biegen auf die Zielgerade der Hinrunde ein. In Spanien eilt Real Madrid inzwischen von Sieg zu Sieg, die Bayern vergrößern ihren Vorsprung in der Bundesliga ebenso, in Italien und England hingegen sind die Meisterschaftskämpfe in vollem Gange. In Italien hat sich Inter Mailand mittlerweile an die Spitze geschoben, in England thront Pep Guardiolas Manchester City ganz oben.

>> Kalender zu FIFA 22 Ultimate Team: Wann beginnt welches FUT-Event? <<

TOTW 13: Das sind die Predictions

Im Folgenden zeigen wir euch die Predictions zum Team of the Week 13.

Das ist die Prediction zum TOTW 13 von „FIFAUteam“:

TW: David de Gea, 86, Manchester United

TW: Geronimo Rulli, 83, Villarreal

LAV: Angelino, 85, RB Leipzig

IV: Duje Caleta-Car, 84, Olympique Marseille

IV: Gabriel, 82, FC Arsenal

LAV: David Raum, 79, TSG Hoffenheim

IV: Konstantinos Mavropanos, 79, VfB Stuttgart

ZM: Jorginho, 86, FC Chelsea

ZM: Youri Tielemans, 86, Leicester City

ZDM: Thomas Delaney, 84, FC Sevilla

LM: Javi Puado, 82, Espanyol Barcelona

LF: Nuno Santos, 82, Sporting Lissabon

LF: Darwin Nunez, 81, Benfica Lissabon

LF: Marcus Edwards, 81, Vitoria Guimaraes

RM: Randal Kolo Muani, 80, FC Nantes

ZM: Conor Gallagher, 80, Crystal Palace

ZOM: Daniel Johnson, 79, Preston North End

ST: Dusan Vlahovic, 84, AC Florenz

ST: Guanluca Lapadula, 82, Benevento

ST: Manolo Gabiaddini, 81, Sampdoria Genua

ST: Joel Pohjanpalo, 79, Caykur Rizespor

ST: Karim Adiyemi, 78, RB Salzburg

ST: Kelvin Yeboah, 76, Sturm Graz

Was ist eigentlich das Team of the Week?

Jede Woche präsentiert uns EA Sports das Team der Woche. Dabei erhalten 23 Spieler, die im realen Fußball am Wochenende auftrumpften, eine Spezialkarte, auch „Inform“ genannt. Diese Karten haben ein besseres Rating als die Standardkarte eines Spielers. Ein Spieler kann auch mehrere „Informs“ bekommen. Das Rating wird von Karte zu Karte besser. Bestimmt werden die 23 Akteure von Herausgeber EA Sports. Die genauen Kriterien, nach denen der Spielehersteller entscheidet, sind nicht bekannt.

Das Team der Woche wird immer am Mittwoch von EA Sports präsentiert. Ab dann sind die TOTW-Karten dann eine Woche lang in Sets erhältlich – und zwar in Packs, die seltene (Gold)-Spieler enthalten. Danach können diese Karten nur noch auf dem Transfermarkt erworben werden.

Was sind TOTW-Predictions?

Predictions sind Vorhersagen darüber, welche Spieler voraussichtlich im Team der Woche (engl. Team of the Week, TOTW) stehen werden. EA Sports präsentiert das TOTW immer mittwochs. Die Predictions geben einen guten Überblick darüber, welche Spieler es mit welchem Rating ins Team der Woche schaffen könnten, auch wenn die Predictions zumeist nicht 100 Prozent mit dem späteren TOTW übereinstimmen.