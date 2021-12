TOTW 12: Keine Bundesligastars im kommenden „Team of the Week“?

In den europäischen Ligen fanden am vergangenen Wochenende richtungsweisende Meisterschaftskämpfe statt. Die Spitzenteams traten teilweise gegeneinander an und sorgten so für große Spannung in den jeweiligen Ligen. Auch beim „Team of the Week“ sind die Auswirkungen des vergangenen Wochenendes zu spüren. Denn aus der Bundesliga sind kaum Akteure vertreten.

>> Kalender zu FIFA 22 Ultimate Team: Wann beginnt welches FUT-Event? <<

Dafür sind auch der Premier League etliche Spieler in den Vorhersagen vertreten. So könnte Bernardo Silva von Manchester City ebenso im TOTW 12 dabei sein, wie der ehemalige Leverkusener Heung-min Son von den Hotspurs aus Tottenham. Ebenfalls hoch im Kurs ist der Brasilianer Fred, Siegtorschütze beim 1:0 von Manchester United gegen Crystal Palace am vergangenen Wochenende.

TOTW 12: Das ist die Prediction von „FIFAUteam“:

TW: Igor Akinfeev, 83, ZSKA Moskau

TW: Adam Davies, 78, Stoke City

RV: Denzel Dumfries, 86, Inter Mailand

IV: Ezri Konsa, 82, Aston Villa

IV: PapeAbou Cisse, 81, Olympiakos Piräus

LAV: Maximilian Wittek, 79, Vitesse Arnheim

LM: Son Heung-min, 91, Tottenham Hotspur

RF: Bernardo Silva, 87, Manchester City

ZDM: Fred, 84, Manchester United

LF: Anthony Nwakaeme, 82, Trabzonspor

RM: Sofiane Diop, 81, AS Monaco

LF: Martin Terrier, 81, Stade Rennais

LF: Jesper Karlsson, 81, AZ Alkmaar

ZM: Matheus Nunes, 81, Sporting Lissabon

RM: Morgan Gibbs-White, 78, Sheffield United

ST: Ciro Immobile, 88, Lazio Rom

ST: Patrick Schick, 82, Bayer Leverkusen

ST: Luka Jovic, 82, Real Madrid

ST: Serdar Dursun, 81, Fenerbahce Istanbul

ST: Bryan Linssen, 80, Feyernoord Rotterdam

ST: Sebastian Polter, 77, VfL Bochum

ST: Tosin Aiyegun, 76, FC Zürich

ST: Colby Bishop, 75, Fleetwood Town

Was ist eigentlich das Team of the Week?

Jede Woche präsentiert uns EA Sports das Team der Woche. Dabei erhalten 23 Spieler, die im realen Fußball am Wochenende auftrumpften, eine Spezialkarte, auch „Inform“ genannt. Diese Karten haben ein besseres Rating als die Standardkarte eines Spielers. Ein Spieler kann auch mehrere „Informs“ bekommen. Das Rating wird von Karte zu Karte besser. Bestimmt werden die 23 Akteure von Herausgeber EA Sports. Die genauen Kriterien, nach denen der Spielehersteller entscheidet, sind nicht bekannt.

Das Team der Woche wird immer am Mittwoch von EA Sports präsentiert. Ab dann sind die TOTW-Karten dann eine Woche lang in Sets erhältlich – und zwar in Packs, die seltene (Gold)-Spieler enthalten. Danach können diese Karten nur noch auf dem Transfermarkt erworben werden.

Das waren die Predictions zum Team of the Week 11

Im Folgenden zeigen wir euch die Predictions von „FIFAUteam“:

TOTW 11: Predictions von „FIFAUteam“

TW: Anthony Lopes, 84, Olympique Lyon

TW: Lukasz Skorupski, 81, FC Bologna

IV: Virgil van Dijk, 90, FC Liverpool

IV: Marquinhos, 89, Paris Saint-Germain

IV: Berat Djimsiti, 82, Atalanta Bergamo

RAV: Fabien Centonze, 81, FC Metz

LV: Ghislain Konan, 81, Stade Reims

LAV: Ian Escobar, 75, Godoy Cruz

ZM: Ilkay Gündogan, 86, Manchester City

ZOM: James Maddison, 84, Leicester City

RF: Moussa Diaby, 84, Bayer Leverkusen

RM: Antonio Candreva, 84, Sampdoria Genua

LM: Max Gradel, 81, Sivasspor

LM: Juanmi, 81, Real Betis Sevilla

RF: Ihlas Bebou, 81, TSG Hoffenheim

ZM: Danny Drinkwater, 78, FC Reading

RF: Matt O’Reilly, 75, MK Dons

ST: Dries Mertens, 86, SSC Neapel

ST: Antoine Griezmann, 86, Atletico Madrid

ST: Marcus Berg, 81, IFK Göteborg

ST: Pablo Valcarce, 78, Burgos CF

ST: Thomas Lehne Olsen, 76, Lillestrom SK

ST: Duncan Watmore, 76, Middlesbrough

Was sind TOTW-Predictions?

Predictions sind Vorhersagen darüber, welche Spieler voraussichtlich im Team der Woche (engl. Team of the Week, TOTW) stehen werden. EA Sports präsentiert das TOTW immer mittwochs. Die Predictions geben einen guten Überblick darüber, welche Spieler es mit welchem Rating ins Team der Woche schaffen könnten, auch wenn die Predictions zumeist nicht 100 Prozent mit dem späteren TOTW übereinstimmen.