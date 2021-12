TOTW 11: Gündogan und Hector im Team Of The Week 11

In den europäischen Ligen geht Schlag auf Schlag, ein Topspiel jagt das Nächste und auch in den europäischen Wettbewerben kristallisiert sich immer mehr heraus, wer nach den Gruppenphasen in die K.o.-Phase einzieht. Auch das Team Of The Week macht keine Pause, inzwischen ist es schon das elfte Team, welches mit Inform-Karten besonders ausgezeichnet wird.

Mit dem Niederländer Virgil Van Dijk gibt es einen echten Kracher für die Abwehr aus den Liverpooler Reihen. Daneben reiht sich in die Verteidigerriege ein frisch gebackener Derbysieger mit Jonas Hector vom 1. FC Köln. Auch im Mittelfeld gibt es deutsche Beteiligung. Hier ist Ilkay Gündogan, wie bereits in der Prediction vermutet, von Manchester City vertreten.

Auch im Sturm wird nicht gegeizt. Mit Antoine Griezmann von Atletico Madrid gibt es gleich den nächsten Kracher, nachdem es für die Offensive in der Woche zuvor bereits Lionel Messi im TOTW gab. Mit Moussa Diaby von Bayer Leverkusen sowie Ihlas Bebou von der TSG Hoffenheim stehen in dieser Woche noch zwei weitere Bundesligastars im Team Of The Week.

TOTW 11: Das ist das neue Team of the Week

Startelf:

TW: Anthony Lopes, 84, Olympique Lyon

IV: Virgil van Dijk, 90, FC Liverpool

IV: Rafael Toloi, 83, Atalanta Bergamo

LV: Jonas Hector, 82, 1. FC Köln

ZM: Nigel De Jong, 88, FC Barcelona

ZM: Ilkay Gündogan, 86, Manchester City

ZOM: James Maddison, 84, Leicester City

RM: Bukayo Saka, 85, FC Arsenal

ST: Antoine Griezmann, 86, Atletico Madrid

ST: Gaetan Laborde, 85, Stade Rennes

RF: Domenico Berardi, 84, US Sassuolo

Ersatzbank und Reserve:

TW: Diego Lopez, 81, Espanyol Barcelona

RAV: Fabien Centonze, 81, FC Metz

RM: Moussa Diaby, 84, Bayer Leverkusen

RM: Angel Mena, 82, Club Leon FC

LM: Juanmi, 81, Real Betis Sevilla

RF: Ihlas Bebou, 81, TSG Hoffenheim

LM: Max Gradel, 81, Sivasspor

RV: Alan Mozo, 80, UNAM Pumas

LM: Kamil Grosicki, 78, Pogin Stettin

LM: Hattan Bahebri, 75, Al-Shabab Riad

ST: Marco Ruben, 80, Rosario Central

ST: Thomas Lehne Olsen, 76, Lillestrom SK

Das ist das Team of the Week 11:

Was ist eigentlich das Team of the Week?

Jede Woche präsentiert uns EA Sports das Team der Woche. Dabei erhalten 23 Spieler, die im realen Fußball am Wochenende auftrumpften, eine Spezialkarte, auch „Inform“ genannt. Diese Karten haben ein besseres Rating als die Standardkarte eines Spielers. Ein Spieler kann auch mehrere „Informs“ bekommen. Das Rating wird von Karte zu Karte besser. Bestimmt werden die 23 Akteure von Herausgeber EA Sports. Die genauen Kriterien, nach denen der Spielehersteller entscheidet, sind nicht bekannt.

Das Team der Woche wird immer am Mittwoch von EA Sports präsentiert. Ab dann sind die TOTW-Karten dann eine Woche lang in Sets erhältlich – und zwar in Packs, die seltene (Gold)-Spieler enthalten. Danach können diese Karten nur noch auf dem Transfermarkt erworben werden.

Das waren die Predictions zum Team of the Week 11

Im Folgenden zeigen wir euch die Predictions von „FIFAUteam“:

TOTW 11: Predictions von „FIFAUteam“

TW: Anthony Lopes, 84, Olympique Lyon

TW: Lukasz Skorupski, 81, FC Bologna

IV: Virgil van Dijk, 90, FC Liverpool

IV: Marquinhos, 89, Paris Saint-Germain

IV: Berat Djimsiti, 82, Atalanta Bergamo

RAV: Fabien Centonze, 81, FC Metz

LV: Ghislain Konan, 81, Stade Reims

LAV: Ian Escobar, 75, Godoy Cruz

ZM: Ilkay Gündogan, 86, Manchester City

ZOM: James Maddison, 84, Leicester City

RF: Moussa Diaby, 84, Bayer Leverkusen

RM: Antonio Candreva, 84, Sampdoria Genua

LM: Max Gradel, 81, Sivasspor

LM: Juanmi, 81, Real Betis Sevilla

RF: Ihlas Bebou, 81, TSG Hoffenheim

ZM: Danny Drinkwater, 78, FC Reading

RF: Matt O’Reilly, 75, MK Dons

ST: Dries Mertens, 86, SSC Neapel

ST: Antoine Griezmann, 86, Atletico Madrid

ST: Marcus Berg, 81, IFK Göteborg

ST: Pablo Valcarce, 78, Burgos CF

ST: Thomas Lehne Olsen, 76, Lillestrom SK

ST: Duncan Watmore, 76, Middlesbrough

Was sind TOTW-Predictions?

Predictions sind Vorhersagen darüber, welche Spieler voraussichtlich im Team der Woche (engl. Team of the Week, TOTW) stehen werden. EA Sports präsentiert das TOTW immer mittwochs. Die Predictions geben einen guten Überblick darüber, welche Spieler es mit welchem Rating ins Team der Woche schaffen könnten, auch wenn die Predictions zumeist nicht 100 Prozent mit dem späteren TOTW übereinstimmen.