TOTW 11: Kommt nach Messi der nächste Kracher ins Team of the Week?

Nach den Spieltagen gibt es wieder ein Team of the Week. Alle europäischen Ligen waren im Einsatz, auch in der Champions League und der Europa League rollte der Ball. Daher gibt es wieder einige interessante Spekulationen, wer es diesmal geschafft haben könnte. Wir zeigen euch, welche Spieler potenziell im TOTW 11 stehen könnten.

Das sind die Predictions zum Team of the Week 11

Im Folgenden zeigen wir euch die Predictions von „FIFAUteam“:

TOTW 11: Predictions von „FIFAUteam“

TW: Anthony Lopes, 84, Olympique Lyon

TW: Lukasz Skorupski, 81, FC Bologna

IV: Virgil van Dijk, 90, FC Liverpool

IV: Marquinhos, 89, Paris Saint-Germain

IV: Berat Djimsiti, 82, Atalanta Bergamo

RAV: Fabien Centonze, 81, FC Metz

LV: Ghislain Konan, 81, Stade Reims

LAV: Ian Escobar, 75, Godoy Cruz

ZM: Ilkay Gündogan, 86, Manchester City

ZOM: James Maddison, 84, Leicester City

RF: Moussa Diaby, 84, Bayer Leverkusen

RM: Antonio Candreva, 84, Sampdoria Genua

LM: Max Gradel, 81, Sivasspor

LM: Juanmi, 81, Real Betis Sevilla

RF: Ihlas Bebou, 81, TSG Hoffenheim

ZM: Danny Drinkwater, 78, FC Reading

RF: Matt O’Reilly, 75, MK Dons

ST: Dries Mertens, 86, SSC Neapel

ST: Antoine Griezmann, 86, Atletico Madrid

ST: Marcus Berg, 81, IFK Göteborg

ST: Pablo Valcarce, 78, Burgos CF

ST: Thomas Lehne Olsen, 76, Lillestrom SK

ST: Duncan Watmore, 76, Middlesbrough

Mit dem Hoffenheimer Stürmer Ihlas Bebou und dem Leverkusener Moussa Diaby stehen zwei potentielle Bundesligastars im elften Team Of The Week. Zusätzlich könnte mit Ilkay Gündogan sogar noch ein deutscher Nationalspieler aus den Reihen von Manchester City ins Team rutschen. Ansonsten steht mit Dries Mertens vom SSC Neapel sowie Antoine Griezmann auch die geballte Stürmer-Prominenz in den Startlöchern. Die beste Karte im Team of the Week 11 könnte aber Virgil van Dijk nach seinem Tor gegen Southampton bekommen, bei ihm steht ein Upgrade auf 90 im Raume. Der Niederländer könnte der Kracher im neuen TOTW werden.

Ansonsten sind eine Menge Spieler und Teams in den Vorschlägen, die man nicht alle Tage entdeckt. So zum Beispiel Pablo Valcarce vom spanischen Zweitligisten Burgos. Beim 3:0 gegen Malaga am vergangenen Wochenende erzielte Valcarce zwei Treffer. Auch Ian Escobar von Godoy Cruz aus der ersten argentinischen Liga war beim 3:0 gegen CA Patronato mit zwei Assists und einem Tor sehr erfolgreich.

Was ist eigentlich das Team of the Week?

Jede Woche präsentiert uns EA Sports das Team der Woche. Dabei erhalten 23 Spieler, die im realen Fußball am Wochenende auftrumpften, eine Spezialkarte, auch „Inform“ genannt. Diese Karten haben ein besseres Rating als die Standardkarte eines Spielers. Ein Spieler kann auch mehrere „Informs“ bekommen. Das Rating wird von Karte zu Karte besser. Bestimmt werden die 23 Akteure von Herausgeber EA Sports. Die genauen Kriterien, nach denen der Spielehersteller entscheidet, sind nicht bekannt.

Das Team der Woche wird immer am Mittwoch von EA Sports präsentiert. Ab dann sind die TOTW-Karten dann eine Woche lang in Sets erhältlich – und zwar in Packs, die seltene (Gold)-Spieler enthalten. Danach können diese Karten nur noch auf dem Transfermarkt erworben werden.

Was sind TOTW-Predictions?

Predictions sind Vorhersagen darüber, welche Spieler voraussichtlich im Team der Woche (engl. Team of the Week, TOTW) stehen werden. EA Sports präsentiert das TOTW immer mittwochs. Die Predictions geben einen guten Überblick darüber, welche Spieler es mit welchem Rating ins Team der Woche schaffen könnten, auch wenn die Predictions zumeist nicht 100 Prozent mit dem späteren TOTW übereinstimmen.