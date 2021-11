TOTW 10: Das sind die Predictions für das neue Team of the Week

Nach der Länderspielpause geht es nahtlos weiter. Und weil alle europäischen Ligen am Wochenende wieder im Einsatz waren, gibt es auch diese Woche ganz normal das Team Of The Week bei FIFA 22. Es ist das inzwischen zehnte Team, das in dieser Saison vorgestellt wird. Wir zeigen euch, welche Karten diese WOche auf euch warten könnten.

>> Kalender zu FIFA 22 Ultimate Team: Wann beginnt welches FUT-Event? <<

Das sind die Predictions zum Team of the Week 10

Im Folgenden zeigen wir euch die Predictions von „FIFAUteam“:

TOTW 10: Predictions von „FIFAUteam“

TW: Lukas Hradecky, 86, Aston Villa

TW: Joel Drommel, 81, PSV Eindhoven

RV: Trent Alexander Arnold, 88, FC Liverpool

IV: Felipe, 86, Atletico Madrid

IV: Leonardo Bonucci, 86, Juventus Turin

RF: Filip Stojkovic, 79, Rapid Wien

IV: Jorge Ceunca, 78, FC Getafe

ZM: Toni Kroos, 89, Real Madrid

ZDM: Rodri, 87, Manchester City

ZOM: Andreas Iniesta, 85, Vissel Kobe

RF: Lars Stindl, 84, Borussia Mönchengladbach

ZOM: Steven Berghuis, 84, Ajax Amsterdam

LF: Mario Pasalic, 82, Atalanta Bergamo

RM: Romain Faivre, 81, Stade Brest

LM: Emmanuel Dennis, 80, FC Watford

ZDM: Ruben Ribeiro, 79, Hatayspor

ST: Dusan Vlahovic, 84, AC Florenz

ST: Andre Hahn, 81, FC Augsburg

ST: Bryan Linsen, 80, Feyernoord Rotterdam

ST: Leandro Damiao, 80, Kawasaki Frontale

ST: Deniz Undav, 77, Royal Union SG

ST: Rhys Healey, 76, FC Toulouse

ST: Harry Smith, 73, Leyton Orient

Was sind TOTW-Predictions?

Predictions sind Vorhersagen darüber, welche Spieler voraussichtlich im Team der Woche (engl. Team of the Week, TOTW) stehen werden. EA Sports präsentiert das TOTW immer mittwochs. Die Predictions geben einen guten Überblick darüber, welche Spieler es mit welchem Rating ins Team der Woche schaffen könnten, auch wenn die Predictions zumeist nicht 100 Prozent mit dem späteren TOTW übereinstimmen.

Was ist eigentlich das Team of the Week?

Jede Woche präsentiert uns EA Sports das Team der Woche. Dabei erhalten 23 Spieler, die im realen Fußball am Wochenende auftrumpften, eine Spezialkarte, auch „Inform“ genannt. Diese Karten haben ein besseres Rating als die Standardkarte eines Spielers. Ein Spieler kann auch mehrere „Informs“ bekommen. Das Rating wird von Karte zu Karte besser. Bestimmt werden die 23 Akteure von Herausgeber EA Sports. Die genauen Kriterien, nach denen der Spielehersteller entscheidet, sind nicht bekannt.

Das Team der Woche wird immer am Mittwoch von EA Sports präsentiert. Ab dann sind die TOTW-Karten dann eine Woche lang in Sets erhältlich – und zwar in Packs, die seltene (Gold)-Spieler enthalten. Danach können diese Karten nur noch auf dem Transfermarkt erworben werden.