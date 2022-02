RTTF bei FIFA 22: So sieht Team 1 von „Road to the Final“ aus

Es geht Schlag auf Schlag! Nach den „Future Stars“ folgt unmittelbar das nächste Event. Die „Road to the Final“ steht wieder an. Bereits zum vierten Mal beglückt uns EA mit der „Road to the Final“, wo die Spieler aus den internationalen Wettbewerben im Fokus stehen. Nach der Champions League und der Europa League ist auch die Conference League erstmals vertreten.

„RTTF“ bei FIFA 22: So sieht Team 1 aus

Champions League:

ZOM: Sadio Mane, 92, FC Liverpool

ST: Gareth Bale, 89, Real Madrid

ZOM: Kai Havertz, 89, FC Chelsea

MS: Alexis Sanchez, 88, Inter Mailand

ZM: Marcos Llorente, 88, Atletico Madrid

ZM: Corentin Tolisso, 88, FC Bayern München

IV: Presnel Kimpembe, 87. PSG

ZM: Renato Sanches, 87, OSC Lille

RV: Juan Cuadrado, 87, Piemonte Calcio

LV: Alex Telles, 87, Manchester United

Europa League & Conference League:

MS: Josip Ilicic, 88, Atalanta

LF: Ansu Fati, 87, FC Barcelona

ZOM: Papui Gomez, 87, FC Sevilla

RF: Hirving Lozano, 87, SSC Neapel

RM: Jared Bowen, 86, West Ham United

ST: Jamie Vardy, 90, Leicester City

IV: Chris Smalling, 86, Roma FC

ZDM: Boubacar Kamara, 85, Olympique Marseille

Zudem gibt es Ajax-Innenverteidiger Lisandro Martinez als Aufgabe, ihn kann man sich also freispielen.

FIFA 22 Road to the Final: Wann erhält ein RTTF-Spieler ein Upgrade?

Die Karten erhielten eine Aufwertung, wenn der Klub bestimmte Erfolge im europäischen Wettbewerb erzielte. Sobald der Verein des Spielers aus dem europäischen Wettbewerb ausschied, erhielt er keine Upgrades mehr.

Für die Champions League, ebenso wie für die Europa League, bedeutete das:

Erreichen der K.o.-Runde

Hinspielsieg im Achtelfinale

Erreichen des Viertelfinales

Erreichen des Halbfinales

Erreichen des Finales

Sieg im Finale

FIFA 22 Road to the Final: Wie stark ist das Upgrade für einen RTTF-Spieler?

Bei jedem Upgrade erhält ein Spieler den entsprechenden Gegenwert eines Topform-Objekts. Das heißt: Das Upgrade fällt so aus, als würde der Spieler eine „Inform“ erhalten. Ein Spieler, der bereits ein 89er Rating besitzt, wird in der Regel auf 90 hochgehen. Ein 84er hingegen erhält zumeist eine Aufwertung auf 86.

FIFA 22 Road to the Final: Wann startet RTTF?

Am 18. Februar erscheinen um 19 Uhr die ersten Karten.

FIFA 22 Road to the Final: Was ist RTTF?

Erstmals eingeführt wurde „Road to the Finals“ zu FIFA 19. Seither ist es fester Bestandteil im FIFA-Kalender. Wie bereits im „Road to the Knockouts„-Event wird es auch hier wieder dynamische Karten geben, die automatisch Upgrades erhalten, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt wurden.

In der vorigen Ausgabe kamen am Ende insgesamt drei Teams zustande. Wir gehen davon aus, dass es am Ende ähnlich aussehen dürfte. Wer weiß, vielleicht haben wir am Ende in diesem Jahr sogar vier Teams.

FIFA 22 Road to the Final: Was ist eine RTTF-Karte?

Ähnlich wie die „Ones to Watch“-Karten sind diese Karten dynamisch, d.h. sie können sich verbessern. Im Gegensatz zu den „Ones to Watch“-Karten, die sich verbessern, wenn ein Spieler gute Leistungen zeigt, erhalten diese Karten ein Upgrade, wenn das Team erfolgreich im europäischen Wettbewerb abschneidet. Ob der Spieler dabei zum Einsatz kommt, ist irrelevant.

FIFA 22 Road to the Final: Wie bekomme ich eine RTTF-Karte?

Im vergangenen Jahr war es so, dass die Spieler nach Erscheinen eine Woche lang in Packs erhältlich waren. Zudem gab es auch SBCs und Aufgaben, um an die RTTF-Karten zu kommen. Ausnahmen bildeten Karten, die über Squad Building Challenges oder als Aufgabe verfügbar waren. Wahrscheinlich dürfte sich da auch in diesem Jahr wenig dran ändern, sicher ist das aber nicht.

FIFA 22 Road to the Final: Das sind die Predictions

Im Folgenden zeigen wir euch die Predictions zu den ersten Karten von „Road to the Final“ von „dexerto“:

Champions League

Jadon Sancho, Manchester United

Joao Felix, Atletico Madrid

Paulo Dybala, Piemonte Calcio

Sadio Mane, FC Liverpool

Kingsley Coman, FC Bayern München

Presnel Kimpembe, Paris Saint-Germain

Palhinha, Sporting Lissabon

Kevin De Bruyne, Manchester City

Ferland Mendy, Real Madrid

Lautaro Martinez, Inter Mailand

Kai Havertz, FC Chelsea

Pau Torres, FC Villarreal

Renato Sanches, LOSC Lille

Rafa, Benfica Lissabon

David Neres, Ajax Amsterdam

Karim Adeyemi, RB Salzburg

Europa League

Adama Traore, FC Barcelona

Ryan Kent, Glasgow Rangers

Anthony Martial, FC Sevilla

Axel Witsel, Borussia Dortmund

Pepe, FC Porto

Dominik Szoboszlai, RB Leipzig

Europa Conference League

Tammy Abraham, Roma FC

Ricardo Pereira, Leicester City

Steve Mandanda, Olympique Marseille

