Numbers Up: Neues FIFA-Event gestartet

Neue Events in FIFA lassen das Herz der Zockergemeinde immer ein wenig höher schlagen. Die Vorfreude ist groß und die Server voll. So dürfte es auch heute Abend kommen, wenn um 19 Uhr der neue „Numbers Up“-Modus in FIFA 22 startet.

Dieser Modus ist in Zusammenarbeit mit adidas entstanden. Das bedeutet, dass die Spieler, die in Zusammenarbeit mit adidas stehen, eine eigene Karte im Spiel bekommen. Die Besonderheit dieser Karte jedoch ist, dass sie einen bestimmten Bonus erhält. Auf einen ihrer sechs Werte lässt sie sich bis zu einem Wert von 99 steigern. Daher bewirbt EA Sports den Modus auch mit den Worten: “Don’t stop till you’re 99”.

Don’t Stop Til You’re 9️⃣9️⃣ 👀

Coming Friday… ⏳ pic.twitter.com/fIc0L8bjKc — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) November 11, 2021

Auch eine erste Spielkarte ist bereits bekannt. So soll den Auftakt in die neue Reihe der Dortmunder Giovanni Reyna machen. Der 18-Jährige wurde bereits am 21. Oktober für die Reihe angekündigt und auch sein Wert ist bereits bekannt. So soll sein Tempowert auf bis zu 99 steigerbar sein.

Neben Reyna wird es noch eine ganze Menge weiterer Spieler in der Reihe geben. So wird bereits über einen weiteren BVB-Akteur spekuliert. Fans sind sich sicher, dass früher oder später auch Jude Bellingham dazugehören wird, denn er wurde im Trailer ebenfalls gezeigt. Darüber hinaus stehen unter anderem mit Paul Pogba und Lionel Messi weitere Topstars bei adidas unter Vertrag, die potentiell eine solche Karte bekommen könnten.

Doch gibt es den Wert natürlich nicht frei Haus. Denn die Karte wird selbstverständlich nicht direkt zu Beginn overpowered sein. Vielmehr ist damit zu rechnen, dass man den Wert schrittweise wird steigern können. Inwieweit dies funktionieren wird, ob bestimmte Aufgaben oder ähnliches erledigt werden müssen, das wird man ab 19 Uhr erfahren.