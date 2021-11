„MoAuba“ bricht sich Finger – FIFA-Pause für den Weltmeister

Der deutsche FIFA-Profi Mohammed „MoAuba“ Harkous ist bei FIFA-Spielern eine Legende. Der Deutsch-Libanese holte vor zwei Jahren mit FIFA 19 den FIFA eWorld Cup in London und krönte sich damit zum Weltmeister. Zudem gab es noch ein nettes Preisgeld in Höhe von 250.000 Dollar, die den Titel noch veredelten.

Der ehemalige Spieler des SV Werder Bremen, heute beim deutschen Fokus Clan unter Vertrag, muss nun aber fürs Erste eine Zwangspause einlegen. Denn wie der Esport-Star am 2. November auf seinen Social-Media-Kanälen bekanntgab, hat er sich wohl zwei Finder an der linken Hand gebrochen.

Irgendein Student vielleicht hier, ganz links der Finger soll kaputt sein, woran erkennt man das 😂😂 pic.twitter.com/wIZtr2MsjP — Mo (@MoAuba) November 2, 2021

Wie „MoAuba“ erklärte, ist die Verletzung während eines Spiels in der Kreisliga entstanden, als er geschubst wurde und dabei auf seine Hand fiel. Nach einem Besuch in Krankenhaus schließlich die niederschmetternde Diagnose zweier gebrochener Finger an der linken Hand. Dabei handelt es sich wohl um den kleinen sowie den Ringfinger.

Beiden kleinen Finger gebrochen 🥺 Tut echt weh weil so schlimmer schmerzen hatte ich echt nicht. Versuche Spezialisten zu finden wo ich trotzdem zocken kann. Die beiden brauch ich nicht wirklich — Mo (@MoAuba) November 1, 2021

Ganz kämpferisch kündigte er aber bereits an, einen Spezialisten zu konsultieren, um einen Weg zu finden, trotzdem weiter zu zocken. Denn so eine Zwangspause kostet ihn sonst mehrere Wochen, bis er wieder ein Pad in die Hand nehmen kann. Die Weekend League musste er beim Stand von 10-0 bereits ruhen lassen. Wann er zurückkommen wird, ist bislang nicht absehbar.

