Am Freitag könnte es bei FIFA 20 Ultimate Team hoch hergehen: Voraussichtlich sind nämlich ab 19 Uhr die Prime-Icon-Karten in Packs verfügbar. Zudem könnte der zweite Icon-Swap anstehen.

Zurzeit sind nur die beiden schwächeren Icon-Versionen, die Base- und die Mid-Version in Packs verfügbar. Zur Erinnerung: Bei FUT 20 hat jede Ikone vier Versionen. Die genannten Base- und Mid-Versionen, hinzu kommen noch die bislang nicht verfügbaren Prime- und die Moments-Varianten.

Jede dieser Versionen soll eine bestimmte Phase der Karriere der Legenden darstellen. Die Base-Version hat das schlechteste Gesamt-Rating, die Moments-Version das beste.

In diesem Jahr hat sich EA dazu entschieden, die Prime-Variante nicht von Anfang an in Packs auszuschütten. Genauso verhält es sich mit der Moments-Variante, die bei FUT 19 zum ersten Mal auftauchte und für viel Wirbel sorgte.

Am Freitag, 20. Dezember könnten nun die Prime-Icons in Packs erscheinen. Wie wir darauf kommen? Eine Grafik, die EA zu Beginn von FUT 20 veröffentlichte, gibt Aufschluss:

Foto: EA Sports

Dem Zeitstrahl könnt ihr entnehmen, dass die Basis-Icons (auch Baby-Icons genannt) ab Dezember nicht mehr in Packs verfügbar sind und von den Prime-Icons abgelöst werden. Dies könnte am 20. Dezember der Fall sein, auch wenn EA Sports noch nichts in diese Richtung angekündigt hat.

Zudem läuft am Freitagabend die Base-Icon-Upgrade-SBC aus, bei der ihr für rund 500.000 Münzen eine zufällige Baby-Ikone erhaltet.

Welche Prime-Icons werden besonders sehnsüchtig erwartet?

Zugegeben: Nur ein Bruchteil der FUT-Spieler können sich die besten Versionen leisten. Dennoch wollen wir euch zeigen, welche Spieler zurzeit das Nonplusultra sind. Ein guter Indikator dafür ist der Marktwert der Icons. Das sind die aktuell beliebtesten Legenden (Stand 20. Dezember, Preis: PS4 laut futbin):

Ronaldo, 94 (Mid) – Wert: 6,2 Millionen Münzen Ruud Gullit, 90 (Mid) – Wert: 4,9 Millionen Münzen Eusebio, 89 (Base) – Wert: 4,2 Millionen Münzen Pelé, 95 (Mid) – Wert: 4,1 Millionen Münzen Eusebio, 91 (Mid) – Wert: 3,3 Millionen Münzen Zinedine Zidane, 94 (Mid) – Wert: 3,2 Millionen Münzen Johan Cruyff, 91 (Mid) – Wert: 2,6 Millionen Münzen Pelé, 91 (Base) – Wert: 2,6 Millionen Münzen Ronaldino, 91 (Mid) – Wert: 2,5 Millionen Münzen Zinedine Zidane, 91 (Base) – Wert: 2,4 Millionen Münzen

Interessant: Eusebio, Pelé und Zidane sind in der Rangliste gleich doppelt vertreten. Dabei ist die Base-Icon Eusebios sogar beliebter als die Mid-Version. Der Grund: Die Base-Version hat zwar zwei Punkte weniger im Gesamt-Rating, ist aber schneller und physisch stärker und daher beliebter.

Die Prime-Versionen dieser Spieler, die womöglich am 20. Dezember erscheinen, werden im Gesamt-Rating noch einmal besser sein als die Mid-Versionen und daher womöglich auch teurer werden.

+++ Hier könnt ihr euch alle Icons und ihre Ratings in der Bilderstrecke anschauen +++

Was ist mit dem Icon Swap?

Unabhängig vom Erscheinen der Prime-Icons könnte es sein, dass am Freitag zudem der Icon Swap II erscheint. Der erste Icon Swap, der im Oktober erschienen ist, läuft am Freitag aus. Hier erhaltet ihr alle Infos.