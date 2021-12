Die „Headliners“ kommen – alle Infos zum FUT-Event

Ein Dauerbrenner im FUT-Jahresplan ist mittlerweile „Headliners“ geworden. Auch bei FIFA 22 bekommen Spieler, die sich bereits eine Spezialkarte erarbeitet haben, noch eine Karte im orangenen Design und mit Upgrade. Wir geben euch alle Infos zum FUT-Event!

Was ist FUT Headliners?

„Headliners“ ist ein FUT-Event, das es bereits in den vergangenen Jahren bei Ultimate Team gegeben hat. Auch in FIFA 22 bringt EA Sports im Rahmen der Promo neue Spezialkarten auf den Markt. Gerichtet ist das Event an Spieler, die bei FIFA 22 aufgrund ihrer Leistung bereits eine Spezialkarte „erspielt“ haben. Ein klassisches Beispiel dafür ist das „Team of the Week“, das wöchentlich erscheint. Auch Squad Building Challenges (SBCs) und Aufgaben wird es für das Event geben.

>> Kalender zu FIFA 22 Ultimate Team: Wann beginnt welches FUT-Event? <<

Wann beginnt FUT Headliners?

Da dürfte sich EA Sports im Vergleich zu den Vorjahren treu bleiben. Bei FIFA 21 kam „Headliners“ am 1. Januar. Bisher (Stand: 25. Dezember) hat EA noch kein genaues Datum bestätigt, in diesem Jahr könnte „Headliners“ aber am 31. Dezember, zum üblichen Freitags-Termin der FUT-Events, erscheinen.

>> So sah „Headliners“ bei FIFA 21 aus <<

Allerdings ist auch möglich, dass es aufgrund von Silvester eine Ausnahme gibt und das Event an einem anderen Tag in der Woche startet – so wie zuletzt bei Team 2 von „Winter Wildcards“, das nicht an Heiligabend (Freitag), sondern einen Tag zuvor am 23. Dezember veröffentlicht wurde.

Headliners card design has added to the Database ✅ Last promo before TOTY? 👀 pic.twitter.com/amRdQOaf2E — FUT Mentor (@FUTMentor) December 24, 2021

Dass das Event kommt, steht aber fest, seitdem EA rund um die Weihnachtstage das Design der „Headliners“-Spezialkarten in das Spiel eingebaut hat. So können FUT-Zocker nach bestimmten Karten von einzelnen Events suchen. Aktuell ist die „Headliners“-Kategorie zwar noch leer, das wird sich dann aber ändern.

FUT Headliners: Wer bekommt eine neue Spezialkarte?

Der Kreis der Spieler, die im Rahmen des „Headliners“-Events eine Spezialkarte erhalten können, ist klar definiert. In Betracht kommen die Spieler, die in erster Linie eine Karte im „Team of the Week“ oder im „Team of the Group Stage“ hatten. Offizielles gibt es noch nicht – vermutet wird allerdings, dass Spieler wie Vinicius Jr. (Real Madrid) und Christopher Nkunku von RB Leipzig dabei sind. Beide haben schon mehrere bei FIFA 22 erhalten, wurden in den vergangenen Wochen aber nicht miteinbezogen. Das könnte sich bei „Headliners“ ändern.

Surely guaranteed Headliners at this point? 😅🔥 pic.twitter.com/UKLCh30FVA — SebFUT (@SebFUT) December 24, 2021

Was ist das Besondere an den FUT Headliners?

Die FUT Headliners sind dynamisch und beim Start um ein Inform-Upgrade besser als die jüngste und beste Spezialkarte des entsprechenden Spielers. Die Spieler werden um ein weiteres Inform-Upgrade besser, sobald der Spieler eine weitere Spezialkarte erhält.

Ein Inform-Upgrade entspricht bei Spielern ab 85 Punkten einem Wert von +1. Spieler. Die Spieler, deren Standardkarte eine Gesamtwertung von 82 bis 84 hat, bekommen ein Upgrade von +2. Generell gilt: Je schlechter die Standardkarte, desto höher das Upgrade.

Darüber hinaus erhalten die Spieler ein zusätzliches Rating-Upgrade, wenn ihre Mannschaft vier Meisterschaftsspiele in Folge gewinnt. In einem solchen Fall sind die Karten dann um zwei Inform-Punkte besser als ihre jüngste Inform. Siege zählen aber erst ab Start des Events.

>> So sieht das aktuelle TOTW aus <<