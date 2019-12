Mit der Weihnachtszeit beginnt für die FIFA-Ultimate-Zocker die Freude auf das große Fest erst so richtig, wenn EA sein „FUTmas“-Event startet. Am Freitagabend war es soweit und wir verraten euch alles, was ihr zu den besonderen Tagen wissen müsst.

Wer sich mit den richtigen Spielern eindeckt und wachsam bleibt bei SBCs und Spielerpreisen, der wird unterm Weihnachtsbaum das ein oder andere Geschenk liegen haben.

Was ist FUTmas?

FUTmas ist das Weihnachts-Event von EA – voll geladen mit Special-Events und Squad Building Challenges (SBCs). Höhepunkt sind sicher die täglich neuen Spielerkarten, genannt FUTmas-Karten. Die Spieler erhaltet ihr in SBCs, aber auch durch das Lösen von Aufgaben. Die Karten sind untauschbar. Zusätzlich könnt ihr in Aufgaben und weiteren SBCs diverse Objekte und Packs erwerben.

Wann ist FUTmas gestartet?

Am Freitag, den 13. Dezember! Das Event bringt auch in diesem Jahr bis Heiligabend täglich neue FUTmas-Karten, die dann noch bis Jahresende verfügbar sein werden. Außerdem sind in Packs ab sofort die 55 nominierten Spieler für das Team of the Year verfügbar. Sie erhalten einen Boost von +1 und stecken bis zum 20. Dezember in Packs.

Welche FUTmas-Aufgaben gibt es?

In FIFA 20 gibt es themenbezogene FUTmas-Saisonaufgaben. Den Auftakt macht Jean-Philippe Gbamin. Der Ivorer vom FC Everton hat eine 84er Wertung. Um ihn in euren Kader zu holen, müsst ihr fünf Aufgaben lösen:

Erziele in Rivals 8 Tore

Triff bei 3 Squad Battles-Siegen (Mind.-Schw.: Halbprofi) mit einem Ligue 1-, Bundesliga- und EPL-Spieler

Erziele in Rivals 12 Tore mit Spielern mit mind. 80 PHY

Bereite in Rivals 5 Tore mit EPL-Spielern per hohem Steilpass vor

Triff bei 4 separaten Rivals-Siegen mit Elfenbeinküste-Spielern

Am 15. Dezember brachte EA die FUTmas-Karte zu Thiago Mendes heraus. Um euch den Mittelfeldmann von Olympique Lyon zu sichern, müsst ihr folgende Aufgaben absolvieren:

Triff bei einem Rivals-Sieg mit Ligue-1-Spielern und erhalte FUTmas-Mendes als 10-Spiele-Leihspieler

Gewinne 2 Squad-Battles-Partien (Mind.-Schw.: Profi) mit einer Startelf, in der 11 Ligue-1-Spieler stehen

Erziele in Rivals 8 Tore mit Mittelfeldspielern

Werde in 4 separaten Rivals-Partien mit Brasilianern zum Torschützen und zum Vorbereiter

Bereite bei 3 separaten Rivals-Siegen mind. 2 Tore per Steilpass vor

Welche SBCs gibt es bei FUTmas?

EA bringt bis zum 24. Dezember täglich zwei neue Futmas-Karten heraus, die ihr euch via SBC sichern könnt. Hinzu kommen sechs Spieler, die ihr über Aufgaben abschließen könnt. Insgesamt wird es also 30 neue FUTmas-Karten geben.

Folgendes System steckt hinter den beiden täglich erscheinenden Spielern: Einer orientiert sich fortlaufend an der FIFA-Weltrangliste. Der erste Spieler war beispielsweise Axel Witsel, denn Belgien liegt in der Weltrangliste auf Platz eins. Der letzte Spieler am 24. Dezember wird ein Schweizer sein – die Schweiz liegt auf Platz zwölf.

Der zweite tägliche Spieler orientiert sich an der Endplatzierung eines Vereins in einer der fünf Top-Ligen (Premier League, Bundesliga, LaLiga, Ligue 1 und Serie A). Den Anfang hat Moses Simon vom FC Nantes gemacht, der in der abgelaufenen Saison den zwölften Platz belegte. Hier geht es also andersherum. Am 24. Dezember wird ein Spieler erscheinen, der mit seinem Team die Meisterschaft holte.

Im Folgenden halten wir euch aktuell über diese SBCs auf dem Laufenden:

13. Dezember ZDM: Axel Witsel, 86, Borussia Dortmund – Kosten: etwa 50.000 Münzen

13. Dezember LM: Moses Simon, 84, FC Nantes – Kosten: etwa 50.000 Münzen

14. Dezember ST: Dodi Lukebakio, 84, Hertha BSC – Kosten: etwa 160.0000 Münzen

14. Dezember RV: Kevin Malcuit, 84, SSC Neapel – Kosten: etwa 130.00 Münzen

15. Dezember ZOM: Nabil Fekir, 87, Real Betis Sevilla – Kosten: etwa 200.000 Münzen

15. Dezember LM: Douglas Costa, 86, Piemonte Calcio – Kosten: etwa 130.000 Münzen

16. Dezember IV: Jeison Murillo, 84, Sampdoria Genua – Kosten: etwa 50.000 Münzen

16. Dezember ST: Marcus Rashford, 85, Manchester United – Kosten: etwa 280.000 Münzen

17. Dezember ST: Edinson Cavani, 89, Paris Saint-Germain – Kosten: etwa 45.000 Münzen

17. Dezember ST: Inaki Williams, 84, Athletic Bilbao – Kosten: etwa 70.000 Münzen

Die richtigen Vorbereitungen für FUTmas:

Für die Hardcore-Ultimate-Zocker ist FUTmas eine wesentliche Phase, um massig Coins zu verdienen. Dazu benötigt ihr vor allem eine gute Vorbereitung, mit der ihr idealerweise schon begonnen habt. Ihr müsst euch mit aktuell günstigen Karten eindecken, die voraussichtlich in den SBCs benötigt werden und dann rapide im Preis steigen. So könnt ihr euch dann entscheiden, die Karten entweder günstig für die SBC einzusetzen oder eben teuer zu verkaufen.

Doch welche Karten genau sind denn attraktiv? Für die meisten FUTmas-SBCs waren zuletzt Teams erforderlich, die eine Gesamtbewertung über 80 aufweisen. Oft wird zudem eine Inform-Karte benötigt oder sogar eine andere Spezial-Karte, zum Beispiel Champions-League-Karten. Somit gilt es, euren Kader mit 81er, 82er, 83er und 84er-Karten vollzustopfen, die ihr aktuell noch günstig erwerben könnt. Auch höher geratete Spieler können sich lohnen oder eben auch Informs.

Wie beim Black Friday darf jedenfalls wieder ein Preisanstieg erwartet werden, so dass eine Verdreifachung des Wertes – oder sogar mehr – nicht überraschen würde. Von daher: Investiert einen Großteil eurer Coins! Wichtig aber auch: Behaltet Münzen im Depot, denn ihr müsst finanziell flexibel agieren können, wenn ihr tatsächlich einen Spieler aus den SBCs als Verstärkung für euer Team haben möchtet.

Wann wird FUTmas enden?

In den vergangenen Jahren liefen die Aktionen über den Heiligabend hinaus. Ihr dürft getrost davon ausgehen, dass ihr mindestens bis Ende Dezember FUTmas-SBCs lösen könnt.

Was passiert nach FUTmas?

Es geht normal weiter und es werden andere Events folgen. Wichtig für die Zocker: genau den Transfermarkt beobachten! Experten halten es für möglich, dass ein Markt-Crash erfolgt.