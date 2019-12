EA Sports hat das neue Team of the Week bei FIFA 20 Ultimate Team veröffentlicht. Wir zeigen euch, welche Spieler es ins TOTW 14 geschafft haben und damit ab Mittwochabend (19 Uhr) in Packs verfügbar sind.

Das ist keine Überraschung: Philippe Coutinho hat es nach seiner Glanzleistung beim 6:1-Sieg des FC Bayern über Werder Bremen ins Team der Woche geschafft. Der Brasilianer erzielte am vorigen Wochenende drei Treffer und bereitete zwei weitere vor. Coutinho, der bereits im Team of the Week 2 stand, erhält ein 88er Rating. Auch Inhaber seiner Ones-to-Watch-Karte dürfen sich freuen, denn diese steigt nun auch automatisch im Rating an.

Auch Dortmunds Jadon Sancho steht in der Startelf des 14. TOTW und erhält dabei einen Positionswechsel: Seine 86er Inform ist eine LF-Karte. Der dritte Bundesliga-Spieler im neuen Team der Woche ist Florian Niederlechner vom FC Augsburg.

Die beste Karte im neuen TOTW ist allerdings die von Kevin de Bruyne. Der Belgier in Diensten von Manchester City legte beim 3:0-Auswärtserfolg beim FC Arsenal mit zwei Treffern und einer Vorlage einen Sahneauftritt hin und erhält seine zweite Inform – und das, obwohl er erst vorige Woche eine 93er TOTTG-Karte erhalten hat. Seine zweite Inform ist noch einmal verbessert und hat ein 94er Rating. Wer den Mittelfeldstar in seinen Reihen haben will, muss also entweder auf Packluck hoffen oder aber tief in die Tasche greifen.

Auch Mohamed Salah dürfte zu den begehrtesten Karten im neuen TOTW gehören. Der Liverpool-Offensivmann, dessen Standardkarte als RF gelistet ist, erhält einen Positionswechsel und ist bei seiner Inform zentraler Stürmer (ST).

Das Ultimate Team of the Week (TOTW) 14:

Startelf:

TW: Benjamin Lecomte, 86, AS Monaco

LV: Jan Vertonghen, 88, Tottenham Hotspur

IV: Raul Albiol, 85, FC Villareal

LV: Theo Hernandez, 84, AC Mailand

ZM: Kevin de Bruyne, 94, Manchester City

RM: Pizzi, 86, Benfica Lissabon

ZM: Leandro Peredes, 83, Paris Saint-Germain

ZM: Jose Campana, 83, Levante UD

LF: Jadon Sancho, 86, Borussia Dortmund

ST: Mohamed Salah, 92, FC Liverpool

LF: Philippe Coutinho, 88, FC Bayern*

Bank und Reserve:

TW: Hendrik van Crombrugge, 79, RSC Anderlecht

LV: Lucas Olaza, 81, Celta de Vigo

ZM: Dan Gosling, 81, Bournemouth

ZM: Borja Valero, 82, Inter Mailand

LF: Gervinho, 82, Parma

RF: Steven Berghuis, 83, Feyenoord

ST: Youssef El Arabi, 81, Olympiakos Piräus

LAV: Pascal Schürpf, 75, FC Luzern

ZM: Omar Govea, 79, Zulte Waregem

ST: Florian Niederlechner, 80, FC Augsburg

ST: Jordan Rhodes, 78, Sheffield Wednesday

ST: Conor Chaplin, 74, Barnsley

Spieler, die mit einem * gekennzeichnet sind, haben eine Ones-to-Watch-Karte, die im Fall einer Inform ein Upgrade erhält.

Was ist eigentlich das Team of the Week?

Jede Woche präsentiert uns EA Sports das Team der Woche. Dabei erhalten 23 Spieler, die im realen Fußball am Wochenende auftrumpften, eine Spezialkarte, auch „Inform“ genannt. Diese Karten haben ein besseres Rating als die Standardkarte eines Spielers. Ein Spieler kann auch mehrere „Informs“ bekommen. Das Rating wird von Karte zu Karte besser.

Das Team der Woche wird immer am Mittwochnachmittag von EA Sports präsentiert. Ab 19 Uhr sind die TOTW-Karten dann eine Woche lang in Sets erhältlich – und zwar in Packs, die seltene (Gold)-Spieler enthalten. Danach können diese Karten nur noch auf dem Transfermarkt erworben werden.

Das waren die Predictions zum TOTW 14:

Vorhersage zum TOTW 14 von futbin

Startelf:

TW: Thibaut Courtois, 89, Real Madrid

IV: Raul Albiol, 85, FC Villareal

IV: Jan Vertonghen, 88, Tottenham Hotspur

LV: Philipp Max, 84, FC Augsburg

ZM: Saul Niguez, 86, Atletico de Madrid

ZM: Kevin de Bruyne, 93, Manchester City

RM: Pizzi, 86, Benfica Lissabon

RM: Jadon Sancho, 86, Borussia Dortmund

ZOM: Philippe Coutinho, 88, FC Bayern*

RF: Mohamed Salah, 91, FC Liverpool

ST: Cristiano Ronaldo, 95, Piemonte Calcio

Bank und Reserve:

RF: Steven Berghuis, 83, Feyenoord

IV: Dan-Axel Zagadou, 82, Borussia Dortmund

ST: Youssef El Arabi, 81, Olympiakos Piräus

ZM: Renato Sanches, 81, LOSC Lille

ZM: Dan Gosling, 81, Bournemouth

ST: Florian Niederlechner, 80, FC Augsburg

ZM: John Fleck, 79, Sheffield United

ST: Conor Chaplin, 74, Barnsley

TW: Gianluca Pegolo, 78, Sassuolo

IV: Sebastiaan Bornauw, 78, 1. FC Köln

ST: Jordan Rhodes, 78, Sheffield Wednesday

ST: Olarenwaju Kayode, 79, Gazisehir Gaziantep

Vorhersage zum TOTW 14 von futhead

Startelf:

TW: Thibaut Courtois, 89, Real Madrid

IV: Raul Albiol, 85, FC Villareal

IV: Dan-Axel Zagadou, 82, Borussia Dortmund

LV: Jan Vertonghen, 88, Tottenham Hotspur

ZM: Borja Valero, 82, Inter Mailand

ZM: Kevin de Bruyne, 94, Manchester City

LM: Philippe Coutinho, 88, FC Bayern*

RM: Pizzi, 86, Benfica Lissabon

RF: Steven Berghuis, 83, Feyenoord

ST: Mohamed Salah, 92, FC Liverpool

ST: Kylian Mbappe, 92, Paris Saint-Germain

Bank und Reserve:

TW: Gianluca Pegolo, 78, Sassuolo

LV: Lucas Olaza, 81, Celta de Vigo

LM: Renato Sanches, 81, LOSC Lille

RF: Lukas Masopust, 81, Slavia Prag

LF: Gervinho, 82, Parma

ST: Rodrigo Palacio, 81, FC Bologna

ST: Youssef El Arabi, 81, Olympiakos Piräus

LV: Pascal Schurpf, 75, FC Luzern

ZM: John Fleck, 80, Sheffield United

ST: Florian Niederlechner, 80, FC Augsburg

ST: Jordan Rhodes, 79, Sheffield Wednesday

ST: Conor Chaplin, 72, Barnsley

Vorhersage zum TOTW 14 von dexerto

TW: Jordan Pickford, 85, FC Everton

TW: Gianluca Pegolo, 78, Sassuolo

LV: Jan Vertonghen, 88, Tottenham Hotspur

LV: Marcel Halstenberg, 83, RB Leipzig

IV: James Tarkowski, 84, FC Burnley

IV: Sebastiaan Bornauw, 78, 1. FC Köln

ZM: Renato Sanches, 81, LOSC Lille

ZM: Saul Niguez, 87, Atletico de Madrid

ZM: John Fleck, 79, Sheffield United

ZM: Dan Gosling, 81, Bournemouth

ZOM: Rafael Alcantara, 84, Celta de Vigo

ZOM: Kevin De Bruyne, 94, Manchester City

LF: Jadon Sancho, 86, Borussia Dortmund

LF: Philippe Coutinho, 88, FC Bayern*

RM: Pizzi, 86, Benfica Lissabon

RF: Steven Berghuis, 83, Feyenoord

RF: Andre Ayew, 81, Swansea City

ST: Conor Chaplin, 74, Barnsley

ST: Florian Niederlechner, 80, FC Augsburg

ST: Mohamed Salah, 92, FC Liverpool

ST: Jaroslaw Niezgoda, 76, Legia Warschau

ST: Jordan Rhodes, 78, Sheffield Wednesday

ST: Cristiano Ronaldo, 95, Piemonte Calcio

Vorhersage zum TOTW 14 von fifauteam

TW: Aaron Ramsdale, 78, AFC Bournemouth

TW: Giorgi Makaridze, 78, Vitoria Setubal

LV: Jan Vertonghen, 88, Tottenham Hotspur

IV: Raul Albiol, 85, FC Villarreal

IV: Nordi Mukiele, 81, RB Leipzig

LV: Ziya Erdal, 79, Sivasspor

IV: Sebastiaan Bornauw, 78, 1. FC Köln

IV: Sören Gonther, 78, FC Erzgebirge Aue

ZOM: Kevin de Bruyne, 94, Manchester City

LM: Philippe Coutinho, 88, FC Bayern*

LF: Jadon Sancho, 86, Borussia Dortmund

RM: Pizzi, 86, Benfica Lissabon

LM: Cristian Ansaldi, 84, FC Turin

RF: Steven Berghuis, 83, Feyenoord

RF: Andre Ayew, 81, Swansea City

ZM: John Fleck, 79, Sheffield United

ST: Cristiano Ronaldo, 95, Piemonte Calcio

ST: Mohamed Salah, 92, FC Liverpool

ST: Florian Niederlechner, 80, FC Augsburg

ST: Olarenwaju Kayode, 79, Gazisehir Gaziantep

ST: Bengali-Fode Koita, 78, Kasimpasa SK

ST: Jordan Rhodes, 77, Sheffield Wednesday

ST: Conor Chaplin, 74, Barnsley

Was sind TOTW-Predictions?

Predictions sind Vorhersagen darüber, welche Spieler voraussichtlich im Team der Woche (engl. Team of the Week, TOTW) stehen werden. EA Sports präsentiert das TOTW immer mittwochs gegen 16 Uhr. Die Predictions geben einen guten Überblick darüber, welche Spieler es mit welchem Rating ins Team der Woche schaffen könnten, auch wenn die Predictions zumeist nicht 100 Prozent mit dem späteren TOTW übereinstimmen.