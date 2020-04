TW: Gianluigi Donnarumma, 95, AC Mailand

IV: Gianluca Mancini, 87, Atalanta Bergamo

ZM: Fabian, 92, SSC Neapel

LM: Stephan El Shaarawy, 92, AS Rom

RM: Manuel Lazzari, 87, SPAL

ST: Duvan Zapata, 94, Atalanta Bergamo

ST: Krzysztof Piatek, 91, AC Mailand

RF: Federico Chiesa, 91, AC Florenz

MS: Joaquin Correa, 91, Lazio Rom

Wochenaufgaben und SBCs:

RF: Suso, 91, AC Mailand

ZOM: Nicolo Zaniolo, 87, AS Rom

ST: Dries Mertens, 95, SSC Neapel

Bank und Reserve:

Bei FIFA 20 steht das Event zum „Team of the Season So Far“ vor der Tür. Auch zur italienischen Serie A wird es ein Team der Saison geben. Aber wie könnte das aussehen?

Am Freitag (17. April) hat EA Sports überraschend den Start der „Team of the Season So Far“-Promo angekündigt. Klar ist bislang nur, dass am 24. April das sogenannte „Community Team of the Season“ erscheinen wird. Weitere Infos will EA noch folgen lassen. Ein Vorschau-Screen, der sich beim Öffnen von Ultimate Team auf der Konsole öffnet, zeigt jedoch, dass wir auch mit einem Serie-A-Team rechnen können:

Was ist das Team of the Season So Far (TOTSSF) bei FIFA 20 Ultimate Team?

Die Coronavirus-Pandemie hat Fußball-Ligen weltweit dazu gewungen, die Saison zu unterbrechen. Wann es weitergeht, ist unklar. Spielehersteller EA hat sich daher entschieden, bereits Mitte April die Promo „Team of the Season So Far“ („Team der Saison bis hierhin“) zu starten. Normalerweise startet das TOTS-Event immer erst im Mai.

Die „Team of the Season“-Karten gehören zu den Highlights der FUT-Saison, denn es handelt sich dabei stets um stark aufgewertete Spezialkarten, mit denen stärketechnisch nur die Team-of-the-Year-Karten mithalten können.

Es ist davon auszugehen, dass die diesjährigen TOTSSF-Karten analog zu den Team-of-the-Season-Karten aus den Vorjahren betrachtet werden können. EA hat in einem Blog-Eintrag bereits klar gemacht, dass – im Falle einer Beendigung der Fußballligen in diesem Jahr – es kein weiteres Team of the Season Event geben wird. Daher gehen wir davon aus, dass die TOTSSF-Karten genauso stark sein werden wie die Team-of-the-Season-Karten in der Vergangenheit.

Wann erscheint das Serie-A-TOTSSF?

Genauere Infos dazu, wann welches Team of the Season erscheint, hat EA Sports nicht bekannt gegeben. Klar ist bislang nur, dass am 24. April das von den Fans gewählte Community Team of the Season herauskommt.

Wie könnte das Serie-A-TOTSSF aussehen?

Im Netz lassen sich zahlreiche Spekulationen dazu finden, wie ein Team of the Season So Far zur Serie A aussehen könnte. Das ist die Vorhersage der bekannten FIFA-Fanseite „futhead“:

Startelf:

TW: Wojciech Szczesny, 93, Piemonte Calcio

IV: Leonardo Bonucci, 93, Piemonte Calcio

IV: Francesco Acerbi, 92, Lazio Rom

RV: Juan Cuadrado, 91, Piemonte Calcio

LV: Theo Hernandez, 91, AC Mailand

ZM: Sergej Milinkovic-Savic, 92, Lazio Rom

ZOM: Alejandro Gomez, 93, Atalanta Bergamo

ZOM: Luis Alberto, 94, Lazio Rom

MS: Paulo Dybala, 93, Piemonte Calcio

ST: Cristiano Ronaldo, 97, Piemonte Calcio

ST: Ciro Immobile, 96, Lazio Rom

Bank und Reserve:

TW: Salvatore Sirigu, 91, FC Turin

IV: Stefan De Vrij, 93, Inter Mailand

ZM: Sofyan Amrabat, 86, Hellas Verona

RF: Domenico Berardi, 86, Sassuolo Calcio

ZOM: Radja Nainggolan, 92, Cagliaro Calcio

ST: Josip Ilicic, 93, Atalanta Bergamo

ST: Romelu Lukaku, 93, Inter Mailand

TW: Thomas Strakosha, 91, Lazio Rom

IV: Chris Smalling, 91, AS Rom

LAV: Robin Gosens, 87, Atalanta Bergamo

RF: Dejan Kulisevski, 86, Parma

ST: Joao Pedro, 88, Cagliaro Calcio

Wie sah das Serie-A-TOTS bei FUT 19 aus?

Startelf:

TW: Salvatore Sirigu, 93, FC Turin

IV: Kalidou Koulibaly, 96, SSC Neapel

IV: Giorgio Chiellini, 95, Juventus Turin

RV: Joao Cancelo, 94, Juventus Turin

IV: Izzo, 93, FC Turin

ZOM: Alejandro Gomez, 95, Atalanta Bergamo

ZOM: Radja Nainggolan, 93, Inter Mailand

ZM: Rodrigo De Paul, 92, Udinese

ST: Cristiano Ronaldo, 99, Juventus Turin

ST: Fabio Quagliarella, 96, Sampdoria Genua

ST: Josip Ilicic, 94, Atalanta Bergamo

Bank und Reserve:

