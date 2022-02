FIFA 22: Future-Stars-Event startet heute – alle Infos zu Token, Karten und SBCs

Das „Team of the Year“-Event ist noch nicht beendet, da wirft das kommende Event bereits seine Schatten voraus: Die Future-Stars kehren zurück!

Zum vierten Mal wird das Event beim FIFA Ultimate Team ausgetragen, welches euch auch in diesem Jahr wieder hoffnungsvolle Talente präsentiert, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen. Wie immer werden die Youngster mit verbesserten Karten ausgestattet.

>> Kalender zu FIFA 22 Ultimate Team: Wann beginnt welches FUT-Event? <<

Die Future Stars sind, wie der Titel schon sagt, die besten Spieler der Zukunft, die aber mit ihrem Talent schon für reichlich Aufsehen gesorgt haben. Das Event ist daher alterstechnisch begrenzt. Hier kommen nur Spieler rein, die maximal 23 Jahre alt sind, aber schon ihr Potenzial unter Beweis gestellt haben. Auch dürfen die Spieler nicht schon in früheren Future-Stars-Events aufgetreten sein.

Die Werte, die die Spieler hier erreichen können, sollen in etwa dem Potenzial entsprechen, dass sie auch im realen Leben erreichen könnten. Wenn sie ihr Talent auch soweit ausschöpfen.

>> TOTW 20: So sieht das neue Team of the Week bei FIFA 22 aus <<

Los geht es am Freitag, den 4. Februar, wahrscheinlich zu gewohnter Zeit um 19 Uhr. Wie auch im letzten Jahr wird es voraussichtlich zwei Teams geben, die im Abstand von einer Woche erscheinen.

Auch in diesem Jahr wird es voraussichtlich ab Team 2 wieder die Star-Akademiespieler geben. In der Vergangenheit bekamen diese Akteure Aufgaben, die genau auf sie zugeschnitten waren und womit man sich Items sichern konnte. War eine Version freigeschaltet, konnte man sich mit der neuen Version neue Items erspielen.

🚨Future Stars Academy Player Objective is back✅

You’ll earn a player and upgrade it via Objectives throughout the game🔥

Who would you like to see?👀👇 pic.twitter.com/M5QTE0eGfn

— Fut Sheriff (@FutSheriff) January 31, 2022