FIFA 22: Ist „Versus“ das neue FUT-Konzept von „Freeze“? Alle Infos zum Event

Es weihnachtet so langsam auch bei FIFA Ultimate Team! Für das Dezember-Event von FUT hat sich EA Sports etwas Neues einfallen lassen. Am 10. Dezember kommt „Versus“ – wird es Nachfolger von „Freeze“ oder nur ein überarbeitetes Konzept? Was es damit auf sich hat, sagen wir euch hier!

>> FUT-Kalender: Wann startet welches Event bei FIFA 22 Ultimate Team? <<

Versus bei FIFA 22: Löst das FUT-Event Freeze ab?

Im Vorfeld hatten viele Spieler damit gerechnet, dass es zum zweiten Mal in Folge „Freeze“ als FUT-Event im Dezember gibt. Allerdings hat der Ladebildschirm von FUT zwei Tage vor dem Event-Start gezeigt, dass es einen neuen Namen gibt. Denn so wurde „Versus“ angekündigt. Allerdings sehen die Spezialkarten, die im Rahmen der Ankündigung gezeigt wurden, den „Freeze“-Karten sehr ähnlich.

Was uns genau erwartet, das werden wir erst am Freitagabend erfahren. Allerdings ist wahrscheinlich, dass EA jeweils zwei Spezialkarten für einen Spieler auf den Markt bringen wird und sich die FUT-Zocker dann ggf. entscheiden können, welche ihnen lieber ist. Das Konzept hat es vereinzelt schon bei SBCs (Squad Building Challenges) und Aufgaben gegeben.

Unterschiede gab es dabei, dass sich die Karten jeweils in den Positionen unterscheiden, andere Werte hatten oder zum Beispiel bei einer Karte der schwache Fuß mit fünf von fünf Sternen bewertet wurde, es bei der jeweils anderen dafür Fünf-Sterne-Spezialbewegungen gab. Ein Beispiel dafür könnten diese Karten von Christian Pulisic sein, die aktuell auf Social Media im Umlauf sind.

Pulisic FUT VERSUS concept ✍️ (left is 5* skills, right is 5* weak foot) pic.twitter.com/PuTmIShTFQ — AG (@tangangaweireld) December 8, 2021

Ob es tatsächlich zu dieser Karte kommt, wissen wir nicht. So etwas ist wie immer mit Vorsicht zu genießen. Allerdings zeigt die Darstellung gut, wieso das „Versus“-Event für Spieler spannend werden könnte. Denn Spieler, die ohnehin kaum tricksen, brauchen keinen „5* Skiller“. Spieler, die eher auf Karten mit Tempo setzen, könnten sich zum Beispiel eher für eben diese Karte entscheiden.

Aktuell sieht es danach aus, als hätte sich EA in Bezug auf Kartendesign an das „Freeze“-Event orientiert – allerdings im Konzept durch das Zwei-Karten-Prinzip einiges verändert. Deswegen gibt es nun auch die Namensänderung. Wie das Ganze bei den Zockern ankommt, werden wir wohl erst am Freitag erfahren.

Versus bei FIFA 22: Wann startet das FUT-Event?

Start des „Versus“-Events ist voraussichtlich der kommende Freitag, der 10. Dezember, um 19 Uhr. Das Startdatum wurde von EA durch den Ladebildschirm bei FUT bestätigt.

Eine weitere interessante Frage wird sein, ob das Event nur eine Woche dauert oder sich über zwei Wochen erstreckt. Denn in den vergangenen Wochen gab es bei einigen FUT-Events noch ein Team 2, das sieben Tage nach Event-Start veröffentlicht wurde. Allerdings geht es gerade bei FUT in der Weihnachtszeit traditionell Schlag auf Schlag.

Versus bei FIFA 22: Wie funktionierte Freeze bei FIFA 21?

FIFA-Spieler kennen das Event aus dem letzten Jahr, denn die Freeze-Karten gab es auch schon bei FIFA 21. Hier seht ihr noch mal, wie das Event in FIFA 21 lief. Dabei gab es passend zur Weihnachtszeit eine schöne Bescherung an Spezialkarten, SBCs und Objectives. Viele Spieler haben sich auch dem coolen Design der Karten erfreut.

Wie bereits angesprochen wird es eine ganze Menge von Aufgaben geben, die bewältigt werden wollen. Neben SBCs und möglichen Objectives sollen auch Lightning Rounds kommen. Insgesamt können wohl bis zu zwei Freeze-Teams in den kommenden Tagen erscheinen.

Pro Tag soll es dann eine Squad Building Challenge geben, auch eine Puzzle-Variante soll dabei sein, heißt es. Bislang (Stand: 8. Dezember) hat EA Sports aber noch keine genauen Informationen ausgesendet.