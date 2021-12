FIFA 22: TOTGS-Event startet Freitag – die Predictions und alle Infos

Kaum ist der „Black Friday“-Geschichte, geht schon die nächste FUT-Promo an den Start. Am Freitag (3. Dezember) startet das „Team of the Group Stage“-Event. Alle Infos zum Event und die TOTGS-Predictions gibt es hier!

>> FUT-Kalender: Wann startet welches Event bei FIFA 22 Ultimate Team? <<

Was ist das „Team of the Group Stage“?

Mit dem TOTGS zeichnet EA Sports die besten Spieler der Champions League, der Europa League und erstmals auch der Europa Conference League aus – und das noch vor dem letzten Spieltag in der darauffolgenden Woche. Im vergangenen Jahr erhielten die Spieler im Vergleich zu ihrer Standardkarte ein leichtes Upgrade und zum Teil auch andere Positionen – was sie mitunter besonders interessant macht. Daher ist davon auszugehen, dass es auch bei FIFA 22 ähnlich ablaufen wird. So sah die Truppe bei FIFA 21 aus.

Wie erhalte ich TOTGS-Karten?

Abgesehen von den Spielern, die als SBC oder Aufgabe freigeschaltet werden können, sind die TOTGS-Spieler ab Start der Promo am 3. Dezember um 19 Uhr eine Woche lang in Packs erhältlich. Zudem sind die Spieler auch auf dem Transfermarkt erhältlich.

>> TOTW 11: Gündogan und Hector im neuen Team of the Week <<

TOTGS: Die Predictions zum Team of the Group Stage

Im Netz lassen sich bereits zahlreiche TOTGS-Predictions finden. Heiße Kandidaten sind Bayerns Robert Lewandowski und Mohamed Salah vom FC Liverpool. Auch hoch gehandelt wird Cristiano Ronaldo, der inzwischen wieder bei Manchester United spielt.

Weitere Kandidaten für eine Spezialkarte sind Leroy Sané vom deutschen Rekordmeister aus München, Vinicius Junior von Real Madrid und Christopher Nkunku von RB Leipzig – der trotz des Ausscheidens Top-Leistungen gebracht hat und zu einem wahren Spezialkarten-Monster avancieren könnte-

Ich will ja echt nicht der Spaßverderber sein, aber mit der nächsten Promo am Freitag (TOTGS), kriegen wir sehr wahrscheinlich die nächste Nkunku Specialkarte 😂Wenn man die RB Karten als 2 Versionen durchgehen lässt, hat er nach ca. 2 Monaten FIFA 22 schon 7 Versionen 😅 pic.twitter.com/9xAPqSVWUH — officialtactix (@officialtactix) November 30, 2021

Aus EL-Sicht könnten Mario Götze (PSV Eindhoven) sowie Florian Wirtz von Bayer Leverkusen gute Chancen haben.

Hier seht ihr die Predictions von futhead.com: