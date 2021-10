Lionel Messi, Romelu Lukaku, Sergio Ramos – trotz Corona haben die Clubs auf dem Transfermarkt ordentlich zugeschlagen. Gleich mehrere namhafte Profis haben den Verein gewechselt, weshalb sie alle Kandidaten für eine Ones-to-Watch-Karte bei FIFA 22 sind. Wir zeigen euch, wer dabei ist.

Mit Veröffentlichung von FIFA 22 bringt bringt EA Sports auch die OTW-Karten zu Spielern heraus, die in der abgelaufenen Transferperiode den Verein gewechselt haben und daher nun besonders im Fokus stehen. Dabei handelt es sich zumeist um die stärksten Spieler, die den Klub in der jeweiligen Transferperiode gewechselt haben. Start ist voraussichtlich FIFA-like um 19 Uhr.

FIFA 22: Diese OTW-Karten gibt es

Das ist OTW-Team 1:

RV: Achraf Hakimi (85/Paris Saint-Germain)

RV: Denzel Dumfries (82/Inter Mailand)

IV: David Alaba (84/Real Madrid)

IV: Dayot Upamecano (82/FC Bayern München)

IV: Raphael Varane (86/Manchester United)

ZDM: Manuel Locatelli (82/Juventus Turin)

ZM: Saul Niguez (82/FC Chelsea)

RF: Steven Berghuis (81/Ajax Amsterdam)

LF: Jack Grealish (84/Manchester City)

ST: Cristiano Ronaldo (91/Manchester United)

ST: Donyell Malen (80/Borussia Dortmund)

RM: Leon Bailey (82/Aston Villa FC)

ST: Antoine Griezmann (85/Atletico Madrid)

ZDM: Thomas Delaney (81/FC Sevilla)

Das ist OTW-Team 2:

RF: Lionel Messi (93/Paris Saint-Germain)

ST: Romelu Lukaku (88/FC Chelsea)

IV: Sergio Ramos (88/Paris Saint-Germain)

MS: Memphis Depay (85/Manchester United)

ZM: Marcel Sabitzer (84/FC Bayern München)

ZM: Rodrigo de Paul (82/Atletico Madrid)

ST: Danny Ings (81/Aston Villa)

LM: Marc Cucurella (81/Brighton & Hove Albion)

IV: Fikayo Tomori (79/AC Mailand)

IV: Ibrahim Konaté (78/Liverpool)

RV: Hector Bellerin (78/Betis Sevilla)

LV: Junior Firpo (78/Leeds United)

RM: Jadon Sancho (87/Manchester United)

MS: Joaquin Correa (81/Inter Mailand)

Neben den Spielern sind während des Ones-to-Watch-Events auch weitere Spieler in den Packs zu bekommen, die über SBCs und Ziele zu bekommen sind.

Wann kommen die OTW-Karten bei FIFA 22?

Das OTW-Event bei FIFA 22 läuft über mehrere Wochen. Das ist der Zeitplan:

1. bis 8. Oktober: Team 1

3. bis 8. Oktober: Team 1 wird um drei weitere Karten ergänzt

8. bis 13. Oktober: Team 2

10. bis 13. Oktober: Team 2 wird um drei weitere Karten ergänzt

FIFA 22: OTW-Karte in der Ultimate Edition

Habt ihr die Ultimate Edition von FIFA 22 vorbestellt, gibt es eine OTW-Karte garantiert. Hier ist Vorsicht geboten, wenn ihr euch Hoffnungen auf einen bestimmten Spieler macht: Denn der Spieler wird aus dem Team kommen, das zum Zeitpunkt der Öffnung verfügbar ist. Lediglich, wenn ihr euer Pack erst nach Ablauf des OTW-Events am 13. Oktober öffnet, kann euer Spieler aus beiden Teams kommen.

FIFA 22: So funktionieren die OTW-Karten

Die OTW-Karten sind dynamisch. Das heißt: Fällt ein Spieler im realen Leben durch gute Leistungen auf, wird auch die Ones-to-Watch-Karte dieses Spielers besser – und zwar dann, wenn er eine sogenannte Inform erhält.

Zumeist dann, wenn der Spieler im „Team of the Week“ steht. Eine OTW-Karte kann sich aber auch verbessern, wenn der Spieler eine „Man of the Match“ – oder „Team of the Tournament“-Karte bekommt. Zudem gibt es eine Neuerung: Wenn das Team eines OTW-Spielers ab dem 1. Oktober fünf von zehn Spielen in der heimischen Liga gewinnt, gibt es ebenfalls ein +1-Upgrade. Dafür muss der jeweilige Spieler nicht auf dem Platz stehen.

Zum Start hat die OTW-Karte dasselbe Rating wie die Standardkarte eines Spielers. Erhält der Spieler nun eine Inform, steigt das Rating der OTW-Karte mit an. Die OTW-Karte passt sich also immer der Stärke der Inform an. Das gilt sowohl für das Gesamtrating als auch für die Einzelattribute. Die Position der OTW-Karte bleibt jedoch immer gleich – auch dann, wenn die Inform eine andere Position hat.

Die „Ones to Watch“, häufig mit „OTW“ abgekürzt, heißen im Deutschen offiziell „Stars im Blickpunkt“ („SIB“). Allerdings wird auch im deutschsprachigen Raum unter Zockern normalerweise nur die englische Bezeichnung „Ones to Watch“ oder eben „OTW“ verwendet. Zum ersten Mal gab es die „Ones to Watch“ bei FIFA 17.

