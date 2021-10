Der Countdown läuft noch bis Freitagabend 19 Uhr, dann geht im Ultimate-Team-Modus von FIFA 22 ein neues Event an den Start: „Road To The Knockouts“, oder kurz: „RTTK“. Ein völlig neuer Modus, der aber viel Altbekanntes vermuten lässt.

Denn EA Sports scheint sich bei „Road To The Knockouts“ an einem bereits bekannten Modus bedient zu haben. Bislang gab es nur das „Road To The Finals“-Event, bei dem die Spielkarten mit jeder Runde, die der Spieler mit seiner Mannschaft in der K.o.-Runde weitergezogen ist, stiegen. Ähnliches scheint nun auch bei dem neuen Event geplant zu sein.

Bei „RTTK“ könnten aber wahrscheinlich schon in den verbleibenden vier Gruppenspielen der europäischen Wettbewerbe können bei „RTTK“ ein paar Rating-Upgrades eingeheimst werden. Mögliche Upgrades dürften dabei abhängig von den Ergebnissen der einzelnen Teams und Spieler sein.

„RTTK“ bei FIFA 22: Auch Conference League dabei?

Neu dürfte zudem sein, dass zusätzlich zur Champions League und zur Europa League auch die in diesem Jahr erstmals ausgetragene Conference League ein Teil des Events ist. Darauf deuten zumindest die drei verschiedenen Designs im FUT-Ladebildschirm hin, denn neben dem Logo der Champions- und der Europa League ist auch das Wappen der Conference League zu sehen.

Ob im Anschluss an die Gruppenphase auch das beliebte „Road To The Finals“-Event folgen wird, ist hingegen nicht klar. Bislang zählte das Event mit seinen Karten zu den beliebtesten Modi der FIFA-Reihe. Sie bildeten einerseits die realen Entwicklungen der Spieler und der Saison gut ab. Auf der anderen Seite war es möglich, bis weit in die 90er-Bereiche im Overall-Rating bei einem Spieler bzw. seiner Spielkarte zu gelangen.