FIFA 22: Mason Greenwood ist nicht mehr im Spiel – aber so einfach ist es nicht

Für Mason Greenwood wird die Luft immer dünner. Die Vorwürfe seiner Freundin Harriet Robson wiegen schwer, die Indizien sind erdrückend. Der 20 Jahre alte Spieler des englischen Premier-League-Klubs Manchester United soll seine Lebensgefährtin misshandelt und blutig geschlagen haben.

Am Sonntag hatte die 22-Jährige noch Bilder ihres blutüberströmten Gesichts sowie eine Tonaufnahme via Instagram geteilt, wo Greenwood zu hören war, wie er ihr Gewalt androhte. Die Aufnahmen wurden bereits Sonntagabend wieder gelöscht. Der Klub aber reagierte umgehend und suspendierte den Spieler „bis auf Weiteres“. Inzwischen besteht sogar der Verdacht auf sexuelle Nötigung und Morddrohungen, der Beschuldigte ist nach wie vor in Polizeigewahrsam.

Nachdem Manchester unmittelbar Konsequenzen folgen ließ und die Geschichte immer größer wurde, hat inzwischen auch der Sponsor von Greenwood, der Sportartikelhersteller Nike, die Reißleine gezogen und die Zusammenarbeit ausgesetzt, wie es heißt.

Doch auch damit ist noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, denn weitere Geschäftsfelder, wo der Name Greenwood auftaucht, bemühen sich, den Spieler aus ihren Reihen zu entfernen. So nun auch die Fußballsimulation FIFA. Dort ist er im neuesten Ableger FIFA 22 aus dem aktiven Kader von Manchester United ebenfalls entfernt worden.

EA muss auf Tradingversuche reagieren

Allerdings auch nur dort. Denn im Ultimate Team ist Greenwood noch zu sehen, noch zu spielen, noch verhandelbar. Auch im Karrieremodus ist Greenwood nach wie vor dabei. Aber es gibt bereits ein erstes Statement, welches EA Games gegenüber dem Fan-Kanal „The United Stand“ getätigt hat: „Mason Greenwood wurde aus dem aktiven Kader von FIFA 22 gestrichen und darf auch nicht mehr in FIFA Ultimate (FUT) Packs und Ultimate Draft auftauchen“, heißt es dort.

Andere Seiten wiederum berichten bereits davon, dass er schon aus der Offline Data Base gestrichen wurde und somit gar nicht mehr gezogen werden kann in den FUT-Packs. Was wiederum dazu führt, dass es aktuell schon zu einer künstlichen Verknappung kommt. Daraus resultieren jedoch sonderliche Verhaltensweisen bei einigen FIFA-Zockern. Denn bestimmte Versionen seiner Spielkarte sollen daraufhin unmittelbar teurer geworden sein, Kommentare wie „Investiert jetzt!“ soll es ebenfalls gegeben haben.

Es mag verständlich sein, dass eine begehrte Karte eines Spielers, die nun komplett aus dem Spiel entfernt werden soll, entsprechend teurer wird, wenn sie nicht mehr zu ergattern ist. Weniger verständlich ist hingegen das fehlende Feingefühl eines Teils der Community. Das Problem wird aber so oder so nicht gänzlich zu lösen sein. Denn jene Greenwoods, die bereits im Spiel im Umlauf sind, werden nicht mehr zu tilgen sein. Und sollte EA tatsächlich auch über einen solchen Schritt nachdenken, was wird den Spielern angeboten, die für die Spielkarte des Angreifers bereits Geld gezahlt haben?

Greenwood nicht der erste entfernte Spieler

So ist die wohl naheliegendste Variante, den Preis zu fixen, wie man dies bereits in der Vergangenheit auch schon gemacht hat. Damit würden diese unsäglichen Tradingversuche zumindest ein Ende haben. Auch wäre Greenwood nicht der erste Spieler, der bereits aus dem Spiel getilgt werden würde. Noch vor dem offiziellen Release-Termin am 1. Oktober traf es Benjamin Mendy, der wegen Vergewaltigungsvorwürfen, unter anderem an einer Minderjährigen, aus dem Spiel entfernt wurde.

Aber so oder so wird man wahrscheinlich auch im EA-Hauptquartier zähneknirschend hinnehmen, dass der Name Greenwood noch im Spiel auftaucht. Komplett eliminiert wäre der Name erst in FIFA 23.

