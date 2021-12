FIFA 22: Die „Freeze“-Karten kommen vermutlich am Freitag – alle Infos

Der Festtagsspaß von FIFA kehrt zurück. Am Freitag, den 10. Dezember, wird auch in diesem Jahr das FUT-Event „Freeze“ erwartet. Dann gibt es vermutlich wieder spezielle Inform-Karten mit Spielern, die auf neuen Positionen mit neuen Boosts einsetzbar werden. Dazu gibt es wieder tägliche Squad Building Challenges (SBC). Was genau auf euch zukommt, erklären wir euch hier!

FIFA 22 FUT Freeze: Was ist das Freeze-Event?

FIFA-Spieler kennen das Event bereits aus dem letzten Jahr, denn die Freeze-Karten gab es auch schon im Vorgänger. Hier seht ihr noch mal, wie das Event in FIFA 21 lief. Daran dürfte sich auch in diesem Jahr wenig ändern. Dann gibt es passend zur Weihnachtszeit eine schöne Bescherung an Spezialkarten, SBCs und Objectives.

FIFA 22 FUT Freeze: Wie funktioniert das Freeze-Event?

Wie bereits angesprochen wird es eine ganze Menge von Aufgaben geben, die bewältigt werden wollen. Neben SBCs und möglichen Objectives sollen auch Lightning Rounds kommen. Insgesamt können wohl bis zu zwei Freeze-Teams in den kommenden Tagen erscheinen.

Pro Tag soll es dann eine Squad Building Challenge geben, auch eine Puzzle-Variante soll dabei sein, heißt es. Bislang (Stand: 8. Dezember) hat EA Sports aber noch keine genauen Informationen ausgesendet.

FIFA 22 FUT Freeze: Wann startet das Freeze-Event?

Start des Events ist voraussichtlich der kommende Freitag, der 10. Dezember, um 19 Uhr. Offiziell ist das Datum aber von EA Sports noch nicht bestätigt.

Die Frage ist, wie lange das Event gehen wird. Denn hier scheiden sich bislang die Geister. Schauen wir zurück auf FIFA 21, dann könnte das Freeze-Event zwei Wochen laufen und würde auch die Annahme unterstreichen, dass es womöglich zwei komplette Teams am Ende der Promo geben wird. Allerdings ist auch möglich, dass sich Freeze auf eine Woche beschränkt.

FIFA 22 FUT Freeze: Welche Spieler sind im Freeze-Event?

Predictions gibt es schon einige Tage rund um das Event. Leider, muss man da schon fast sagen. Denn das Raten, wer vorher im Team sein könnte, ist auch immer ein Happening und vergrößert den Spaß eigentlich. Denn wer freut sich am Ende nicht, wenn er das richtige Näschen hatte.

So aber sind die Spieler schon seit Tagen im Netz zu finden, die wahrscheinlich im Freeze-Event dabei sind. So sollen unter anderem der englische Superstar Marcus Rashford von Manchester United oder Kevin Mbabu vom VfL Wolfsburg im Kader sein. Mit Nico Schulz ist auch ein BVB-Star angeblich dabei.

FUT FREEZE Stats/Position Prediction 🆕 Da mittlerweile sowieso alle Spieler bekannt sind gibt es halt eine etwas andere Prediction🙏 Angeblich sollen die Karten mit anderen Skill Moves/Weak Foot kommen🤔 Ich bin mal gespannt wie EA Freeze dieses Jahr umsetzt.#FUT22 #FIFA22 pic.twitter.com/PQqqiTnmXX — Lukas (@Zlatani97) December 6, 2021

Mit den Positionswechseln und Dauer-Upgrades der Freeze-Thematik bekommen die Spieler komplett neue Teamrollen. Mit der gestiegenen Vielseitigkeit der Items ist der Teamaufbau im Ultimate Team völlig neu zu gestalten, was für zusätzlichen Anreiz sorgt.

Was aber auch immer kommen mag, wir halten euch auf dem Laufenden. Hier erfahrt ihr, welche Spieler dabei sind und welche Aufgaben es zu bewältigen gilt.