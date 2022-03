FIFA 22: „FUT Birthday“-Event startet am Freitag – alle Infos

Es darf wieder gefeiert werden! Denn bei FIFA 22 feiert der Ultimate-Team-Modus seinen Geburtstag. Und wie jedes Jahr wird dieser Geburtstag mit dem Start des FUT-Birthday-Event gefeiert. Wir geben euch alle Infos zum Event!

FIFA 22: Was ist der „FUT Birthday“?

Seit FIFA 14 schon findet der Geburtstag jährlich statt. Gefeiert wird der Geburtstag vom Ultimate Team. Dazu gibt es etliche neue Spielerkarten, es gibt wieder Squad Building Challenges, die sogenannten SBCs, und weitere Aufgaben, um an besondere Spezialkarten zu kommen.

>> FUT-Kalender: Wann startet welches Event bei FIFA 22 Ultimate Team? <<

FIFA 22: Wann fängt der „FUT Birthday“ an?

Wie EA bekanntgegeben hat, soll das Event Freitag, den 4. März 2022, starten. Dann wird es wieder um 19 Uhr wieder einen Tweet gibt, in dem die ersten Spieler vorgestellt werden.

FIFA 22: Wie lange geht das FUT-Birthday-Event?

In der vergangenen Ausgabe bei FIFA 21 lief das Event zwei Wochen. Daher gehen wir erstmal davon aus, dass es auch in diesem Jahr in den kommenden zwei Wochen um den Geburtstag des Ultimate Teams gehen wird. Das hieße, dass das Event am 18. März 2022 endet.

>> So sah das FUT-Birthday-Event bei FIFA 21 Ultimate Team aus <<

FIFA 22: Was ist vom FUT-Birthday-Event zu erwarten?

In der Vergangenheit hatten es die Spezialkarten am FUT-Birthday in sich. Bei FIFA 20 wurde an den Skill- und Schwacher-Fuß-Werten geschraubt, sodass die Zocker beispielsweise in den Genuss einer Spezialkarte von Kylian Mbappé mit fünf Sternen auf dem schwachen Fuß kamen. Unvergessen: Torwart Nick Pope, der fünf Sterne bei den Spezialbewegungen erhielt und damit zum Skiller wurde.

>> So sah das FUT-Birthday-Event bei FIFA 20 Ultimate Team aus <<

Im letzten Jahr waren am Ende zwei Teams erhältlich, wo jeder FUT-Birthday-Spieler neben erhöhten Werten auch mindestens ein 5-Sterne-Upgrade für seine Spezialbewegungen oder seinen schwachen Fuß erhielt. So ähnlich könnte es auch in diesem Jahr wieder ablaufen.

FIFA 22 FUT-Birthday: Wann bekommen die Karten eine Aufwertung?

Wir gehen wieder davon aus, dass die Aufwertung unmittelbar zum Release eintritt. Damit wird es eine einmalige und dauerhafte Aufwertung, doch nur bei der Spielstärke bleibt es in diesem Fall nicht. Wie bereits in den Winter Wildcards wird es auch hier wieder Steigerungen bei den einzelnen Spezialwerten geben. Auch Positionswechsel können angeblich möglich sein.

FIFA 22 FUT-Birthday: Welche weiteren Inhalte und Karten hält das FUT-Birthday-Event bereit?

Im letzten Jahr gab es eine ganze Reihe an speziellen SBCs. Dort waren eine ganze Menge Spieler als spezielle Flashback-Karten erhältlich. Gut möglich, dass es auch in diesem Event wieder ähnliche Karten geben wird.

>> So sah das FUT-Birthday-Event bei FIFA 19 Ultimate Team aus <<

Im letzten Jahr waren die Geschenke noch gestaffelt nach der Spieldauer. Wer mindestens 22 Spieltage in FIFA 21 vorweisen konnte, bekam so ein Jumbo Premium-Gold-Pack. Für die ganz großen Liebhaber, die sogar mindestens 146 Spieltage anhäufen konnten, gab es ein Ultimatives Pack.

FIFA 22 FUT-Birthday: Token Swaps System

Wie verschiedene Leaker bereits herausgefunden haben wollen, soll es mehr als nur Päckchen für uns Spieler geben. So sollen auch die bekannten Token beim Event eingeführt werden, die wir schon von den Future Stars kennen. Daher soll die Verwendung der Token auch ähnlich sein, bestätigt ist dies aber noch nicht.

🚨 Yes, Token System is added to fut birthday 🔥 Let’s hope for the best guys👀✅ — Fut Sheriff (@FutSheriff) March 1, 2022

FIFA 22 FUT-Birthday: Leak und Prediction, welche Spieler eine Karte bekommen könnten

Im Folgenden zeigen wir euch die Predictions zum FUT-Birthday-Event von dexerto.com: