Das neue Team of the Week Moments ist da! Wir zeigen euch, welche neuen Spezialkarten EA Sports herausgebracht hat. Diese könnt ihr ab Mittwoch (19 Uhr) in Packs ziehen.

Das neue Team of the Week Moments gehört definitiv zu den besseren! Wer die Ones-to-Watch-Karte von Antoine Griezmann besitzt, darf sich freuen, denn diese wird nun automatisch auf 91 aufgewertet. Mit Pierre-Emerick Aubameyang, der eine 90er Inform erhält, hat es zudem ein Headliner ins sechste TOTW Moments geschafft.

Die beste Karte ist jedoch die von Kalidou Koulibaly mit einem 92er Rating. Und auch ansonsten lässt sich das Team in dieser Woche durchaus sehen: Mit Karim Benzema gibt es einen vierten Spieler im 90er Rating-Bereich, auch die 89er Inform von Roberto Firmino lässt den ein oder anderen FUT-Zocker sicherlich mit der Zunge schnalzen.

Mit Torwart Artur Boruc hat lediglich ein Spieler in der Startelf ein Rating unter 86. Eben jene Wertung besitzen auch die beiden Bayern-Spieler im Team: Javi Martinez und Ivan Perisic. Fabian Johnson (Borussia Mönchengladbach) komplettiert das Bundesliga-Trio.

Das ist das sechste Team of the Week Moments (TOTW-32-Ersatz):

Startelf:

IV: Kalidou Koulibaly, 92, SSC Neapel

ST: Antoine Griezmann, 91, FC Barcelona *

ST: Pierre-Emerick Aubameyang, 90, FC Arsenal **

ST: Karim Benzema, 90, Real Madrid

ST: Roberto Firmino, 89, FC Liverpool

RM: Marko Arnautovic, 87, Shanghai FC

IV: Samuel Umtiti, 87, FC Barcelona

ZOM: Dusan Tadic, 86, Ajax Amsterdam

IV: Javi Martinez, 86, FC Bayern

ZOM: Ivan Perisic, 86, FC Bayern

TW: Artur Boruc, 81, FC Bournemouth

Bank und Reserve:

RM: Florian Thauvin, 85, Olympique Marseille

ST: Andrea Belotti, 84, FC Turin

ST: Matt Godden, 81, Coventry City

LM: Fabian Johnson, 81, Borussia Mönchengladbach

ST: Samuel Di Carmine, 79, Hellas Verona

ZM: Lewis Alessandra, 73, Carlisle United

ST: Josh Koroma, 65, Rotherham United

* Spieler, die mit einem Stern (*) gekennzeichnet sind, haben eine Ones-to-Watch-Karte, die im Fall einer Inform ein Upgrade erhält.

** Spieler, die mit zwei Sternen (**) gekennzeichnet sind, haben eine Headliners-Karte, die im Fall einer Inform ebenfalls ein Upgrade erhält.

Was hat es mit dem TOTW-Moments auf sich?

Eigentlich erscheint mittwochs immer das Team of the Week mit den besten Spielern vom vorigen Wochenende. Da wegen der Coronavirus-Krise aber weltweit der Ball ruht, muss Ersatz her – in Form des TOTW Moments, das sich aus Team-of-the-Week-Spielern aus früheren FUT-Teilen zusammensetzt.

Bis dato verfolgt EA die Strategie, ein ganz bestimmtes TOTW aus derselben Zeit in einem vorigen FUT-Teil zu nehmen und diese Spieler zu adaptieren. Es handelt sich also jeweils quasi um eine Kopie eines früheren TOTW.

Das Rating der Karten orientiert sich jedoch am FUT-20-Upgrade-Pfad eines Spielers. So erhielt beispielsweise Kyle Walker beim ersten TOTW Moments eine 87er TOTW-Moments-Karte, obwohl die Spezialkarte sich auf seine Inform aus FUT 18 bezieht, wo sein Rating 86 betrug. Im aktuellen FUT-Teil besitzt Walker allerdings bereits eine 86er Inform aus dem TOTW 8, weshalb er nun automatisch das nächst bessere Upgrade bekam.

Was muss ich noch zum TOTW-Moments-Team wissen?