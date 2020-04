Wann veranstaltet EA Sports welches Event bei FIFA 20 Ultimate Team? Wir geben euch eine Übersicht, was gerade so los ist und wann wir welche Promo bei FUT 20 erwarten.

Dieses Event läuft aktuell bei FIFA 20:

Team of the Season: Am 17. April hat EA Sports das Event „Team of the Season So Far“ herausgebracht. Eigentlich hatten wir das „TOTS“-Event für den Mai erwartet, doch aktuell ruht der Ball in den Fußballligen dieser Welt aufgrund der Coronavirus-Pandemie.

EA Sports hat sich dazu entschieden, dennoch eine TOTS-Promo zu starten und eben jene Spieler in die Teams zu packen, die „so far“, also „bis dato“ am meisten überzeugten. Hier findet ihr alle Infos zum Event:

Mögliche kommende Events bei FIFA 20 Ultimate Team

TOTKS: Ähnlich zum TOTGS (siehe Dezember) erscheint zum Ende der K.o.-Phase der internationalen Wettbewerbe ein „Team of the Knockout Stage“. Dabei erhalten die besten Spieler aus Champions League und Europa League eine Spezialkarte, die eine Woche lang in Packs verfügbar ist. Auch hier gibt es stets SBCs und Wochenaufgaben mit Eventbezug.

Bei FUT 19 startete das Event nach den letzten Viertelfinalspielen der europäischen Wettbewerbe. Wir hatten für FUT 20 ursprünglich den 17. April vermutet. Aufgrund der Coronakrise steht das Event jedoch auf der Kippe, schließlich sind noch nicht genügend Spiele ausgetragen worden, um ein solches Team zu rechtfertigen. Möglicherweise erscheint das Event zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die ausstehenden K.O.-Spiele ausgetragen wurden.

Juli 2020:

FUTTIES: Bei der letzten Promo des Jahres werden beliebte FUT-Karten aus dem aktuellen FIFA noch einmal in Packs herausgebracht. Zudem werden SBCs, die im Laufe des Jahres veröffentlicht wurden, noch einmal herausgebracht.

Abgelaufene Events bei FIFA 20 Ultimate Team

September 2019:

Sommer OTW: Die Ones-to-Watch-Karten waren die ersten Spezialkarten, die EA im Rahmen von FUT 20 herausbrachte. Vom 27. September an waren die dynamischen OTW-Karten eine Woche lang in Packs verfügbar.

Oktober 2019:

Icon Swap I: Zum allerersten Mal brachte EA zu FUT 20 einen Icon Swap heraus. Dabei löst ihr verschiedene Aufgaben, um euch Tokens zu erspielen. Diese Tokens könnt ihr später gegen Icon-Karten eintauschen. Der erste von insgesamt drei Icon Swaps startete am 11. Oktober und ging bis Anfang Dezember.

Ultimate Scream: Kurz vor Halloween bringt EA Sports wieder das Ultimate-Scream-Event heraus. Ausgewählte Spieler erhalten dabei Halloween-Karten, die sich im Laufe des Jahres ändern und neue Werte annehmen. Die Promo bei FUT 20 startete am 18. Oktober.

November 2019:

Road to the Final: Wie bei den OTW-Karten handelt es sich bei den RTTF-Karten, die auch UCL-Live-Karten genannt werden, um dynamische Karten, die ihr Rating verbessern können – je nachdem wie weit das jeweilige Team in der Champions- oder Europa League kommt. Das RTTF-Event startete am 8. November! Hier gibt es alle Infos.

Black Friday: Der Black Friday fiel in diesem Jahr auf den 29. November. Auch bei FIFA 20 wurde der Tag wieder zelebriert. Hinzu kamen der Super Sunday sowie der Cyber Monday. Hier gibt es alle Infos zum Event.

Dezember 2019:

TOTGS: Beim „Team of the Group Stage“ bringt EA Spezialkarten zu den besten Spielern der Gruppenphase der internationalen Wettbewerbe heraus. Bei FUT 20 erschien das TOTGS am 6. Dezember, hinzu kamen weitere Spezialkarten, die durch SBCs oder Aufgaben verfügbar gemacht werden können.

FUTmas: Mittlerweile ein echter Klassiker! Rund um die Weihnachtszeit beschenkt EA die FUT-Zocker in einer Art Adventskalender mit reichlich SBCs und neuen Karten im Weihnachtsdesign. Das FUTmas-Event begann am 13. Dezember.

Icon Swap II: Wie EA mitteilte, wird es bei FUT 20 insgesamt drei Icon Swaps geben. Der erste (siehe oben) endete kurz vor Weihnachten. Der zweite startete am 26. Dezember.

Januar 2020:

Team of the Year: EA zeichnet die besten Spieler des Jahres mit krassen TOTY-Karten aus, die bis zum TOTS-Event (siehe unten) das Nonplusultra in der FUT-Welt sind. Auch das TOTY-Event wird mehrere Tage lang mit SBCs und eventbezogene Aufgaben zelebriert. Am 6. Januar verkündete EA Sports, wer im Team of the Year steht. Anschließend erfolgte die Veröffentlichung der Spielerwerte für die Positionen.

Headliners: Die FUT Headliners sind dynamisch und werden besser, sobald der entsprechende Spieler eine Inform (TOTW, MOTM, Hero, Record Breaker und Team of the Tournament) erhält. Die Spieler sind dabei in ihrer Gesamtwertung immer um eins besser als ihre beste Inform. Das Event ist am 17. Januar gestartet. Bis zum 31. Januar waren die Spieler in Packs.

Future Stars: Im Rahmen des „Future Stars“-Event, das es bei FUT 19 zum ersten Mal gab, bringt EA krass aufgewertete Spezialkarten zu jungen Talenten heraus. Die Werte sollen das Potenzial der Spieler abbilden. Anders gesagt: Irgendwann könnten diese Talente auch im wahren Leben so gut werden. Am 31. Januar ist das Event gestartet, am 14. Februar lief es aus. Hier gibt es alle Infos zum „Future Stars“-Event.

Februar 2020:

Winter Refresh: Auch wenn es sich hier nicht um ein Event im klassischen Sinne handelt, gilt es sich den Ratings Refresh vorzumerken. Die besten Spieler werden aufgewertet und erhalten neue Standardkarten. Auch die Sterne bei den Spezialbewegungen und dem schwachen Fuß werden angepasst. Vor allem Inhaber einer Spezialkarte von Spielern, die aufgewertet werden, profitieren, denn die Spezialkarten werden mit aufgewertet. Möglicherweise startet der Winter Refresh in diesem Jahr am 14. Februar.

Winter-Ones-to-Watch/Winter-Refresh-Team: Überraschung! Im Gegensatz zu den Vorjahren brachte EA Sports keine Winter-Ones-to-Watch-Karten heraus. Stattdessen gab es ein Winter-Refresh-Team. Hier gibt es alle Infos.

Carniball: Ein Event, das von der Community im Vorjahr weniger gut aufgenommen wurde und deshalb für FUT 20 äußerst fraglich war, ist Carniball. Mittlerweile ist die Karnevalszeit vorbei und es gab kein Event dieser Art. Die Community wird Carniball nicht vermisst haben.

Shapeshifters: Etwas Neues hat sich EA Sports mit dem Shapeshifters-Event ausgedacht, das völlig überraschend am 21. Februar um die Ecke kam. Hier gibt es alle Infos.

März 2020:

FUT Player Days: Den Auftakt im März machten am Freitag, den 6. März, die „FUT Player Days“. Dazu brachte EA Sports ein eigenes Copa-Libertadores-Team heraus. Hier gibt es alle Infos.

Icon Swap III: Am Freitag, 13. März erschien der dritte Icon Swap. Alle Infos dazu erhaltet ihr hier.

FUT Birthday: Das FUT-Birthday-Event ist abgelaufen, am 27. März erschien das erste Team. Am Freitag, 3. April, kam das zweite Birthday-Team heraus. Hier gibt es alle Infos.

