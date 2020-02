EA Sports hat das Team of the Week 23 herausgebracht. Wir zeigen euch, welche Spieler im neuen TOTW stehen und damit eine neue Inform erhalten. Die Spezialkarten sind ab Mittwochabend (19 Uhr) in Packs erhältlich.

Gleich zwei Spieler durchbrechen im neuen Team der Woche die 90er Schallmauer. Bayern-Keeper Manuel Neuer parierte beim 4:1-Sieg gegen den 1. FC Köln mehrfach glänzend und verdiente sich damit seine erste Inform.

Ebenfalls ein 90er Rating erhält Heung-min Son bei seiner zweiten TOTW-Karte. Der Südkoreaner, der bereits eine 89er RTTF– sowie TOTT-Karte besitzt, wird sicherlich einiges kosten. Der Tottenham-Offensivmann ist nicht nur wegen seiner fünf Sterne auf dem schwachen Fuß ein Liebling unter den FUT-Spielern. Seine 88er Inform aus dem Team der Woche 11 kostet laut futbin.com aktuell für PS4-Zocker rund 360.000 Münzen.

Neben Neuer haben es drei weitere Bundesliga-Spieler in das neue TOTW geschafft: Lukas Klostermann von RB Leipzig erhält eine Positionsveränderung und ist bei seiner Inform nun nicht mehr Rechts-, sondern Innenverteidiger. Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach) und Wout Weghorst (VfL Wolfsburg) komplettieren das Bundesliga-Quartett.

Inhaber einer Ones-to-Watch-Karte von Harry Maguire oder Nicolas Pepe dürfen sich freuen. Die OTW-Karte der beiden Premier-League-Akteure steigt durch die Berufung ins neue TOTW auf jeweils auf 86. In Person von Gerard Moreno ist auch ein Headliner im neuen TOTW vertreten.

Das Ultimate Team of the Week 23:

Startelf:

TW: Manuel Neuer, 90, FC Bayern

IV: Kamil Glik, 85, AS Monaco

IV: Lukas Klostermann, 82, RB Leipzig

IV: Harry Maguire, 86, Manchester United *

RM: Gerard Moreno, 87, FC Villarreal **

ZM: Sergej Milinkovic-Savic, 86, Lazio Rom

RM: Nicolas Pepe, 86, FC Arsenal *

ZM: Thomas Partey, 86, Atletico Madrid

ST: Heung-min Son, 90, Tottenham Hotspur

RF: Steven Berghuis, 85, Feyenoord Rotterdam

LF: Paulo Dybala, 90, Juventus Turin

Bank und Reserve:

TW: Kristoffer Nordfeldt, 79, Genclerbirligi Ankara

RV: Christophe Herelle, 82, OGC Nizza

ZOM: Lars Stindl, 83, Borussia Mönchengladbach

ST: Abderrazak Hamdallah, 84, Al-Nasr Riad

RF: Suso, 84, FC Sevilla

ST: Wout Weghorst, 84, VfL Wolfsburg

ST: Carlos Tevez, 82, Boca Juniors

ZOM: Gael Kakuta, 79, SC Amiens

ZM: Paolo Bartolomei, 78, Spezia Calcio

RM: Miroslav Stevanovic, 78, Servette FC

ZOM: Cauley Woodrow, 76, Barnsley

LF: Charles Vernam, 67, Grimsby Town

Was ist eigentlich das Team of the Week?

Jede Woche präsentiert uns EA Sports das Team der Woche. Dabei erhalten 23 Spieler, die im realen Fußball am Wochenende auftrumpften, eine Spezialkarte, auch „Inform“ genannt. Diese Karten haben ein besseres Rating als die Standardkarte eines Spielers. Ein Spieler kann auch mehrere „Informs“ bekommen. Das Rating wird von Karte zu Karte besser. Bestimmt werden die 23 Akteure von EA Sports. Die genauen Kriterien, nach denen der Spielehersteller entscheidet, sind nicht bekannt.

Das Team der Woche wird immer am Mittwochnachmittag von EA Sports präsentiert. Ab 19 Uhr sind die TOTW-Karten dann eine Woche lang in Sets erhältlich – und zwar in Packs, die seltene (Gold)-Spieler enthalten. Danach können diese Karten nur noch auf dem Transfermarkt erworben werden.

Das waren die Predictions zum TOTW 23:

Vorhersage zum TOTW 23 von futhead:

Startelf:

TW: Walter Benitez, 85, OGC Nizza

IV: Kamil Glik, 85, AS Monaco

RV: Sergi Roberto, 84, FC Barcelona

IV: Harry Maguire, 86, Manchester United *

ZM: Sergej Milinkovic-Savic, 86, Lazio Rom

RM: Nicolas Pepe, 86, FC Arsenal *

RM: Serge Gnabry, 87, FC Bayern München

RF: Suso, 84, FC Sevilla

RM: Gerard Moreno, 87, FC Villarreal **

ST: Wout Weghorst, 84, VfL Wolfsburg

ST: Heung-min Son, 89, Tottenham Hotspur

Bank und Reserve:

TW: Matheus, 84, SC Braga

LV: Domenico Criscito, 84, FC Turin

RAV: Nordi Mukiele, 81, RB Leipzig

ZM: Mats Rits, 81, Club Brügge

RF: Steven Berghuis, 85, Feyenoord Rotterdam

ST: Abderrazak Hamdallah, 84, Al-Nasr Riad

TW: Kristoffer Nordfeldt, 80, Genclerbirligi Ankara

ZOM: Alan Judge, 76, Ipswich Town

LF: Charles Vernam, 65, Grimsby Town

ST: Koro Kone, 75, Servette FC

ST: Carlos Tevez, 81, Boca Juniors

ST: Serhous Guirassy, 80, SC Amiens

Vorhersage zum TOTW 23 von dexerto:

TW: Walter Benitez, 85, OGC Nizza

TW: Kristoffer Nordfeldt, 79, Genclerbirligi Ankara

LV: Nicolas Tagliafico, 87, Ajax Amsterdam **

IV: Zainadine Junior, 81, CS Maritimo

RV: Ruben Aguilar, 82, AS Monaco

RAV: Achraf Hakimi, 86, Borussia Dortmund

ZM: Sergej Milinkovic-Savic, 86, Lazio Rom

ZM: Thomas Partey, 87, Atletico Madrid

ZM: Paolo Bartolomei, 78, Spezia Calcio

ZOM: Alan Judge, 76, Ipswich Town

ZOM: Gael Kakuta, 79, SC Amiens

LM: Serge Gnabry, 88, FC Bayern München

LF: Bryan Linssen, 79, Vitesse Arnheim

RM: Miroslav Stevanovic, 78, Servette FC

RF: Suso, 84, FC Sevilla

RF: Nicolas Pepe, 86, FC Arsenal *

RF: Steven Berghuis, 85, Feyenoord Rotterdam

MS: Lars Stindl, 83, Borussia Mönchengladbach

MS: Jonathan David, 80, KAA Gent

MS: Heung-min Son, 90, Tottenham Hotspur

ST: Abderrazak Hamdallah, 84, Al-Nasr Riad

ST: Cristhian Stuani, 84, FC Girona

ST: Wout Weghorst, 84, VfL Wolfsburg

Vorhersage zum TOTW 23 von fifauteam:

TW: Walter Benitez, 85, OGC Nizza

TW: Kristoffer Nordfeldt,79, Genclerbirligi Ankara

LV: Nicolas Tagliafico, 87, Ajax Amsterdam **

RAV: Achraf Hakimi, 86, Borussia Dortmund

RV: Sergi Roberto, 84, FC Barcelona

RAV: Nordi Mukiele, 81, RB Leipzig

RV: Luke Ayling, 79, Leeds United

IV: Cristian Sapunaru, 79, Yukatel Denizlispor

RM: Gerard Moreno, 87, FC Villarreal **

RF: Serge Gnabry, 87, FC Bayern München

RM: Nicolas Pepe, 86, FC Arsenal *

RF: Steven Berghuis, 85, Feyenoord Rotterdam

LM: Serdar Gurler, 82, Göztepe

ZM: Mats Rits, 81, Club Brügge

ZOM: Cauley Woodrow, 79, Barnsley

LM: Bryan Linssen, 79, Vitesse Arnheim

ST: Heung-min Son, 90, Tottenham Hotspur

MS: Lars Stindl, 84, Borussia Mönchengladbach

ST: Abderrazak Hamdallah, 84, Al-Nasr Niad

ST: Wout Weghorst, 84, VfL Wolfsburg

ST: Jonathan David, 79, KAA Gent

ST: Koro Kone, 77, Servette FC

ST: Dusan Vlahovic, 71, AC Florenz

* Spieler, die mit einem Stern (*) gekennzeichnet sind, haben eine Ones-to-Watch-Karte, die im Fall einer Inform ein Upgrade erhält.

** Spieler, die mit zwei Sternen (**) gekennzeichnet sind, haben eine Headliners-Karte, die im Fall einer Inform ebenfalls ein Upgrade erhält.

Was sind TOTW-Predictions?

Predictions sind Vorhersagen darüber, welche Spieler voraussichtlich im Team der Woche (engl. Team of the Week, TOTW) stehen werden. EA Sports präsentiert das TOTW immer mittwochs gegen 16 Uhr. Die Predictions geben einen guten Überblick darüber, welche Spieler es mit welchem Rating ins Team der Woche schaffen könnten, auch wenn die Predictions zumeist nicht 100 Prozent mit dem späteren TOTW übereinstimmen.