Das Team-of-the-Season-Event bei FIFA 20 steht in den Startlöchern. Auch die Premier League wird ein TOTS bekommen. So könnte es aussehen.

Am Freitag (17. April) hat EA Sports überraschend den Start der „Team of the Season So Far“-Promo angekündigt. Klar ist bislang, dass am 24. April das sogenannte „Community Team of the Season“ erscheinen wird. Weitere Infos will EA noch folgen lassen. Ein Vorschau-Screen, der sich beim Öffnen von Ultimate Team auf der Konsole öffnet, zeigt jedoch, dass wir auch mit einem Premier-League-Team rechnen können:

Was ist das Team of the Season So Far (TOTSSF) bei FIFA 20 Ultimate Team?

Die Coronavirus-Pandemie hat Fußball-Ligen weltweit dazu gewungen, die Saison zu unterbrechen. Wann es weitergeht, ist unklar. Spielehersteller EA hat sich daher entschieden, bereits Mitte April die Promo „Team of the Season So Far“ („Team der Saison bis hierhin“) zu starten. Normalerweise startet das TOTS-Event immer erst im Mai.

Die „Team of the Season“-Karten gehören zu den Highlights der FUT-Saison, denn es handelt sich dabei stets um stark aufgewertete Spezialkarten, mit denen stärketechnisch nur die Team-of-the-Year-Karten mithalten können.

Es ist davon auszugehen, dass die diesjährigen TOTSSF-Karten analog zu den Team-of-the-Season-Karten aus den Vorjahren betrachtet werden können. EA hat in einem Blog-Eintrag bereits klar gemacht, dass – im Falle einer Beendigung der Fußballligen in diesem Jahr – es kein weiteres Team of the Season Event geben wird. Daher gehen wir davon aus, dass die TOTSSF-Karten genauso stark sein werden wie die Team-of-the-Season-Karten in der Vergangenheit.

Wann erscheint das Premier-League-TOTSSF?

Genauere Infos dazu, wann welches Team of the Season erscheint, hat EA Sports nicht bekannt gegeben. Klar ist bislang nur, dass am 24. April das von den Fans gewählte Community Team of the Season herauskommt.

Wie könnte das Premier-League-TOTSSF aussehen?

Im Netz lassen sich zahlreiche Spekulationen dazu finden, wie ein Team of the Season So Far zur Premier League aussehen könnte. Das ist die Vorhersage der bekannten FIFA-Fanseite „futhead“:

Startelf:

TW: Alisson, 96, FC Liverpool

IV: Caglar Söyüncü, 89, Leicester City

IV: Virgil van Dijk, 89, FC Liverpool

RV: Trent Alexander-Arnold, 94, FC Liverpool

LV: Andrew Robertson, 93, FC Liverpool

ZDM: Jordan Henderson, 91, FC Liverpool

ZOM: Kevin de Bruyne, 97, Manchester City

RF: Mohamed Salah, 98, FC Liverpool

LF: Sadio Mane, 96, FC Liverpool

ST: Sergio Aguero, 97, Manchester City

ST: Pierre-Emerick Aubameyang, 96, FC Arsenal

Bank und Reserve:

TW: Dean Henderson, 87, Sheffield United

RV: Ricardo Pereira, 93, Leicester City

ZDM: Wilfred Ndidi, 93, Leicester City

LM: Marcus Rashford, 91, Manchester United

RF: Adama Traore, 91, Wolverhampton Wanderers

ST: Raul Jimenez, 91, Wolverhampton Wanderers

ST: Jamie Vardy, 94, Leicester City

TW: Nick Pope, 88, FC Burnley

LF: Raheem Sterling, 95, Manchester City

LF: Jack Grealish, 91, Aston Villa

LM: Heung-min Son, 94, Tottenham Hotspur

ST: Danny Ings, 87, FC Southampton

Wie sah das Premier-League-TOTS bei FUT 19 aus?

Foto: EA Sports

Startelf:

TW: Alisson, 95, FC Liverpool

IV: Virgil van Dijk, 96, FC Liverpool

IV: Aymeric Laporte, 94, Manchester City

LV: Andrew Robertson, 94, FC Liverpool

RV: Trent Alexander-Arnold, 94, FC Liverpool

ZDM: Fernandinho, 93, Manchester City

RF: Bernardo Silva, 94, Manchester City

ZOM: Christian Eriksen, 96, Tottenham Hotspur

RF: Mohamed Salah, 97, FC Liverpool

ST: Sergio Aguero, 96, Manchester City

RF: Raheem Sterling, 96, Manchester City

Bank und Reserve:

TW: Ederson, 93, Manchester City

ZM: Georginio Wijnaldum, 90, FC Liverpool

LW: Eden Hazard, 98, FC Chelsea

ST: Alexandre Lacazette, 94, FC Arsenal

LF: Sadio Mane, 96, FC Liverpool

ST: Heung-Min Son, 95, Tottenham Hotspur

RAV: Matt Doherty, 88, Wolverhampton Wanderers

ST: Pierre-Emerick Aubameyang, 96, FC Arsenal

ZOM: James Maddison, 88, Leicester City

