Das „Team of the Season So Far“-Event im Rahmen von FIFA 20 Ultimate Team ist draußen. Am Freitag präsentierte EA Sport nicht nur das Community-TOTS, sondern auch alle zugehörigen Specials. Hier gibt es alle Infos.

Weil der Weltfußball aufgrund der Coronavirus-Pandemie zurzeit stillsteht, musste sich EA Sports etwas einfallen lassen und stampfte das „Team of the Season So Far“ aus dem Boden.

Wie in den Vorjahren üblich, durften auch in diesem Jahr wieder die User über das „Community Team of the Season“ abstimmen. Und so sieht es aus.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Gleich sechs Spieler weisen eine 93er-Wertung auf, der Rest ist nicht viel schlechter. Aus der Bundesliga haben es Thiago vom FC Bayern und Julian Brandt von Borussia Dortmund in die Startelf geschafft. Auf der Bank sitzt zudem der deutsche Torhüter Bernd Leno (FC Arsenal) sowie die beiden Leipziger Peter Gulasci und Nordi Mukiele. Via Saisonaufgabe könnt ihr euch zudem die Dienste des Mönchengladbacher Stürmers Marcus Thuram sichern. Die Spieler sind ab sofort in Packs verfügbar.

Das Community Team of the Season So Far:

Startelf:

TW: Thibaut Courtois, 93, Real Madrid

IV: Joe Gomez, 93, FC Liverpool

IV: Gerard Pique, 93, FC Barcelona

IV: Diego Godin, 93, Inter Mailand

ZDM: Casemiro, 92, Real Madrid

ZDM: Sergio Busquets, 93, FC Barcelona

ZDM: Fernandinho, 91, Manchester City

ZM: Thiago Alcantara, 93, FC Bayern München

LM: Felipe Anderson, 92, West Ham United

ZOM: Julian Brandt, 90, Borussia Dortmund

MS: Wilfried Zaha, 92, Crystal Palace

Ersatzbank:

TW: Peter Gulasci, 89, RB Leipzig

TW: Bernd Leno, 88, FC Arsenal

IV: Nordi Mukiele, 89, RB Leipzig

IV: Pepe, 88, FC Porto

LV: Alex Grimaldo, 89, Benfica Lissavon

LM: Moses Simon, 88, FC Nantes

ZDM: Lucas Leiva, 88, Lazio Rom

ZM: Rodrigo Bentancur, 88, Juventus Turin

ST: Moussa Dembele, 89, Olympique Lyon

SBCs und Saison-Aufgaben:

ST: Mauro Icardi, 90, PSG

ST: Marcus Thuram, 89, Borussia Mönchengladbach

ST: Ivan Toney, 88, Peterborough United

Was ist das Community Team of the Season?

Wie EA bekannt gab, stehen 23 Spieler im Community Team of the Season. Die Mannschaft besteht aus jeweils mindestens zwei Torhütern, sechs Verteidigern, sechs Mittelfeldspielern und drei Stürmern.

Dabei darf keine Liga mehr als fünf Mal im Team vertreten sein. Am vorigen Wochenende konnten FIFA-Zocker auf den Fanseiten „futwiz“ und „futhead“ abstimmen, wer im Community-TOTS vertreten sein soll.

Wie sehen die Saisonaufgaben und die SBC aus?

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Via Saisonaufgaben könnt ihr eine 89er-Karte von Marcus Thuram und eine 88er-Karte von Ivan Toney sichern. Für Thuram müsst ihr Rivals-Aufgaben lösen, für den EFL-Stürmer sind Squad Battles zu absolvieren.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Eine SBC gibt es zur 90er-Karte von Mauro Icardi. Ihr müsst ein Team einlösen, das ihr für unter 150.000 Münzen zusammenstellen könnt.

Es gibt ein weiteres Team of the Season: Das EFL Team of the Season So Far – so sieht es aus:

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Die zehn besten Spieler sind:

Kalvin Philliips – Leeds United (92) Aleksandar Mitrovic – Fulham (91) Matheus Pereira – West Bromwich Albion (91) Saïd Benrahma – Brentford (89) Eberechi Eze – QPR (88) Eoin Doyle – Swindon Town (87) John Swift – Reading (87) Semi Ajayi – West Bromwich Albion (87) Randell Williams – Exeter City (86) Marek Rodak – Fulham (86)

Das waren die Predictions zum Community Team of the Season

Zur Wahl standen Spieler, die in der aktuellen Saison zwar durch konstant gute Leistungen überzeugten, allerdings nicht mehr als eine Spezialkarte bei FUT 20 erhalten haben. Die Vorauswahl wurde dabei von EA Sports getroffen. Hier könnt ihr euch anschauen, welche Spieler zur Wahl standen. Im Netz lassen sich zahlreiche Predictions zum Community TOTS finden. Das glaubt „futhead“:

Startelf:

TW: Thibaut Courtois, 95, Real Madrid

IV: Gerard Pique, 95, FC Barcelona

IV: Diego Godin, 94, Inter Mailand

RV: Kieran Trippier, 90, Atletico Madrid

LV: Alejandro Grimaldo, 92, Benfica Lissabon

ZDM: Sergio Busquets, 95, FC Barcelona

ZM: Casemiro, 94, Real Madrid

ZM: Thiago, 94, FC Bayern

ZOM: Julian Brandt, 91, Borussia Dortmund

ST: Mauro Icardi, 92, Paris Saint-Germain

ST: Radamel Falcao, 91, Galatasaray Istanbul

Bank und Reserve:

TW: Bernd Leno, 92, FC Arsenal

IV: Joe Gomez, 90, FC Liverpool

IV: Fernandinho, 93, Manchester City

LM: Wilfried Zaha, 91, Crystal Palace

ZM: Rodrigo Bentancur, 87, Piemonte Calcio

ST: Marcus Thuram, 88, Borussia Mönchengladbach

ST: Moussa Dembele, 89, Olympique Lyon

TW: Peter Gulacsi, 91, RB Leipzig

IV: Pepe, 91, FC Porto

ZM: Lucas Leiva, 91, Lazio Rom

LM: Felipe Anderson, 92, West Ham

ST: Odsonne Edouard, 87, Celtic Glasgow

Wie sah das Community Team of the Season bei FUT 19 aus?

Foto: EA Sports