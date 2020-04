EA Sports hat die „Team of the Season So Far“-Phase gestartet. Wir erwarten, dass es auch ein eigenes Bundesliga-TOTS geben wird – und so könnte es aussehen.

Am Freitag (17. April) hat EA Sports überraschend den Start der „Team of the Season So Far“-Promo angekündigt. Klar ist bislang, dass am 24. April das sogenannte „Community Team of the Season“ erscheinen wird. Weitere Infos will EA noch folgen lassen, doch wir rechnen fest damit, dass es auch ein Bundesliga-TOTS geben wird.

Was ist das Team of the Season So Far (TOTSSF) bei FIFA 20 Ultimate Team?

Die Coronavirus-Pandemie hat Fußball-Ligen weltweit dazu gewungen, die Saison zu unterbrechen. Wann es weitergeht, ist unklar. Spielehersteller EA hat sich daher entschieden, bereits Mitte April die Promo „Team of the Season So Far“ („Team der Saison bis hierhin“) zu starten. Normalerweise startet das TOTS-Event immer erst im Mai.

Die „Team of the Season“-Karten gehören zu den Highlights der FUT-Saison, denn es handelt sich dabei stets um stark aufgewertete Spezialkarten, mit denen stärketechnisch nur die Team-of-the-Year-Karten mithalten können.

Es ist davon auszugehen, dass die diesjährigen TOTSSF-Karten analog zu den Team-of-the-Season-Karten aus den Vorjahren betrachtet werden können. EA hat in einem Blog-Eintrag bereits klar gemacht, dass – im Falle einer Beendigung der Fußballligen in diesem Jahr – es kein weiteres Team of the Season Event geben wird. Daher gehen wir davon aus, dass die TOTSSF-Karten genauso stark sein werden wie die Team-of-the-Season-Karten in der Vergangenheit.

Wann erscheint das Bundesliga-TOTSSF?

Genauere Infos dazu, wann welches Team of the Season erscheint, hat EA Sports nicht bekannt gegeben. Klar ist nur, dass am 24. April das von den Fans gewählte Community Team of the Season herauskommt.

Wie könnte das Bundesliga-TOTSSF aussehen?

Im Netz lassen sich bereits zahlreiche Spekulationen dazu finden, wie ein Team of the Season So Far zur Bundesliga aussehen könnte. Das ist die Vorhersage der bekannten FIFA-Fanseite „futhead“:

Startelf:

TW: Manuel Neuer, 95, FC Bayern

IV: David Alaba, 93, FC Bayern

IV: Mats Hummels, 94, FC Bayern

RAV: Achraf Hakimi, 90, Borussia Dortmund

LV: Alphonso Davies, 90, FC Bayern

ZDM: Joshua Kimmich, 94, FC Bayern

ZOM: Kai Havertz, 93, Bayer Leverkusen

RM: Jadon Sancho, 94, Borussia Dortmund

LM: Serge Gnabry, 93, FC Bayern

Bank und Reserve:

TW: Peter Gulacsi, 91, RB Leipzig

IV: Dayot Upamecano, 91, RB Leipzig

ZM: Christopher Nkunku, 88, RB Leipzig

LM: Filip Kostic, 91, Eintracht Frankfurt

ZOM: Thomas Müller, 91, FC Bayern

ZOM: Marcel Sabitzer, 90, RB Leipzig

ST: Robin Quaison, 89, FSV Mainz

TW: Yann Sommer, 90, Borussia Mönchengladbach

IV: Ozan Kabak, 86, FC Schalke

IV: Matthias Ginter, 87, Borussia Mönchengladbach

ZM: Suat Serdar, 86, FC Schalke

ST: Alassane Plea, 91, Borussia Mönchengladbach

Wie sah das Bundesliga-TOTS bei FUT 19 aus?

Startelf:

TW: Kevin Trapp, 95, Eintracht Frankfurt

RV: Joshua Kimmich, 95, FC Bayern

LV: Marcel Halstenberg, 91, RB Leipzig

LAV: Filip Kostic, 93, Eintracht Frankfurt

RAV: Danny da Costa, 92, Eintracht Frankfurt

ZOM: Marco Reus, 98, Borussia Dortmund

ZOM: Julian Brandt, 93, Bayer Leverkusen

ZOM: Kai Havertz, 95, Bayer Leverkusen

RM: Jadon Sancho, 96, Borussia Dortmund

ST: Robert Lewandowski, 98, FC Bayern

ST: Luka Jovic, 94, Eintracht Frankfurt

Bank und Reserve: