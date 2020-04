Das Event zum „Team of the Season So Far“ bei FIFA 20 geht los. Auch zur französischen Ligue 1 wird es ein Team der Saison geben. So könnte es aussehen.

Am 17. April hat EA Sports überraschend den Start der „Team of the Season So Far“-Promo angekündigt. Klar ist bislang nur, dass am 24. April das sogenannte „Community Team of the Season“ erscheinen wird. Weitere Infos will EA noch folgen lassen. Ein Vorschau-Screen, der sich beim Öffnen von Ultimate Team auf der Konsole öffnet, zeigt jedoch, dass wir auch mit einem Ligue-1-Team rechnen können:

Was ist das Team of the Season So Far (TOTSSF) bei FIFA 20 Ultimate Team?

Die Coronavirus-Pandemie hat Fußball-Ligen weltweit dazu gewungen, die Saison zu unterbrechen. Wann es weitergeht, ist unklar. Spielehersteller EA hat sich daher entschieden, bereits Mitte April die Promo „Team of the Season So Far“ („Team der Saison bis hierhin“) zu starten. Normalerweise startet das TOTS-Event immer erst im Mai.

Die „Team of the Season“-Karten gehören zu den Highlights der FUT-Saison, denn es handelt sich dabei stets um stark aufgewertete Spezialkarten, mit denen stärketechnisch nur die Team-of-the-Year-Karten mithalten können.

Es ist davon auszugehen, dass die diesjährigen TOTSSF-Karten analog zu den Team-of-the-Season-Karten aus den Vorjahren betrachtet werden können. EA hat in einem Blog-Eintrag bereits klar gemacht, dass – im Falle einer Beendigung der Fußballligen in diesem Jahr – es kein weiteres Team of the Season Event geben wird. Daher gehen wir davon aus, dass die TOTSSF-Karten genauso stark sein werden wie die Team-of-the-Season-Karten in der Vergangenheit.

Wann erscheint das Ligue-1-TOTSSF?

Genauere Infos dazu, wann welches Team of the Season erscheint, hat EA Sports nicht bekannt gegeben. Klar ist bislang nur, dass am 24. April das von den Fans gewählte Community Team of the Season herauskommt.

Wie könnte das Ligue-1-TOTSSF aussehen?

Im Netz lassen sich zahlreiche Spekulationen dazu finden, wie ein Team of the Season So Far zur Serie A aussehen könnte. Das ist die Vorhersage der bekannten FIFA-Fanseite „futhead“:

Startelf:

TW: Pedrag Rajkovic, 88, Stade Reims

IV: Thiago Silva, 94, Paris Saint-Germain

IV: Yunis Abdelhamid, 88, Stade Reims

IV: Marquinhos, 92, Paris Saint-Germain

LV: Faitout Maouassa, 88, Stade Rennes

ZM: Marco Verratti, 92, Paris Saint-Germain

ZOM: Neymar, 97, Paris Saint-Germain

RF: Angel Di Maria, 95, Paris Saint-Germain

LF: Dimitri Payet, 91, Olympique Marseille

ST: Wissam Ben Yedder, 95, AS Monaco

ST: Kylian Mbappe, 97, Paris Saint-Germain

Bank und Reserve:

TW: Steve Mandanda, 90, Olympique Marseille

IV: Gabriel, 88, OSC Lille

ZM: Teji Savanier, 89, HSC Montpellier

ZM: Renato Sanches, 90, OSC Lille

LM: Denis Bouanga, 88, AS Saint-Etienne

ST: Victor Osimhen, 91, OSC Lille

ST: Moussa Dembele, 89, Olympique Lyon

ZM: Eduardo Camavinga, 87, Stade Rennes

ZDM: Idrissa Gueye, 91, Paris Saint-Germain

RM: Raphinha, 88, Stade Rennes

ZM: Morgan Sanson, 90, Olympique Marseille

ST: Islam Slimani, 87, AS Monaco

Wie sah das Ligue-1-TOTS bei FUT 19 aus?

Startelf:

TW: Walter Benitez, 93, OGC Nizza

IV: Marquinhos, 95, Paris Saint-Germain

IV: Jose Fonte, 91, OSC Lille

RAV: Kenny Lala, 94, Racing Straßburg

ZDM: Teji Savanier, 93, Nimes Olympique

ZDM: Thiago Mendes, 92, OSC Lille

ZM: Marco Verratti, 94, Paris Saint-Germain

RM: Nicolas Pepe, 96, OSC Lille

ZOM: Neymar, 98, Paris Saint-Germain

MS: Angel Di Maria, 95, Paris Saint-Germain

ST: Kylian Mbappe, 96, Paris Saint-Germain

Bank und Reserve:

TW: Mike Maignan, 89, OSC Lille

IV: Thiago Silva, 95, Paris Saint-Germain

RAV: Youcef Atal, 89, OGC Nizza

LV: Ferland Mendy, 92, Olympique Lyon

RM: Florin Thauvin, 93, Olympique Marseille

ST: Edinson Cavani, 95, Paris Saint-Germain

MS: Wahbi Khazri, 88, AS Saint-Etienne

LM: Jonathan Bamba, 90, OSC Lille

ST: Andy Delort, 89, HSC Montpellier

