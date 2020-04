Das Event zum „Team of the Season So Far“ bei FIFA 20 geht los. Auch zur spanischen La Liga wird es ein Team der Saison geben. Aber wie könnte das eigentlich aussehen?

Am 17. April hat EA Sports überraschend den Start der „Team of the Season So Far“-Promo angekündigt. Klar ist bislang nur, dass am 24. April das sogenannte „Community Team of the Season“ erscheinen wird.

Weitere Infos will EA noch folgen lassen. Ein Vorschau-Screen, der sich beim Öffnen von Ultimate Team auf der Konsole öffnet, zeigt jedoch, dass wir auch mit einem La-Liga-Team rechnen können:

Was ist das Team of the Season So Far (TOTSSF) bei FIFA 20 Ultimate Team?

Die Coronavirus-Pandemie hat Fußball-Ligen weltweit dazu gewungen, die Saison zu unterbrechen. Wann es weitergeht, ist unklar. Spielehersteller EA hat sich daher entschieden, bereits Mitte April die Promo „Team of the Season So Far“ („Team der Saison bis hierhin“) zu starten. Normalerweise startet das TOTS-Event immer erst im Mai.

Die „Team of the Season“-Karten gehören zu den Highlights der FUT-Saison, denn es handelt sich dabei stets um stark aufgewertete Spezialkarten, mit denen stärketechnisch nur die Team-of-the-Year-Karten mithalten können.

Es ist davon auszugehen, dass die diesjährigen TOTSSF-Karten analog zu den Team-of-the-Season-Karten aus den Vorjahren betrachtet werden können. EA hat in einem Blog-Eintrag bereits klar gemacht, dass – im Falle einer Beendigung der Fußballligen in diesem Jahr – es kein weiteres Team of the Season Event geben wird. Daher gehen wir davon aus, dass die TOTSSF-Karten genauso stark sein werden wie die Team-of-the-Season-Karten in der Vergangenheit.

Wann erscheint das La-Liga-TOTSSF?

Genauere Infos dazu, wann welches Team of the Season erscheint, hat EA Sports nicht bekannt gegeben. Klar ist bislang nur, dass am 24. April das von den Fans gewählte Community Team of the Season herauskommt.

Wie könnte das La-Liga-TOTSSF aussehen?

Im Netz lassen sich zahlreiche Spekulationen dazu finden, wie ein Team of the Season So Far zu La Liga aussehen könnte. Das glaubt die FIFA-Seite „futwiz“:

Startelf:

TW: Thibaut Courtois, 97, Real Madrid

IV: Inigo Martinez, 88, Athletic Bilbao

IV: Raphael Varane, 96, Real Madrid

RV: Dani Carvajal, 94, Real Madrid

LV: Sergio Reguilon, 88, FC Sevilla

ZM: Saul Niguez, 94, Atletico Madrid

ZM: Toni Kroos, 95, Real Madrid

ZM: Casemiro, 95, Real Madrid

ZOM: Martin Odegaard, 93, San Sebastian

RF: Lionel Messi, 99, FC Barcelona

ST: Karim Benzema, 96, Real Madrid

Bank und Reserve:

TW: Jan Oblak, 97, Atletico Madrid

RV: Damian Suarez, 89, FC Getafe

ZM: Thomas Partey, 94, Atletico Madrid

ZM: Santi Cazorla, 92, FC Villareal

LF: Mikel Oyarzabal, 91, San Sebastian

ZM: Dani Parejo, 95, FC Valencia

RF: Gerard Moreno, 94, FC Villareal

TW: Aitor Fernandez, 92, UD Levante

ST: Angel Rodriguez, 90, FC Getafe

ST: Lucas Perez, 88, Deportivo Alaves

LF: Lucas Ocampos, 88, FC Sevilla

ST: Chimy Avila, 88, CA Osasuna

Wie sah das La-Liga-TOTS bei FUT 19 aus?

Startelf:

TW: Jan Oblak, 95, Atletico Madrid

IV: Gerard Pique, 96, FC Barcelona

LV: Jordi Alba, 94, FC Barcelona

RAV: Jesus Navas, 89, FC Sevilla

IV: Dakonam Djene, 93, FC Getafe

ZM: Pablo Sarabia, 94, FC Sevilla

ZM: Parejo, 93, FC Valencia

ZM: Canales, 90, Real Betis

ST: Luis Suarez, 98, FC Barcelona

RF: Lionel Messi, 99, FC Barcelona

ST: Karim Benzema, 96, Real Madrid

Bank und Reserve:

TW: Marc-Andre ter Stegen, 93, FC Barcelona

IV: Mario Hermoso, 87, Espanyol Barcelona

ZM: Santo Carzola, 93, Villarreal

ZDM: Ever Banega, 89, FC Sevilla

ST: Antoine Griezmann, 97, Atletico Madrid

ST: Iago Aspas, 94, Celta Vigo

ST: Borja Iglesias, 90, Espanyol Barcelona

ST: Wissam Ben Yedder, 93, FC Sevilla

LF: Ousmane Dembele, 94, FC Barcelona

