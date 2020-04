Das „Team of the Season“ ist eines der wichtigsten und meist ersehnten Events bei FIFA Ultimate Team. Aufgrund der außergewöhnlichen Situation rund um Corona wird das Event in diesem Jahr etwas früher erscheinen und „Team of the Season So Far“ heißen.

Die Coronavirus-Pandemie hat Fußballligen weltweit dazu gewungen, die Saison zu unterbrechen. Wann es weitergeht, ist unklar. Spielehersteller EA hat sich daher entschieden, schon jetzt die Promo „Team of the Season So Far“ („Team der Saison bis hierhin“) zu starten. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Event und geben euch einen Überblick.

Welche Inhalte wird es zum Team of the Season So Far (TOTSSF) geben?

Am Freitag (17. April) hat EA Sports bekannt gegeben, dass User über das Community Team of the Season abstimmen können. Dabei stehen Spieler zur Wahl, die in der abgelaufenen Saison mit konstant guten Leistungen geglänzt haben, aber höchstens eine Spezialkarte erhalten haben.

Das Community TOTS erscheint am 24. April. Über weitere TOTS-Inhalte will EA zu einem späteren Zeitpunkt informieren. Wir gehen davon aus, dass mindestens die fünf Top-Ligen ein eigenes Team of the Season bekommen werden.

Wann erscheint welches Team of the Season?

24. April 2020: Community Team of the Season (hier gibt’s alle Infos)

1. Mai 2020: ?

2. Mai 2020: ?

Was passiert, wenn wieder Fußball gespielt wird?

EA Sports hat in einem Blog-Eintrag bereits klar gemacht, dass – im Falle einer Beendigung der Fußballligen in diesem Jahr – es kein weiteres Team of the Season Event geben wird. Top-Performances in den verbleibenden Spielen werden stattdessen wie gewohnt in Form von Team-of-the-Week- oder Man-of-the-Match-Spezialkarten gewürdigt.

Was ist das Team of the Season eigentlich?

Das „Team der Saison“-Event – besser bekannt unter der englischsprachigen Bezeichnung „Team of the Season“ – ist für viele FIFA-Zocker das größte Event des Jahres. Im Laufe des Events erscheinen zu mehreren Ligen „TOTS“-Teams, deren Spieler krass aufgewertete blaue Spezialkarten erhalten.

Analog zu den starken „Team of the Year“-Spielern sind diese „Gamechanger“ extrem beliebt. Was das TOTS-Event so besonders macht, ist die Vielzahl an neuen Karten. Dadurch hebt sich das TOTS-Event noch einmal vom TOTY, das nur aus elf Spielern plus vereinzelten zusätzlichen Spezialkarten besteht, ab.

Was muss ihr noch zum Team of the Season Event wissen?

Auch in diesem Jahr wird es zum TOTS-Event mit Sicherheit wieder zahlreiche Wochenaufgaben und SBCs geben. Für Letztere ist es mit Sicherheit nicht verkehrt, ein paar Münzen aufzusparen, um zum Event-Start flüssig zu sein.

Es ist gut möglich, dass der Transfermarkt während des TOTS-Events verrückt spielt. Vielleicht wird es zu einem Markteinbruch kommen und Spieler, die zurzeit viel wert sind, werden einen starken Marktwertverlust hinnehmen. Ob ihr teure Spieler aus eurem aktuellen Kader noch schnell verkauft, bevor sie weniger wert sind, oder die Spieler lieber behaltet, um bis zur bzw. während der TOTS-Promo eine starke Mannschaft zu haben, müsst ihr jedoch selbst entscheiden.

So lief das Event „Team of the Season“ in FIFA 19

Die Chronologie der Ereignisse zum TOTS-Event von FIFA 19 haben wir euch im Folgenden zusammengestellt: