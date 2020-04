EA Sports hat bekannt gegegen, dass am kommenden Freitag das Community Team of the Season im Rahmen von FIFA 20 Ultimate Team herauskommt. Bei uns erhaltet ihr alle Infos.

Weil der Weltfußball aufgrund der Coronavirus-Pandemie zurzeit stillsteht, musste sich EA Sports etwas einfallen lassen und stampfte kurzerhand das „Team of the Season So Far“ aus dem Boden. Wie in den Vorjahren üblich, dürfen auch in diesem Jahr wieder die User über das „Community Team of the Season“ abstimmen.

Was ist das Community Team of the Season?

Wie EA am Freitag bekannt gab, stehen 23 Spieler im Community Team of the Season. Die Mannschaft besteht aus jeweils mindestens zwei Torhütern, sechs Verteidigern, sechs Mittelfeldspielern und drei Stürmern.

Dabei darf keine Liga mehr als fünf Mal im Team vertreten sein. In den vergangenen Tagen konnten FIFA-Zocker auf den Fanseiten „futwiz“ und „futhead“ abstimmen, wer im Community-TOTS vertreten sein soll. Die Abstimmung ist mittlerweile abgelaufen.

Welche Spieler könnten im Community Team of the Season stehen?

Zur Wahl standen Spieler, die in der aktuellen Saison zwar durch konstant gute Leistungen überzeugten, allerdings nicht mehr als eine Spezialkarte bei FUT 20 erhalten haben. Die Vorauswahl wurde dabei von EA Sports getroffen. Hier könnt ihr euch anschauen, welche Spieler zur Wahl standen. Im Netz lassen sich zahlreiche Predictions zum Community TOTS finden. Hier ein Beispiel:

Wann erscheint das Community Team of the Season bei FUT 20?

Das Community TOTS wird am Freitag (24. April) um 19 Uhr deutscher Zeit vorgestellt. Wir gehen davon aus, dass es zudem mindestens eine auf das Community TOTS bezogene Squad Building Challenge sowie Aufgabe geben wird.

Wie sah das Community Team of the Season bei FUT 19 aus?

Foto: EA Sports