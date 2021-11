Black Friday bei FIFA 22: Das „Signature Signings“-Team und SBCs sind da

Der Black Friday ist für viele ein Feiertag gibt – und wie gewohnt wird dieser auch 2021 im FUT-Universum gefeiert. Bei FIFA 22 wird es anlässlich des Black-Friday-Events wieder einige Aktionen geben. Wir geben euch alle Infos dazu, was euch rund um den letzten Freitag im November erwartet.

Überall auf der Welt ist der Black Friday am letzten Freitag des Novembers mittlerweile ein ziemlich beliebter Tag. Auch EA Sports läuft an diesem Tag traditionell zur Hochform auf: Im FIFA-Universum, besonders bei FIFA Ultimate Team, geht es richtig rund. Wir geben euch einen Überblick über das Black-Friday-Event bei FIFA 22.

Signature Signings bei Black Friday: So sieht das Team aus

Um die besten Transfers der vergangenen Jahre auszuzeichnen, gibt es die „Signature Signings“. Die beste Karte hat dabei Kevin de Bruyne abgestaubt, allerdings sind auch beliebtere Karten wie Ben Yedder und Renato Sanches dabei. Sanches etwa hat ein Upgrade von 80 auf 84 bekommen, die Karte kann sich einmal mehr sehen lassen.

ZOM: Kevin de Bruyne, 93, Manchester City

IV: Milan Skriniar, 88, Inter Mailand

ST: Wissam Ben Yedder, 87, AS Monaco

ZDM: Axel Witsel, 87, Borussia Dortmund

ST: Raul Jimenez, 86, Wolves

ST: Andrej Kramaric, 86, TSG Hoffenheim

IV: Diego Carlos, 85, FC Sevilla

RV: Youcef Atal, 85, OGC Nizza

ZM: Renato Sanches, 84, OSC Lille

RF: Marcus Edwards, 84, Victoria Guimares

LF: Jesper Karlsson, 83, AZ Alkmaar

#BlackFriday. Is. Back 😎 Starting the party, we've got Signature Signings: Celebrating some of the most successful transfers in recent football history. 🙌 Learn more: https://t.co/5BNJcFJPdK#FUT #FIFA22 pic.twitter.com/4MTxeTuRAu — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) November 26, 2021

Black-Friday-SBCs: Das hat sich EA Sports für FUT überlegt

Info: Bei uns ist die aktuellste Aktion oben anzufinden:

Um 18 Uhr kam die zweite Flash-SBC. Diesmal kann man sich durch eine Squad Building Challenge ein seltenes Gold-Pack und einen seltenen Gold-Spieler erspielen.

The next #BlackFriday Flash SBC is now available. Complete this re-released Squad Building Challenge to earn a Rare Gold Pack + a 1 Rare Gold Player bonus Pack. Available for the next 90 minutes ⏰#FUT #FIFA22 pic.twitter.com/CytulSRqYC — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) November 26, 2021

Um kurz nach 15 Uhr hat EA Sports zudem die erste Flash-SBC auf den Markt gebracht. Die ist bis 18 Uhr online – wer die SBC macht, bekommt ein Pack mit drei Spielern, die ein 80+-Rating haben.

The first Flash SBC of #BlackFriday is live 😤 Complete the Squad Building Challenge to unlock an 80+ Triple Player Pack. Available for the next 3 hours.#FUT #FIFA22 pic.twitter.com/FaCqanBu68 — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) November 26, 2021

Best of TOTW 1: So sieht das erste Team of the Week der Stars aus

Wann geht das Black-Friday-Event bei FIFA 22 los? Natürlich am Donnerstag! Einen echten Frühstart hat EA Sports auch in diesem Jahr hingelegt. Denn bereits am Abend vor dem eigentlichen Tag der Tage wurde das erste „Best of TOTW“ veröffentlicht, also ein Team of the Week bestehend aus den besten Karten, die es dieses Jahr bisher ins TOTW geschafft haben. Und das sind diese:

ST: Kylian Mbappe, 92, Paris Saint-Germain

RF: Mo Salah, 91, FC Liverpool

LM: Heung-Min Son, 90, Tottenham Hotspur

ST: Luis Suarez, 89, Atletico Madrid

ZM: Leon Goretzka, 88, FC Bayern München

LF: Phil Foden, 86, Manchester City

RV: Jesus Navas, 86, FC Sevilla

MS: Roberto Firmino, 86, FC Liverpool

LAV: Theo Hernandez, 86, AC Mailand

LF: Vinicius Jr., 85, Real Madrid

IV: Dayot Upamecano, 84, FC Bayern München

Diese Karten können, obwohl sie bereits vor einigen Wochen in den Packs waren, bis Samstag (27. November) noch einmal in den Packs gezogen werden.

Black Friday bei FIFA 22: Wann geht es los?

Nach der Pre-Black-Friday-Veröffentlichung in Form des ersten „Best of TOTW“-Teams am Donnerstagabend ging es dann am Freitag richtig los. Das machte auch zweierlei Gründen Sinn. Denn einerseits sollte ein Black-Friday-Event in erster Linie an einem Black Friday stattfinden. Und andererseits starten eigentlich nun mal alle FUT-Events an einem Freitag.

New Loading Screen pic.twitter.com/Jx9YrVGuCP — FIFA 22 News (@FutReveal) November 25, 2021

Per Ladebildschirm hatte EA Sports bestätigt, dass es am Freitag, 26. November, um 15 Uhr losgehen würde. Allerdings gilt grundsätzlich, am Wochenende von Freitag bis Montag (Cyber Monday) immer auf der Hut zu sein. Denn EA Sports hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass Aktionen auch aus dem Nichts kommen können.

Black Friday: Wie lief das FUT-Event in den Vorjahren bei FIFA 21?

Im Mittelpunkt des Black-Friday-Events bei FIFA 21 standen Record-Breakers-Karten. Dabei handelte es sich um Spezialkarten mit einem Upgrade für ohnehin hochkarätige Spieler. So gab es etwa für Virgil van Dijk, Kylian Mbappe und Jadon Sancho es neue Karten. Hier könnt ihr euch das alles noch einmal in Ruhe anschauen.

Dazu gab es noch eine Flashback-SBC, die am Freitagabend veröffentlicht wurde – zur gewohnten FUT-Zeit am Freitag um 19 Uhr. Im Vorjahr wurde die Squad Building Challenge für Sergio Agüero, der damals noch für Manchester City aktiv war, veröffentlicht. Zudem gehörte in den vergangenen Jahren zum Black-Friday-Event auch, dass es Promo-Packs zu besonderen Konditionen gab.