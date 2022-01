Crysis 4 offiziell angekündigt!

Jeder von euch kennt Crysis, oder? Zumindest PC-Spieler sollten mit der Serie vertraut sein, immerhin gilt sie als Maßstab, wenn es darum geht zu schauen, wie stark der eigene Computer ist. Seit dem ersten Crysis, das 2007 auf den Markt kam, hat die Serie schon zahlreiche leistungsstarke Gaming-PCs in die Knie gezwungen. Es gibt sogar eine eigene Grafikeinstellung namens „Can it run Crysis“. Der letzte Teil der Reihe, Crysis 3, kam vor inzwischen neun Jahren, nämlich 2013 raus und jetzt endlich wird die Story fortgesetzt! Bereitet also schonmal eure PCs vor…

>> Beendet Microsoft den jährlichen Call of Duty-Zyklus? <<

Crysis 4 setzt Serie fort

Wie aus dem Nichts wurde gerade erst ein kleiner Teaser Trailer mit einem dazugehörigen Blog-Eintrag veröffentlicht, in dem die Entwickler verkünden, dass Crysis 4 bereits in der Mache ist. Bevor wir uns weiter mit dem Inhalt des Blogs beschäftigen, könnt ihr euch hier den Teaser anschauen:

Wie nicht anders zu erwarten ist im Teaser nicht wirklich etwas vom Spiel zu sehen, und das hat auch seinen Grund. Denn wie Avni Yerli, CEO von Crytek, im Blog sagt:

Im Moment befindet sich das Spiel noch in einem frühen Entwicklungsstadium, so dass es noch eine Weile dauern wird, aber wir wollten euch die Neuigkeiten zu diesem Zeitpunkt mitteilen, weil wir so begeistert von der Zukunft sind und um euch wissen zu lassen, dass wir auf unsere Community hören werden. […] Während die Entwicklung voranschreitet, werden wir weitere Details veröffentlichen, sobald wir können. Aber in der Zwischenzeit solltet ihr wissen, dass unser engagiertes und talentiertes Team hart daran arbeitet, euch einen echten Next-Gen-Shooter zu liefern.



Das sind nicht besonders viele Informationen, aber immerhin wissen wir jetzt, dass Crysis noch nicht tot ist und die Serie doch noch fortgesetzt wird. Was uns im Blog besonders gut gefällt, ist, dass Yerli mehrfach betont, wie wichtig ihnen die Community ist und vor allem, dass die Zusammenarbeit mit und das Feedback der Spieler eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Crysis 4 spielen sollen. Genau das ist unserer Meinung nämlich ein großer Fehler der meisten heutigen AAA-Spiele, die dann enden wie Battlefield 2042.

>> Wird Battlefield 2042 Free-to-Play? <<

Crytek setzt auf Community

Crytek ist vor allem durch ihren aktuellen Titel Hunt dafür bekannt sehr gut mit ihrer Community zusammenzuarbeiten und auf deren Feedback zu hören. Wenn Yerli also Folgendes sagt, sind wir gewillt ihm Glauben zu schenken:

Crytek ist stolz darauf, mit der Community zusammenzuarbeiten, um die Spiele zu entwickeln, die ihr spielen wollt. Crysis ist für so viele Menschen unglaublich wichtig – es wird von Spielern auf der ganzen Welt geliebt, und einige derjenigen, die heute in der Branche arbeiten, tuen das aufgrund des Originalspiels – daher möchten wir sicherstellen, dass der nächste Teil der Reihe all eure Erwartungen erfüllt. Macht mit in unseren sozialen Netzwerken und beteiligt euch!

Seid ihr gehyped auf Crysis 4? Habt ihr die älteren Titel überhaupt gezockt oder ist euch immer der Rechner abgeraucht. Da noch keinerlei Infos es zu einem Releasezeitraum für Crysis 4 gibt – noch nicht einmal ein Jahr –, habt ihr aber zum Glück noch Zeit auf eine neue Grafikkarte zu sparen.

>> Mehr PS-Exklusiv-Titel für den PC <<