Schnell Waffen leveln in Warzone

Wer in Warzone erfolgreich sein will, braucht nicht nur die richtigen Waffen, sondern natürlich auch noch die richtigen Aufsätze. Nicht umsonst liefern wir euch immer die besten Setup Guides für die aktuell besten Waffen im Spiel. Aber, um sich diese Setups bauen zu können, benötigt man auch die passenden Aufsätze und die müssen erstmal freigeschaltet werden. Das heißt also leveln, leveln, leveln… Und wir alle wissen, wie lang das in Warzone dauern kann. Unser Tipp wäre also eigentlich, die Waffen im jeweiligen Multiplayer von Modern Warfare, Black Ops Cold War oder Vanguard zu leveln, weil es da deutlich schneller geht. Genau deshalb haben wir auch schon entsprechende Level-Guides für den Vanguard Multiplayer und den Zombies Modus für euch erstellt. Das Problem ist aber, dass nicht jeder Warzone-Spieler auch die jährlichen „Call of Duty“-Spiele besitzt – immerhin kosten die jeweils 60 € oder mehr und Warzone ist kostenlos. Wie kann man also seine Waffen in Warzone am schnellsten leveln?

Im Folgenden stellen wir euch zwei Strategien vor. Eine, die für die gewohnten großen BR-Maps funktioniert, also in der Vergangenheit Verdansk und jetzt Caldera, und eine, die nur auf der kleinen Map Rebirth Island funktioniert.

>> Warzone: So gewinnt ihr jeden Gulag! <<

Waffen leveln in Warzone

Nicht jeder Spieler hat Lust auf das chaotische Rebirth Island, also erklären wir hier kurz die schnellste Methode zum Waffen leveln auf der großen Battle Royale Map. Eins sagen wir euch aber gleich vorweg, der normale Battle Royale oder Vanguard Royale Modus eignet sich absolut nicht zum Waffen leveln. Aus dem simplen Grund, dass ihr nicht respawnen und somit nur schwer viele Kills farmen könnt.

Spielt die Modi Clash oder Plunder

Genau deshalb solltet ihr zum Leveln unbedingt Modi spielen, in denen ihr unbegrenzt respawnen könnt. Sowohl Clash, als auch Plunder tauchen immer wieder in den wöchentlichen Playlists auf, einer dieser Modi sollte also immer verfügbar sein. Das Gute an diesen Modi ist, dass ihr nicht nur viele Kills sammeln könnt, da ihr nach dem Tod ja nicht aus dem Spiel fliegt, sondern auch sehr viele Aufträge erfüllen könnt, die euch mit massenhaft XP belohnen. Außerdem erlauben euch diese Modi direkt von Anfang an mit eurem eigenen Loadout zu starten. Ihr könnt die zu levelnde Waffe also einfach in ein Loadout packen und damit starten, ohne erst auf einen Loadout-Drop sparen zu müssen.

Nutzt XP Boosts

Sollte eigentlich klar sein, aber wir sagen es nochmal: Ihr habt sicher ein paar Double-XP-Tokens rumliegen, also nutzt sie bitte auch. Passt aber auch, dass ihr auch wirklich die Tokens für doppelte Waffen-XP aktiviert, die anderen bringen euch nichts beim Waffen leveln.

Nutzt den Punktefreund Perk & Überschuss Aufsatz

Der Perk Punktefreund befindet sich im zweiten (roten) Slot und ist in der Regel ziemlich nutzlos. Wenn es aber darum geht schnell zu Leveln, ist er durchaus sinnvoll, da er die Belohnung für jeden abgeschlossenen Auftrag in Warzone erhöht. Ähnliches gilt für den Aufsatz „Überschuss“. Dieser Aufsatz ist nur für Vanguard-Waffen verfügbar, aber das sind ja auch die aktuellen Waffen, die man schnell leveln möchte. Der Aufsatz wird für die meisten Waffen so um Level 30 freigeschaltet und erhöht die verdienten Waffen-XP für jeden einzelnen Abschuss, den ihr macht.

Spielt mit dem passenden Operator

Seit Vanguard haben alle neuen Operator jeweils eine bestimmte Lieblingswaffe. Nutzt ihr diese Waffe mit dem passenden Operator, bekommt ihr einen XP-Boost. Das funktioniert natürlich nicht mit allen Waffen, da es mehr Waffen als Operator gibt, ihr solltet aber, bevor ihr mit dem Grinden anfangt, nachschauen, ob die Waffe, die ihr leveln wollt, nicht eventuell die Lieblingswaffe eines Operators ist. Hier haben wir eine Liste mit allen Operators und ihren Lieblingswaffen:

>> Alle Operator in Call of Duty: Vanguard <<

Waffen leveln auf Rebirth Island

Kommen wir zur zweiten Methode, Waffen in Warzone schnell zu leveln. Dank eines Tricks eines Reddit Nutzers könnt ihr in Warzone auf Rebirth Island extrem schnell Waffen-XP sammeln. Hier ist der originale Reddit Post mit der Beschreibung des Tricks:

Für alle, die des Englischen nicht mächtig sind, hier nochmal alles auf Deutsch:

Benutzt einen XP-Boost/Überschuss/Punktefreund

Wie schon in der vorangegangenen Methode solltet ihr auch hier eure XP-Tokens nutzen und den passenden Perk sowie Aufsatz ausrüsten. Mit dieser Kombi aus Perks, Aufsatz und Double-XP-Token erhöht ihr euren XP-Gewinn ungemein.

Nutzt einen Heli auf Rebirth Island

Ja, um eure Waffen schnell auf Stufe 70 zu bringen, müsst ihr leider Rebirth Island spielen und einen Heli finden. Sobald ihr auf der Insel gelandet seid, solltet ihr euch so schnell wie möglich einen Helikopter sichern, da ihr so einfach deutlich mobiler seid und den meisten Kämpfen aus dem Weg gehen könnt. Je weniger Kämpfe ihr ausfechten müsst, desto besser.

Holt euch die zu levelnde Waffe

Jetzt braucht ihr natürlich noch die Waffe, die gelevelt werden soll. Auf Rebirth Island gibt es leider kein Plunder oder Clash, ihr könnt also nicht mit einem vorgefertigten Loadout starten. Entweder ihr habt Glück und findet die zu levelnde Waffe einfach irgendwo im Boden-Loot oder ihr müsst so schnell wie möglich ein Loadout kaufen, in das ihr die entsprechende Waffe davor reingepackt habt.

Macht Supply Runs

Ab jetzt werden einfach nur noch Supply Run Verträge abgeschlossen. Sucht einen Vertrag auf der Map, aktiviert ihn und fliegt mit dem Heli einfach von Supply Run zu Supply Run. Das funktioniert natürlich am besten mit mindestens einem Kumpel, sodass euer Heli ständig in der Luft bleiben kann.

Selbst ohne Kills verdient ihr mit dieser Methode unglaublich viel XP und könnt so in nur einem einzigen Match mit eurer Waffe zwischen 30 und 40 Stufen aufsteigen. Nach zwei bis drei kompletten Matches solltet ihr so also eine Waffe schnell von Stufe 0 auf Max-Level 70 bringen. Lasst uns wissen, wie gut die Methode für euch funktioniert.

>> Die besten Controller-Einstellungen für Warzone <<