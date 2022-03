Call of Duty: Das beste PPSh-41 Setup & Loadout in Warzone

Mit der Integration von CoD: Vanguard in Warzone kamen ein Haufen neuer Waffen ins Spiel und natürlich hat sich damit auch die Warzone-Meta geändert. Vor allem dank des neuen Modus „Vanguard Royale“, in dem wir ausschließlich Equipment und Waffen aus Vanguard nutzen dürfen, müssen sich viele Spieler nach einer neuen Lieblingswaffe umschauen. Wie üblich ist die Kar98k wieder eine sehr beliebte Primärwaffe, aber auch die MP-40 oder das STG44 sind nicht zu verachten. Aber was ist eigentlich mit all den anderen coolen Waffen im Spiel?

Die PPSh-41 ist schon seit der Integration von Vanguard in Warzone verfügbar, bekam aber lange wenig Aufmerksamkeit. Das Besondere an der PPSh-41 ist ihre extrem hohe Feuerrate. Die macht sie gerade im Nahkampf sehr stark, aber da es kaum möglich ist sie beim Dauerfeuer zu kontrollieren, ist sie ab ca. 10 Meter Entfernung zum Gegner schon nutzlos. Wer die PPSh-41 aber mit einer guten Waffe für die größeren Distanzen kombiniert, hat hier einen verdammt flinken Schredder für den Nahkampf.

>> Call Of Duty: Die besten Waffen in Warzone <<

PPSh-41 Warzone Setup

In unserem Setup konzentrieren wir uns natürlich auf die Nutzung im absoluten Nahkampf. Wir konzentrieren uns also auf Mobilität, aber auch Kontrolle, da die PPSh-41 beim Feuern rumspringt wie bekloppt. Folgende Aufsätze sind dafür nötig:

Mündung: Rückstoß Booster

Lauf: ZAC 300mm

Visier: Schiefer-Reflektor

Schaft: Kovalevskaya Skelett

Unterlauf: Mark VI Skelett

Magazin: 7,62mm Gorenko 71-Schuss-Magazin

Munitionstyp: Hohlspitze

Griff: Stoffgriff

Extra: Fester Griff

Extra 2: Schnell

Wie bereits erwähnt, geht es uns hier um Tempo. Die Mündung erhöht die Feuerrate und die anderen Aufsätze konzentrieren sich zum Großteil auf Mobilität. Einzig das große Magazin verlangsamt uns etwas, aber 71 Schuss sind das auf jeden Fall wert. Mit diesem Setup erreichen wir eine unglaublich schnelle TTK im Nahkampf, können auf mittlere oder gar lange Distanzen aber gar nichts ausrichten. Packt euch also ein gutes Sturmgewehr oder sogar eine Sniper ein und nutzt die PPSh-41 wirklich nur zum Pushen oder wenn ihr im Nahkampf überrascht werdet.

>> Die besten Waffen in Call of Duty: Vanguard <<

PPSh-41 Warzone Loadout

Obwohl die PPSh-41 verdammt stark ist, funktioniert sie wirklich ausschließlich im Nahkampf. Dementsprechend brauchen wir unbedingt eine Waffe für die mittleren und langen Distanzen. Wir können also leider nicht auf den „Overkill“ Perk verzichten. Als beste Option bietet sich hier Bren an, die hervorragend auf größere Distanzen funktioniert und auch sehr einfach zu spielen ist. Wenn euch die Bren nicht gefällt und ihr lieber Snipen wollt, haben wir hier auch ein Kar98k Loadout für euch.

Bei den Perks setzen wir ansonsten auf „Kaltblütig“ und „Kampfspäher“. Letzterer markiert uns angeschossene Gegner rot auch durch Wände oder andere Deckung hindurch, was es uns erleichtert, sie zu finishen. Mit „Kaltblütig“ hingegen kontern wir genau diesen Perk, da er zurzeit sehr beliebt ist und von vielen Spielern genutzt wird. Die Kombination aus Semtex und Blendgranate ist ebenfalls ideal. Semtex funktioniert hervorragend gegen Spieler und Fahrzeuge, während Flashs sowohl zum Pushen, als auch zur Flucht eingesetzt werden können.

Primärwaffe: STG44/Bren/Kar98k (im Prinzip jede Waffe mit guter Reichweite)

Zweitwaffe: PPSh-41 (mit obigem Setup)

Perk 1: Kaltblütig

Perk 2: Overkill

Perk 3: Kampfspäher

Primär: Semtex

Taktik: Blendgranate

Das war unser PPSh-41 Setup Guide für Warzone. Wer eine richtig schnelle Maschinenpistole für den Nahkampf sucht, macht mit der PPSh-41 auf jeden Fall nichts falsch. Sollte euch die Waffe nicht gefallen, ist vielleicht die MP-40 etwas für euch.

>> Die besten Controller-Einstellungen für Warzone <<