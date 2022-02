So findet & zerstört man die gepanzerten Konvoi Trucks in Warzone

Warzone Season 2 läuft inzwischen schon seit zwei Wochen und brachte ordentlich neuen Content. Die beiden neuen Waffen, das Whitley LMG und das KG M40 Sturmgewehr haben wir bereits abgehandelt. Und auch über die neuen Operator Anna und Thomas haben wir schon geschrieben. Aber was sind das eigentlich für seltsame Panzerwagen, die plötzlich in Warzone rumfahren? Wir erklären euch heute alles, was ihr über die neuen gepanzerten Konvoi Trucks wissen müsst. Wir zeigen euch, wie man sie findet und zerstört und was man dafür bekommt.

Wie findet man die gepanzerten Konvois in Warzone?

Die gepanzerten Konvoi Trucks werden allen Spielern als rotes Fahrzeugsymbol auf der Minimap angezeigt. Sobald ihr ein Match startet, könnt ihr einfach die Minimap öffnen und nach einem roten Truck-Symbol Ausschau halten. Solltet ihr direkt zu einem solchen Konvoi aufbrechen wollen, könnt ihr auch einen Marker auf das Symbol setzen, genauso, wie ihr auch Contracts auf der Map markieren könnt. Die Konvois findet ihr sowohl im BR-Modus, als auch in Vanguard Royale oder Plunder. Gepanzerten Konvois sind KI-gesteuerte Fahrzeuge und fahren immer einen vorgegebenen Weg auf Caldera ab. Da sie Straßen nicht verlassen, könnt ihr sie also auch abpassen, wenn ihr nicht direkt bei ihnen landen wollt.

Wie zerstört man einen gepanzerten Truck?

Die gepanzerten Konvoi Trucks können durch Beschuss und Sprengstoff zerstört werden. Wenig überraschend sind die effektivsten Waffen gegen einen Panzerwagen Raketenwerfer, aber Thermit, C4 oder Semtex richtet auch gut Schaden an. Der Panzerschreck Raketenwerfer hat sich als besonders effektiv herausgestellt, da er einen Truck mit 3-5 Treffern ausschalten kann. Trifft man den Truck direkt von vorne, reichen 3 Raketen, trifft man ihn von hinten, braucht man insgesamt 5. Leider sind fast alle Werfer in Warzone nicht wirklich zu gebrauchen, wenn man nicht spezifisch Jagd auf die gepanzerten Konvois macht. Wenn man also keinen Platz in seinem Loadout an einen Raketenwerfer verschwenden möchte, kann man sich auch auf C4, Semtex oder Thermit verlassen. Diese Sprengstoffe haften allesamt an der Außenseite der Trucks und verursachen ordentlich Schaden.

Das klingt jetzt zwar alles super einfach, und allzu schwer ist es auch nicht einen gepanzerten Truck zu zerstören, aber vergesst nicht, dass die Fahrzeuge sich wehren. Die gepanzerten Konvois greifen alle Spieler in Reichweite mit MGs an und verteilen auch Granaten und Minen. Direkt neben dem Truck zu stehen, ist also keine gute Idee. Stellt sicher, dass ihr eine Deckung in der Nähe habt und konzentriert euer gesamtes Squad auf den Truck, dann ist er in Nullkommanix zerstört.

Was bekommt man für das Zerstören eines Trucks?

Loot, Loot und noch mehr Loot! Immer wenn eine bestimmte Menge Schaden verursacht wurde, lässt der Truck kleine Mengen Loot fallen. Darunter findet man Munition, C4 oder Panzerplatten. Nachdem der gepanzerte Konvoi Truck komplett zerstört wurde, droppt er Unmengen an richtig gutem Loot. Hier finden wir jede Menge Cash, Killstreaks und Feldupgrades, wie die neue Nebula V Bombe, die extrem selten ist. Wer auf der Suche nach Nebula V Equipment ist, bekommt hier einen garantierten Drop von entweder Nebula V Munition, einer Nebula V Bombe oder einer Dekontaminationsstation. Der einzige andere Ort, an dem wir garantiert Nebula V Equipment erhalten, sind die neuen Luken in Caldera.

Wenn ihr häufiger Plunder spielt, ist es durchaus lohnenswert, direkt zum Start eines Matches mit einem Raketenwerfer auf Konvoi Jagd zu gehen. Das Geld aus dem Loot der Trucks gibt euch einen netten Vorsprung für den Rest des Matches.

Das waren alle wichtigen Infos zu den gepanzerten Konvoi Trucks in Warzone. Haltet aber immer die Augen offen, denn alle Teams im Spiel können die Trucks auf der Minimap sehen, ihr seid also selten allein…

