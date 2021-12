CoD: Vanguard Operator – so schaltet ihr Roland frei

In Call of Duty: Vanguard haben wir die Auswahl zwischen mehreren Operators. Allerdings sind nicht alle Operator von Anfang an für uns verfügbar. Manche müssen erst durch eine Herausforderung freigespielt werden. Wir gehen mit euch nach und nach alle Operator in Vanguard durch und erklären, wie sie freigeschaltet werden. Außerdem geben wir euch Hintergrundinformationen zum Charakter und der bevorzugten Waffe des jeweiligen Operators.

Wer ist Roland in CoD: Vanguard?

Roland Zeimet wurde am 13.3.1920 geboren und wuchs in Luxemburg auf. Nachdem die Deutschen Luxemburg eingenommen hatten, wurde er von den Nazis zwangsverpflichtet. Er leistete widerwillig seinen Dienst, um seine Familie zu schützen. Nachdem die Nazis ihn aber hintergingen und seine Familie trotzdem in ein Konzentrationslager schickten, desertierte Roland und kämpfte sich durch halb Europa, um seine Familie zu retten. Leider schaffte er das nicht, zog durch seine Taten aber die Aufmerksamkeit von Butcher auf sich, der ihn für die Spezialeinheit rekrutierte.

Wie schaltet man Roland frei?

Um Roland als spielbaren Operator freizuschalten, muss man insgesamt 300 Kills mit Sturmgewehren erzielen.Nichts einfacher als das. Sturmgewehre sind die vielseitigsten und besten Waffen in Vanguard und schon das erste freigeschaltete Sturmgewehr ist komplett broken. Das STG44 ist extrem stark und sogar Rolands Lieblingswaffe. Schnappt euch das Teil und spielt einfach ein paar Runden, Ship Haus 24/7 und ihr habt Roland im Nu freigespielt. Auf den Maps Shipment und Das Haus lassen sich Kills farmen ohne Ende.

Was ist Rolands Lieblingswaffe?

Rolands Lieblingswaffe ist das STG44 – die derzeit beste Waffe im Spiel. Habt ihr Roland einmal freigespielt und nutzt diese Waffe, erhaltet ihr mehr XP, als mit anderen Waffen. Konzentriert ihr euch auf die Lieblingswaffe eines Operators, könnt ihr also deutlich schneller leveln. Wer eine der besten Waffen im Spiel schnell leveln will, sollte sich Roland also schnell freispielen. Hier haben wir auch das beste STG44 Loadout für euch.

Insgesamt könnt ihr jeden Operator in Vanguard bis auf Level 20 bringen. Auf dem Weg dorthin schaltet ihr zahlreiche Kosmetika frei. Für jeden Operator können insgesamt 6 verschiedene Skins, und jeweils ein zusätzlicher Finishing Move, ein Highlight Intro und ein MVP Highlight freigeschaltet werden. Dazu kommen noch mehrere Voice Lines, Embleme, Waffenanhänger, Sticker, Calling Cards und XP-Belohnungen. Das Grinden lohnt sich also.

Jetzt wisst ihr alles über Roland Zeimet, wie man ihn freischaltet und was seine Lieblingswaffe ist. Habt ihr schon alle Operator freigespielt und gelevelt? Wer ist euer Favorit?

