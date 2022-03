Vanguard Ranked Play: Alle Regeln, Maps & Verbote

Klar, Call of Duty spielt man immer gegen andere Spieler, ist ja vor allem ein Multiplayer Spiel, aber es gibt einen Modus, der deutlich kompetitiver ist, als der reguläre Multiplayer: Ranked Play. Der beliebte Ranglistenmodus war in Vanguard allerdings nicht zum Launch verfügbar und ist erst mit Season 2 in die Beta gestartet. Seitdem können wir uns endlich mit Spielern auf unserem Skill-Level messen und langsam die Ränge aufsteigen. Für Ranked Play gibt es aber ein paar sehr wichtige Regeln und es sind auch nicht alle Waffen und Equipment erlaubt. Ganz im Gegenteil, der Modus orientiert sich maßgeblich an der Call of Duty League und deshalb erklären wir euch heute, auf was es zu achten gilt.

Wie funktioniert Ranked Play in Vanguard?

Der Ranglistenmodus, oder eben Ranked Play, ist ein Mehrspielermodus, der sich an den Regeln der offiziellen CDL (Call of Duty League) orientiert und ein deutlich kompetitiveres Erlebnis bietet als der normale Multiplayer. In jeder Season müssen Spieler zuerst fünf Platzierungsmatches abschließen, bevor sie einer von sieben Divisionen zugewiesen werden. Alle Spieler werden so anhand einer Elo-Wertung, die hier Skill-Rating heißt, in Gruppen eingeteilt, in denen sich ungefähr gleichstarke Spieler befinden. Die Wertung verändert sich je nach Anzahl der gewonnenen oder verlorenen Spiele sowie der persönlichen Leistung in den Matches. Außerdem wird ausschließlich in den kompetitiven Modi Search and Destroy, Hardpoint und Control mit jeweils vier Spielern pro Team gespielt. Um das Erlebnis so ausgeglichen wie möglich zu gestalten, werden nur gut gebalancte Maps gespielt und einige Waffen und Gadgets verboten. Je besser man spielt, desto schneller steigt man in der Rangliste seiner Division auf und erhält zum Ende jeder Season eine entsprechende Belohnung. Diese reichen von Emblems über Waffenanhänger bis hin zu Waffen Blaupausen.

Welche Maps werden im Ranked Play gespielt?

Der Map Pool für den Ranglistenmodus in Vanguard ist derselbe wie in der offiziellen Call of Duty League. Folgende Maps werden gespielt:

Search and Destroy

Tuscan

Bocage

Desert Siege

Berlin

Hardpoint

Tuscan

Bocage

Gavutu

Berlin

Control

Tuscan

Gavutu

Welche Waffen & Equipment sind im Ranked Play verboten?

Um die Matches möglichst ausgeglichen zu gestalten, sind im Ranglistenmodus einige Waffen, Granaten und Killstreaks verboten. Hier ist die Liste mit allen aktuellen Restrictions:

Four new Ranked Play weapon restrictions are now live: • Gorenko Anti-Tank Rifle

• NZ-41 Assault Rifle

• Katana

Primärwaffen

Alle Schrotflinten

Alle Leichten Maschinengewehre

Alle Marksman Rifles

Combat Shield

Gorenko Anti-Tank Rifle

NZ-41

Sekundärwaffen

Alle Werfer

Katana

Sawtooth

Extras

Extra 1: Unerschrocken Geist



Extra 2: Spurenleser Alarmiert Daten Weiterleiten Durchdringende Sicht



Extra 3: Overkill Taktiker Mechaniker



Primär

Brandgranate

Wurfmesser

Thermit

Sprengladung

Molotow-Cocktail

Gammon Bombe

Taktik

Stim

MK V-Gas

S-Mine 44

Täuschgranate

Killstreaks

Alle Killstreaks

Das waren auch schon alle Regeln für den Ranked Play Modus in Vanguard. Keine Sorge, falls ihr euch die ganzen verbotenen Waffen und Gadgets nicht merken könnt, sobald ihr euch im Ranked Play Menü befindet, werden Waffen und Equipment in euren Loadouts als verboten markiert, wenn sie auf dieser Liste stehen. Schaut euch eure Loadouts also gut an, bevor ihr ein Match startet und erstellt am besten ein bis zwei Loadouts spezifisch für den Ranglistenmodus.