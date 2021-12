CoD: Vanguard Operator – so schaltet ihr Polina frei

In Call of Duty: Vanguard haben wir die Auswahl zwischen mehreren Operators. Allerdings sind nicht alle Operator von Anfang an für uns verfügbar. Manche müssen erst durch eine Herausforderung freigespielt werden. Wir gehen mit euch nach und nach alle Operator in Vanguard durch und erklären, wie sie freigeschaltet werden. Außerdem geben wir euch Hintergrundinformationen zum Charakter und der bevorzugten Waffe des jeweiligen Operators.

Wer ist Polina in CoD: Vanguard?

Polina Petrova wurde am 13.11.1917 in Stalingrad geboren und ist auch dort aufgewachsen. Sie unterstützte ab 1942 die sowjetischen Truppen als Krankenschwester, wollte aber schon immer mehr tun. Als sie während der Invasion der Nazis ihre gesamte Familie verlor, wie wir in der Kampagne erfahren, beschloss sie als Scharfschützin Rache zu nehmen. Sie basiert lose auf der echten Scharfschützin Ljudmila Michailowna Pawlitschenko, die im zweiten Weltkrieg auch als Lady Death bekannt war und insgesamt 309 bestätigte Abschüsse sammelte. Allerdings war das reale Vorbild für Polina nie in Stalingrad im Einsatz. Trotzdem eine spannende Geschichte.

Wie schaltet man Polina frei?

Um Polina als spielbaren Operator freizuschalten, muss man insgesamt 200 Sniper Kills schaffen. Das klingt ziemlich viel, ist es auch… Wer sich mit aggressivem Snipen, wie es in CoD üblich ist nicht auskennt, dürfte hier seine Schwierigkeiten haben. Gemütlich in einer Ecke sitzen und Spieler auf Distanz auszuschalten ist auf den meisten Multiplayer Maps leider keine Option – das funktioniert höchstens auf Red Star oder Gavutu. Auf allen anderen Maps sind flotte Quick-Scopes gefragt, wenn man Kills mit einer Sniper sammeln will. Glücklicherweise ist die erste Sniper im Spiel, die Typ 99, vergleichsweise flott und gut dafür geeignet. Wenn ihr alle Sniper freigeschaltet habt raten wir allerdings zur Kar98k.

Was ist Polinas Lieblingswaffe?

Polinas Lieblingswaffe ist die 3-Line Rifle. Habt ihr Polina einmal freigespielt und nutzt diese Waffe, erhaltet ihr mehr XP, als mit anderen Waffen. Konzentriert ihr euch auf die Lieblingswaffe eines Operators, könnt ihr also deutlich schneller leveln. Wer gerne Sniper spielt, macht mit Polina als Operator auf jeden Fall nichts falsch.

Insgesamt könnt ihr jeden Operator in Vanguard bis auf Level 20 bringen. Auf dem Weg dorthin schaltet ihr zahlreiche Kosmetika frei. Für jeden Operator können insgesamt 6 verschiedene Skins, und jeweils ein zusätzlicher Finishing Move, ein Highlight Intro und ein MVP Highlight freigeschaltet werden. Dazu kommen noch mehrere Voice Lines, Embleme, Waffenanhänger, Sticker, Calling Cards und XP-Belohnungen. Das Grinden lohnt sich also.

Jetzt wisst ihr alles über Polina Petrova, wie man sie freischaltet und was ihre Lieblingswaffe ist. Habt ihr schon alle Operator freigespielt und gelevelt? Wer ist euer Favorit.

