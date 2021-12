CoD: Vanguard Operator – so schaltet ihr Padmavati frei

In Call of Duty: Vanguard haben wir die Auswahl zwischen mehreren Operators. Allerdings sind nicht alle Operator von Anfang an für uns verfügbar. Manche müssen erst durch eine Herausforderung freigespielt werden. Wir gehen mit euch nach und nach alle Operator in Vanguard durch und erklären, wie sie freigeschaltet werden. Außerdem geben wir euch Hintergrundinformationen zum Charakter und der bevorzugten Waffe des jeweiligen Operators.

>> Alle Operator in Call of Duty: Vanguard <<

Wer ist Padmavati in CoD: Vanguard?

Padmavati Balan wurde am 14.7.1925 während der britischen Besatzung in Indien geboren. Ihr Vater arbeitete für eine reiche ausländische Familie, die Padmavatis komplettes Familienleben diktierten. Der Hass auf den Kolonialismus wuchs über die Jahre in Padmavati und als Widerstand im Land aufkeimte, schloss sie sich der Indischen Nationalarmee an. Dort kämpfte sie gegen die britischen Besatzer und inspirierte durch ihren Mut ihre Mitkämpfer auf dem Schlachtfeld.

Wie schaltet man Padmavati frei?

Um Padmavati als spielbaren Operator freizuschalten, muss man insgesamt 200 Abschüsse mit Schrotflinten machen. Dank einigen kleinen Chaos-Maps ist diese Herausforderung relativ simpel. Mit der Kamppflinte ist schon die zweite Schrotflinte, die auf Level 14 freigeschaltet wird, die beste Shotgun in Vanguard. Haltet euch einfach an Shipment und Das Haus, die es zum Glück als Ship Haus 24/7 Playlist gibt, und ihr solltet die 200 Kills verhältnismäßig flott erreichen. Ganz ehrlich auf diesen Maps dominieren Schrotflinten und können dem gegnerischen Team so richtig die Laune verderben.

>> CoD: Vanguard Operator – so schaltet ihr Constanze frei <<

Was ist Padmavatis Lieblingswaffe?

Padmavatis Lieblingswaffe ist die Kampfflinte – die beste Schrotflinte in Vanguard. Habt ihr Padmavati einmal freigespielt und nutzt diese Waffe, erhaltet ihr mehr XP, als mit anderen Waffen. Konzentriert ihr euch auf die Lieblingswaffe eines Operators, könnt ihr also deutlich schneller leveln. Die Kampfflinte ist die mit Abstand stärkste Shotgun in Vanguard und ballert ordentlich rein. Natürlich ist sie nur auf kurze Distanzen wirklich stark, aber auf Shipment oder Das Haus dominiert sie alles. Hier ist das beste Kampfflinten Setup.

Insgesamt könnt ihr jeden Operator in Vanguard bis auf Level 20 bringen. Auf dem Weg dorthin schaltet ihr zahlreiche Kosmetika frei. Für jeden Operator können insgesamt 6 verschiedene Skins, und jeweils ein zusätzlicher Finishing Move, ein Highlight Intro und ein MVP Highlight freigeschaltet werden. Dazu kommen noch mehrere Voice Lines, Embleme, Waffenanhänger, Sticker, Calling Cards und XP-Belohnungen. Das Grinden lohnt sich also.

Jetzt wisst ihr alles über Padmavati Balan, wie man sie freischaltet und was ihre Lieblingswaffe ist. Habt ihr schon alle Operator freigespielt und gelevelt? Wer ist euer Favorit?

>> Die besten Waffen in Call of Duty: Vanguard <<