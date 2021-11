Call of Duty: Vanguard Map Guide – Decoy

Decoy ist eine mittelgroße Multiplayer Map in Call of Duty: Vanguard. Sie wurde für 6v6-Matches entwickelt, kann aber im Angriffs- oder Blitz-Modus auch mit mehr Spielern gespielt werden. Unserer Meinung nach ist die Map irgendwie ein bisschen seltsam und konnte uns noch nicht so richtig überzeugen. Der Aufbau ist einfach etwas verwirrend…

Laut der Hintergrundgeschichte soll es sich bei Decoy um einen Trainingskurs für Spezialeinheiten handeln. Der gesamte Ort besteht also nur aus Häuserattrappen und vermittelt ein seltsames Gefühl. Geht man nach dieser Story, trainieren wir auf Decoy also quasi als Spezialeinheit den Kampf in einer Kleinstadt. Warum uns die Map nicht ganz überzeugen konnte, erfahrt ihr in unserem Decoy Map Guide.

Decoy: Aufbau

Decoy ist wie bereits erwähnt eine kleine nachgebaute Stadt, samt Läden, Fußwegen und kleinen Vorgärten. Der Look der Geisterstadt ist etwas seltsam, auch wenn wir nicht genau sagen können, woran das liegt. Vom Aufbau her folgt die Map auch nicht wirklich dem typischen 3-Lane-Prinzip. Irgendwie ist sie seltsam gerformt und ein einziges Durcheinander aus verschiedenen Gebäuden. Schaut euch die Minimap an, dann wisst ihr, wovon wir reden:

Die Map ist sehr asymmetrisch und bietet keinerlei freie, gerade Sichtlinien. Dazu kommt noch, dass das nördliche Gebäude in der Mitte der Map quasi das gesamte Spielgeschehen bestimmen kann. Hat sich hier einmal ein Camper verschanzt, ist es fast unmöglich von einer Seite der Map auf die andere zu kommen. Der kleine offene Platz in der Mitte bietet nämlich leider keinerlei Deckung. Zwar bietet Decoy dank der vielen Gebäude durchaus auch Vertikalität und eine Vielzahl zerstörbarer Wände und Fenster, aber irgendwie geht das Konzept nicht auf. Da die typischen drei Lanes fehlen, auf denen es immer möglich ist, den Gegner irgendwie zu umgehen, lassen sich Teams auf Decoy zu leicht im Spawn festnageln.

Decoy: Gameplay & Ausrüstung

Bei so vielen Gebäuden und Innenräumen sollte man meinen, dass MPs die richtige Wahl sind. Immerhin sollte flottes Run-and-Gun-Gameplay hier doch super funktionieren… Falsch gedacht. Dank der vielen zerstörbaren Wände und dem kleinen offenen Platz in der Mitte, ist man mit einem Sturmgewehr deutlich besser bedient. Trotz der vielen Deckungsmöglichkeiten empfehlen wir, etwas vorsichtiger zu spielen und vor allem auf höher gelegene Fenster zu achten. Hier sitzt gerne mal ein dickes LMG. Gerade zu Beginn des Matches kann es außerdem spielentscheidend sein, die Mitte der Map nicht zu verlieren – anderenfalls seid ihr in eurem Spawn mehr oder weniger eingeschlossen.

Wir raten auf Decoy zu einem STG44 Setup, um alle Distanzen gut abdecken zu können. Sollte dein Team die Mitte gesichert haben, kann es sich aber auch lohnen mit einem dicken LMG wie dem MG42 den Feind beim Vorrücken zu hindern. Granaten eignen sich hier besonders, um einzelne Räume zu clearen, bevor man sich weiter vor wagt. Das beste Loadout sollte also in etwa so aussehen:

Extra 1: Ninja

Extra 2: Spurenleser

Extra 3: Eiltempo

Primär: Thermit

Taktik: Betäubungsgranate

Dank der zahlreichen Gebäude und somit wenigen freien Sichtlinien kann Ninja hier richtig gut sein, da eure Feinde euch so nicht kommen hören. Mit Spurenleser seht ihr wiederum die Fußspuren naher Gegner, was euch einen Vorteil verschafft und Eiltempo lässt euch länger Sprinten. Bei den Granaten setzen wir wie üblich auf Thermit und Betäubungsgranaten, die gerade in den Gebäuden eine unglaubliche Wirkung entfalten.

Das waren unsere wichtigsten Tipps zu Decoy in Call of Duty: Vanguard. Wenn ihr gerne mehr über die Waffen in Vanguard wissen wollt, haben wir hier eine kleine Liste für euch:

