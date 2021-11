Das beste Kampfflinten Setup & Loadout in Vanguard

Schrotflinten sind in Call of Duty schon immer so eine Sache. Sie können extrem stark sein, bis hin zu komplett overpowered, oder sie sind absolut nutzlos. In Vanguard trifft auf die meisten Schrotflinten Letzteres zu, bis auf eine und die stellen wir euch heute vor.

Die Combat Shotgun oder Kampfflinte – ja, die heißt auf Deutsch wirklich so – ist die mit Abstand beste Schrotflinte, die zum Launch in Call of Duty: Vanguard verfügbar ist. Wer gerne auf sehr kleinen Maps spielt und immer in Bewegung bleibt, kann damit so manchen Gegner zur Weißglut treiben.

Allerdings funktioniert das nur mit dem passenden Setup, ansonsten treibt die Waffe eher euch selbst in den Wahnsinn. Wer sich absolut nicht mit Schrotflinten anfreunden kann, findet hier noch weitere Vorschläge:

>> Die besten Waffen in Call of Duty: Vanguard <<

Kampfflinte Vanguard Setup

Das große Problem der Schrotflinten in Call of Duty: Vanguard ist, dass sie absolut schreckliche Reichweite haben und der Schaden trotzdem, auch auf kurze Distanzen, nicht für einen One-Shot reicht. Die einzige Shotgun, die hier heraussticht ist die Kampfflinte, die mit den richtigen Aufsätzen zum One-Shot-Monster wird.

Da es sich aber selbst mit den besten Aufsätzen immer noch um eine Schrotflinte handelt, müssen wir für jeden Schuss so nah wie möglich an unseren Gegner ran. Um das zu ermöglichen, pushen wir nicht nur den Schaden, sondern vor allem das Tempo und die Mobilität.

Hier ist unser bestes Kampfflinten Setup für Call of Duty: Vanguard:

Mündung: M97 Voll-Würgebohrung

Lauf: Abgesägt

Visier: Schiefer-Reflektor

Schaft: CGC 3M Verstellbar

Unterlauf: SMLE-Pistolengriff

Magazin: Kaliber 16 10-Schuss-Trommeln

Munitionstyp: Geschoss und Schrot

Griff: Stoffgriff

Fertigkeit: Wahn

Kit: Schnell

Unser Setup setzt voll und ganz auf Schaden und Munition, während wir das Tempo so hoch wie möglich halten. Wir opfern allerdings etwas Präzision – wer immer direkt vor seinem Gegner steht, braucht schließlich keine hohe Genauigkeit.

Interessant ist vor allem die Munition mit einem Mix aus Slug und Schrot für maximalen Schaden und die Fertigkeit „Wahn“, die nach jedem Kill unsere Gesundheitsregeneration startet. Mit dem Kit „Schnell“ sind wir außerdem noch flotter unterwegs, was wir in unserem Loadout durch ein Extra weiter ausbauen werden.

Kampfflinte Vanguard Loadout

Man könnte jetzt meinen, dass es Sinn ergibt, die Kampfflinte mit einer weiteren Primärwaffe für längere Distanzen zu kombinieren. Aber nein, glaubt uns, es ergibt keinen Sinn. Wer sich entscheidet eine Schrotflinte zu spielen, muss ohnehin immer nah am Feind bleiben, also nehmen wir einfach die gewohnte Maschinenpistole als Zweitwaffe mit.

Um maximales Chaos in den gegnerischen Reichen zu verbreiten, raten wir außerdem dazu, Thermit und Betäubungsgranaten mitzunehmen. Mit dieser Kombination könnt ihr in den Spawn der Gegner rushen, sie mit der Betäubungsgranate lähmen, ausschalten und als Abschiedsgeschenk noch das bruzzelnde Thermit liegen lassen.

Bei den Extras bietet sich im ersten Slot Ninja an, da ihr so nicht zu hören seid, wenn ihr euch euren Gegnern nähert oder versucht sie zu flankieren. Im zweiten Slot setzen wir auf Spurenleser, so könnt ihr die Fußspuren eurer Gegner sehen und ganz einfach euer nächstes Opfer aufspüren.

Der dritte Slot wird dann von Eiltempo belegt, damit ihr noch schneller unterwegs seid, um schnell an eure Gegner ran und wieder weg zu kommen. Achja, als Feld-Upgrade kann man mit Panzerplatten nichts falsch machen – sie geben die paar extra Lebenspunkte, die nötig sind, um die Lücke zu eurem nächsten Opfer zu schließen.

Sekundärwaffe: Maschinenpistole

Primär: Thermit

Taktik: Betäubung

Extra 1: Ninja

Extra 2: Spurenleser

Extra 3: Eiltempo

Feld-Upgrade: Panzerplatten

Das war unser beste Kampfflinten Setup und Loadout für den Vanguard Multiplayer. Habt ihr die Waffe schon ausprobiert?

