Die besten Waffen in Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Vanguard bringt uns zurück zum Zweiten Weltkrieg und auch zur „Modern Warfare“-Engine. Das bedeutet: ein Haufen neuer Waffen, die dank der Engine viel besser aussehen und sich besser anfühlen als in Black Ops Cold War. Wir freuen uns also riesig, alle WWII-Waffen in Vanguard auszuprobieren und zu leveln. Natürlich ist die erste Frage, die sich jeder Neueinsteiger jetzt stellt: „Was ist die beste Waffe in Vanguard?“

Keine Sorge, genau dafür sind wir hier. Wir stellen euch in diesem Artikel die jeweils beste Waffe in jeder der sechs Primärwaffen-Kategorien vor. Hier ist für jeden etwas dabei, das beste Sturmgewehr, die beste MP, das beste LMG, die beste DMR oder Sniper und sogar die Schrotflinten decken wir mit ab.

Das beste Sturmgewehr in CoD: Vanguard

Das STG44 ist eine der ikonischsten Waffen des Zweiten Weltkriegs und mit Abstand die derzeit beste Waffe in CoD: Vanguard. Sie ist von Anfang an verfügbar, leicht zu spielen und extrem vielseitig einsetzbar. Der Rückstoß des STG44 ist leicht zu kontrollieren, die Waffe hat enorm hohen Schaden und die Feuerrate lässt sich auch noch mit Aufsätzen erhöhen. Abhängig von den Aufsätzen kann sie auf wirklich jede Distanz gespielt werden – ja, auch im Nahkampf ist das Teil stark. Vor allem dank des sehr niedrigen Rückstoßes ist der Sweetspot aber auf mittlere bis lange Distanzen. Insgesamt haben wir hier die einsteigerfreundlichste Waffe in Vanguard, die zurzeit fast schon etwas zu stark erscheint.

>> Das beste STG44 Setup & Loadout in Vanguard <<

Die beste Maschinenpistole in CoD: Vanguard

Eine weitere Waffe aus dem Zweiten Weltkrieg, die jeder schon einmal gesehen haben sollte. Die deutsche MP-40 ist die stärkste MP in Call of Duty: Vanguard und auch insgesamt eine der derzeit besten Waffen im Spiel. Sie ist im Grunde die MP5 von Vanguard – leicht zu kontrollieren, gute Reichweite und hoher Schaden. Die Feuerrate ist niedriger als bei den meisten anderen MPs, aber sie ist sehr präzise und kann nicht nur auf kurze Distanz gespielt werden, sondern macht auch auf mittlere Entfernungen einen guten Job. Damit kann sie auf eigentlich allen Multiplayer Maps hervorragend gespielt werden. Mit dem richtigen Setup hat die MP-40 eine sehr kurze TTK und kann in fast jeder erdenklichen Situation gespielt werden.

>> Das beste MP-40 Setup & Loadout in Vanguard <<

Die beste Sniper in CoD: Vanguard

Ja, die Kar98k ist auch in Vanguard wieder zurück! Die Kar aus Modern Warfare ist immer noch eine der besten Waffen in Warzone und nachdem wir die Vanguard Kar getestet haben, sind wir überzeugt, dass die Vanguard Kar98k genauso gut, wenn nicht sogar besser sein wird. Die Kar tötet Gegner mit einem Schuss auf die obere Brust und höher und visiert extrem schnell an. Dank der vergleichsweise hohen Mobilität ist es das beste aggressive Scharfschützengewehr in Vanguard und wahrscheinlich auch in Warzone. Wer gut zielen kann und gerne Sniper spielt, sollte sich die Kar98k so schnell wie möglich schnappen und sie hochleveln. Definitiv die beste Sniper im Vanguard Multiplayer.

Das beste Leichte Maschinengewehr in CoD: Vanguard

Das deutsche MG42 ist das beste LMG in CoD: Vanguard. Es hat großartige Rückstoßkontrolle, eine unglaublich hohe Feuerrate und ist bei weitem nicht so langsam, wie man auf den ersten Blick vermuten würde. Mit 125 Schuss im Magazin kann man eine Menge Kills sammeln, ohne nachladen zu müssen und auch ein paar nette Löcher in die Map schießen. Trotz der vergleichsweise hohen Mobilität bleibt es aber ein Leichtes Maschinengewehr und eignet sich daher nicht für schnelles Run-and-Gun-Gameplay. Das MG42 in Vanguard eignet sich deshalb am besten, um Ziele zu sichern oder Korridore zu halten, man muss es also in den richtigen Situationen einsetzen.

Die beste DMR in CoD: Vanguard

Das G-43, kurz für Gewehr 43, ist mindestens so bekannt wie die M1 Garand (das Gewehr mit dem ikonischen Pling-Sound, wenn das Magazin ausgeworfen wird). Die DMR ist recht mobil und kommt mit einem vergleichsweise großen Magazin. Feuerrate und Schaden sind ebenfalls nicht übel. Mit den richtigen Aufsätzen können außerdem sowohl Feuerrate, als auch Schaden und Magazingröße sowie das Tempo des G-43 noch weiter ausgebaut werden, was die Waffe in den richtigen Händen absolut tödlich macht. Wer kein Problem mit halbautomatischen Waffen hat und gut zielen kann, sollte das G-43 auf jeden Fall mal ausprobieren.

Die beste Schrotflinte in CoD: Vanguard

Die Doppelläufige Schrotflinte ist die mit Abstand beste Schrotflinte in Call of Duty: Vanguard. Sie hat den höchsten Schaden und kann im Nahkampf ordentlich aufräumen, soweit das mit zwei Schuss möglich ist. Das ist auch der große Nachteil der Waffe, zwei Schüsse sind nicht viel und das Nachladen dauert eine Weile. Wer die Schrotflinte spielt, muss also immer aufpassen, dass er nach den zwei Schuss genügend Zeit zum Nachladen hat. Leider sind Schrotflinten zurzeit allgemein nicht die beste Wahl in Vanguard, aber die Doppelläufige ist definitiv noch die beste.

Das sind die derzeit besten Waffen in Call of Duty: Vanguard. Habt ihr euch das Spiel schon geholt und seid fleißig am Grinden? Was ist eure Lieblingswaffe?