Sind die Warzone Server down?

Man kommt von der Arbeit, will gemütlich eine Runde Warzone mit seinen Kumpels zocken und dann kommt man nicht ins Spiel. Was gibt es nervigeres? Obwohl durchaus bekannt ist, dass es in Warzone zahlreiche Fehler gibt, die Spieler daran hindern können ein paar Matches zu spielen, kann es im Zweifel nie schaden erstmal den Server Status zu überprüfen. Sollten die Server tatsächlich down sein, gibt es leider nichts, was ihr tun könnt, außer zu warten. Activision und Raven Software reißen sich in dem Fall vermutlich gerade sowieso schon den Hintern auf, um das Problem zu lösen – immerhin verdienen sie in Warzone nur Geld, wenn das Spiel auch läuft. Schauen wir also mal, wie man den Server Status von Warzone überprüfen kann.

Wie überprüft man den Warzone Server Status?

Solltet ihr mal nicht ins Spiel kommen und euch keine eindeutige Fehlermeldung direkt den Grund dafür nennen, gibt es mehrere Möglichkeiten, um zu überprüfen, ob das Problem an euch oder an den Servern liegt.

Auf der offiziellen Website des Activision Supports werden Wartungsarbeiten und Serverausfälle in der Regel immer angekündigt und ihr könnt euch auch benachrichtigen lassen, sobald die Server wieder online sind. Natürlich könnt ihr hier auch selbst Probleme mit Warzone oder anderen Call of Duty Spielen melden. Auf Twitter wiederum geben sowohl der Activision Support als auch die Entwickler Raven Software Updates zu bekannten Problemen, wozu auch Serverausfälle zählen, und halten euch auf dem Laufenden über den Fortschritt der Behebung.

Was tun, wenn man keine Verbindung zu den Servern herstellen kann?

Wenn ihr euch nicht mit den Warzone Servern verbinden könnt, obwohl die Server angeblich live sind, liegt das Problem vermutlich bei euch. Aber keine Sorge, auch für diesen Fall haben wir hier einige Tipps für euch:

Ist Warzone auf dem neuesten Stand?

Sollte Warzone nicht das aktuelle Update installiert haben oder ein Update unvollständig durchgeführt worden sein, kann das zu erheblichen Problemen führen. Checkt also auf eurem PC oder eurer Konsole, ob ihr Warzone auch wirklich auf die aktuelle Version geupdatet habt.

Warzone Update auf dem PC

Öffnet Battle.net und navigiert zu Warzone.

Klickt das Zahnrad neben dem „Spielen“-Button an.

Klickt auf „Nach Updates suchen“.

Sollte das nicht funktionieren, klickt „Scannen und reparieren“.

Warzone Update auf PlayStation oder Xbox

Schließt Warzone.

Geht in eure Spielebibliothek.

Sucht Warzone und klickt auf „Optionen“.

Klickt „Check for Update“ auf PlayStation oder „Manage Game“ -> „Downloads“ auf der Xbox.

Checkt die Internetverbindung

Das Problem kann natürlich auch einfach eure Internetverbindung sein. Im Zweifel kann es dementsprechend auch helfen, euren Router neu zu starten. Außerdem solltet ihr, wenn möglich, euren PC oder eure Konsole direkt über ein LAN-Kabel mit dem Router verbinden.

Zieht den Stecker an eurem Router.

Wartet einige Sekunden.

Steckt den Router wieder ein.

Wartet 5-10 Minuten.

Startet Warzone neu.



Jetzt wisst ihr, wo ihr überprüfen könnt, ob tatsächlich die Warzone Server ausgefallen sind oder das Problem bei euch liegt. Sollten die Server down sein, könnt ihr leider nur warten. Aber keine Sorge, in der Zwischenzeit könnt ihr euch ja schonmal das hier durchlesen:

