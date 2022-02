Warzone Pacific: Alle offenen Luken auf Caldera

Schon kurz nach der Einführung der neuen Warzone Map Caldera mit der Integration von Vanguard, haben sich die Spieler auf die Suche nach Easter Eggs begeben. In Verdansk gab es in der Vergangenheit zahlreiche Bunker, die sich mit Codes oder über kleine Schnitzeljagden öffnen ließen. Sie boten nicht nur eine Menge Loot, sondern wurden auch genutzt, um Hinweise auf das nächste Call of Duty zu verstecken. Natürlich haben die Fans etwas Ähnliches auch auf der neuen Pazifik Map erwartet. Und wir wurden auch nicht enttäuscht. Bereits kurz nach dem Start von Season 1 wurden zahlreiche mysteriöse Luken überall auf Caldera gefunden, die sich aber nicht öffnen ließen. Was befindet sich unter den Luken und wie kommt man da überhaupt rein? Lange Zeit war uns das noch ein Rätsel, mit dem Release von Season 2 wurden jetzt aber einige der Luken geöffnet.

Schauen wir uns mal an, welche Luken inzwischen offen sind, wie man sie findet und vor allem, was uns darin erwartet.

>> Call of Duty: Warzone 2 angekündigt! <<

Alle offenen Luken in Warzone

Insgesamt gibt es überall auf Caldera verstreut 14 Luken, die bisher gefunden wurden. Mit Season 2 sind immerhin 7 davon jetzt auch zugänglich. Glücklicherweise brauchen wir dieses Mal keine Codes oder Schlüsselkarten, sondern die Luken sind einfach immer offen. Wir müssen sie nur finden und die Leiter hinabsteigen. Im Folgenden zeigen wir euch die 7 geöffneten Luken und wo man sie findet.

Alle geöffneten Luken sind auf der Minimap von Caldera mit gelben Kreisen markiert. Da diese Kreise aber relativ ungenau sind, haben wir für euch im Folgenden ein paar Screenshots, die den genauen Ort etwas klarer zeigen.

Luke bei Docks

Der Platz mit der Luke ist sehr offen. Stellt also sicher, dass ihr allein seid oder ihr einen Kumpel dabei habt, der euch den Rücken freihalten kann.

Runway

Diese Luke ist tatsächlich etwas schwieriger zu finden, da sie sich im Inneren eines Gebäudes befindet. Dafür könnt ihr hier auch deutlich ungestörter looten, sobald ihr sie gefunden habt.

Luke bei West Mines

Das hier ist definitiv auch eine der sichereren Optionen. hier kommt in der Regel eigentlich kein Spieler hin, da es ziemlich ab vom Schuss ist. Das könnte sich dank der Luke aber schon bald ändern…

Luke bei Lagoon

Da hier der Flugplatz sehr nah liegt und das ein beliebter Absprungort ist, solltet ihr immer ein Auge auf Spieler haben, die vom Flugplatz Richtung Lagune laufen. Allerdings ist es auch ein perfekter Ort, um erst die Luke zu plündern und sich dann noch einen Flieger am Flugplatz zu schnappen.

Luke bei Fields

Hier ist immer viel los, da die unzähligen kleinen Hütten eine Menge Loot und vor allem Kohle beinhalten. Wer sich hier durchsetzen kann, bekommt jetzt dank der offenen Luke aber noch mehr gute Ausrüstung.

Luke bei Power Plant

Diese Luke ist wieder sehr gut versteckt. Sie befindet sich hinter einem Wasserfall. Wer schonmal ein Videospiel gespielt hat, sollte aber wissen, dass gute Verstecke immer hinter einem Wasserfall sind…

Luke bei Resort

Die derzeit letzte offene Luke findet ihr beim Resort, nahe beim Uhrenturm. Der Bereich bietet zwar etwas Deckung, ist aber trotzdem relativ offen. Nähert euch dementsprechend vorsichtig und haltet die Augen offen.

>> Call of Duty: Die besten Waffen in Warzone <<

Was befindet sich in den Luken?

Wofür nehmen wir das ganze Risiko jetzt aber eigentlich auf uns? Ganz einfach: Loot! Unter den Luken befinden sich Bunker, die zahlreiche Loot-Kisten enthalten. Außerdem findet ihr hier auch KI-Soldaten, die, wenn ihr sie tötet, garantiert neues Nebula V Equipment fallen lassen. Neben einer Menge Kohle und guten Waffen könnt ihr hier also auch die begehrte Nebula V Munition, eine Nebula V Bombe oder eine Dekontaminationsstation finden.

>> Warzone/Vanguard Season 2 Roadmap: Neue Maps, Waffen, Operator & Mehr <<