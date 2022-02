Warzone bekommt King Kong Event

Call of Duty ist ein riesiges Franchise, weshalb es wenig überraschend ist, dass es hier und da auch mal Kollaborationen mit anderen Franchises gibt. Häufig dreht es sich dabei um Crossover mit verschiedenen Film-Universen, es kann aber auch mal um Manga, Anime oder andere Videospiel-Serien gehen. Für Warzone beispielsweise haben wir schon eine hervorragende Kollaboration mit dem Stirb Langsam- und Rambo-Universum gesehen. Mit dem 80s Action Heroes Event wurden Rambo und John McClane als Operator hinzugefügt. Wir haben aber auch einige ikonische Horro-Figuren als Skins im Spiel – Billy aus Saw, Ghostface aus Scream, Leatherface oder den seltsamen Hasen aus Donnie Darko. Die letzte Kollaboration war erst vor kurzem das erste Attack on Titan Bundle für Vanguard und Warzone, wovon jetzt auch ein zweites angekündigt wurde.

Neueste Leaks auf Twitter sprechen jetzt von einem möglichen Crossover mit King Kong und Godzilla. Ja, richtig gehört, die beiden ikonischen Film-Monster sollen angeblich Teil eines kommenden Warzone-Events sein. Also was wissen wir über Warzone x King Kong x Godzilla?

>> Warzone Pacific: Alle offenen Luken auf Caldera <<

Das Warzone x King Kong/Godzilla Event

Ja, das klingt erstmal ein wenig verrückt, aber es wurde inzwischen von mehreren bekannten Leakern auf Twitch darüber gesprochen. Anscheinend soll es noch dieses Jahr ein großes In-Game-Event geben, in dem wir auf Caldera auf King Kong und Godzilla treffen werden. Stellt euch das ungefähr so vor wie auf dem Bild in diesem Tweet:

Dataminers and leakers are teasing a potential King Kong live event for #Warzone where Kong fights off incoming fighter planes and bombers 👀 https://t.co/09zDDp9f5W — ModernWarzone (@ModernWarzone) February 20, 2022

Laut dem bekannten und sehr zuverlässigen Leaker Tom Henderson haben einige Dataminer im Code von Call of Duty Artworks von sowohl King Kong als auch Godzilla gefunden. Tom Henderson beschreibt die Artworks wie folgt:

Ein Bild zeigte King Kong, wie er ein Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg vom Himmel holt, während in der Ferne Soldaten mit Gewehren auf ihn zielen. Das andere Bild zeigt Godzilla, der mit einem hellen blauen Strahl Truppen unter sich vernichtet.

Bei den Bildern soll es sich zwar nur um Konzeptzeichnungen handeln, diese wurden aber zusammen mit einigen Warzone Season 2 Bildern gefunden. Das würde zumindest bestätigen, dass sie von einer offiziellen Quelle, also aus dem CoD-Entwicklerteam stammen. Natürlich haben wir noch keinerlei offizielle Informationen zu einem solchen Event bekommen und das Timing für ein solches Crossover scheint auch etwas willkürlich. In der Regel bekommen wir Crossover in Spielen häufig dann, wenn ein neuer Film-Release ansteht, um zum einen Werbung für den kommenden Film zu machen und zum anderen den Hype darum mitzunehmen. Allerdings stehen zurzeit keinerlei Filme in Zusammenhang mit King Kong oder Godzilla an…

Obwohl die Informationslage bisher sehr dünn ist, würde das Crossover aber zumindest vom Setting her durchaus passen. Godzilla ist immerhin ein Monster, das aufgrund von radioaktiver nach Atomtests im Bikini-Atoll entstanden ist. Es würde uns also eigentlich gar nicht wundern, wenn das Monster plötzlich auf einer Pazifikinsel wie Caldera auftaucht, auch wenn wir keine Ahnung haben, wie King Kong dahin kommen soll.

>> Die besten Loot- & Landing-Spots in Warzone Caldera <<