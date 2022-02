Call of Duty: Das beste KG M40 Setup & Loadout in Warzone

Mit der Integration von CoD: Vanguard in Warzone kamen ein Haufen neuer Waffen ins Spiel und natürlich hat sich damit auch die Warzone-Meta geändert. Vor allem dank des neuen Modus „Vanguard Royale“, in dem wir ausschließlich Equipment und Waffen aus Vanguard nutzen dürfen, müssen sich viele Spieler nach einer neuen Lieblingswaffe umschauen. Wie üblich ist die Kar98k wieder eine sehr beliebte Primärwaffe, aber auch die MP-40 oder das STG44 sind nicht zu verachten. Aber was ist eigentlich mit den neuen Waffen, die jede Season hinzugefügt werden?

Das KG M40 kam mit Vanguard Season 2 ins Spiel und ist ein sehr starkes, aber langsames Sturmgewehr. Am ehesten lässt es sich mit der BAR vergleichen. Das KG M40 hat richtig gute Reichweite und mit dem passenden Setup auch kaum Rückstoß. In Kombination mit der guten Kugelschnelligkeit und schnellen TTK ist es ein sehr guter Kandidat für ein solides Langstrecken-Sturmgewehr.

KG M40 Warzone Setup

In unserem Setup konzentrieren wir uns auf die Nutzung des KG M40 als Long-Range-Sturmgewehr mit guter Präzision. Wir wollen also wie üblich viel Munition, gute Rückstoßkontrolle und Reichweite, während wir die Mobilität hier vernachlässigen, da das KG M40 einfach zu langsam ist, um wirklich mobil gebaut werden zu können. Folgende Aufsätze sind dafür nötig:

Mündung: Quecksilber-Schalldämpfer

Lauf: Reisorf 720mm Verhüllt

Visier: G16 2,5x

Schaft: Krausnick 12V

Unterlauf: M3-Bereitschafts-Griff

Magazin: 8mm-Klauser 50-Schuss-Trommeln

Munitionstyp: Verlängert

Griff: Noppengrriff

Extra: Vital

Extra 2: Voll geladen

Da wir selbst mit mehreren Aufsätzen die Mobilität nicht weit genug anheben können, um mit schnelleren Sturmgewehren konkurrieren zu können, konzentrieren wir uns bei unserem Setup vor allem auf Rückstoßkontrolle und Präzision. Dieses Setup beschert uns so ein sehr gutes Long-Range-Sturmgewehr. Wie in Warzone üblich brauchen wir ein großes Magazin mit 50 Schuss, das unsere Mobilität zwar weiter einschränkt, uns aber definitiv weiterhilft. Ansonsten haben wir hier ein recht gewöhnliches Setup. Griffe und Schaft für Rückstoßkontrolle und Präzision, ein Visier für größere Entfernungen und ein Schalldämpfer, um nicht so schnell entdeckt zu werden. Sollte euch das KG M40 nicht zusagen, probiert es doch mal mit dem STG44.

KG M40 Warzone Loadout

Obwohl das KG M40 verdammt stark ist, braucht ihr eine gute und vor allem mobile Zweitwaffe für den Nahkampf. Wir können also leider nicht auf den „Overkill“ Perk verzichten. Als beste Option bietet sich hier MP-40 an, die eine ideale Waffe für Kämpfe auf kurze bis mittlere Distanzen ist. Hier haben wir auch schon das beste MP-40 Setup für euch.

Bei den Perks setzen wir ansonsten auf „Kaltblütig“ und „Kampfspäher“. Letzterer markiert uns angeschossene Gegner rot auch durch Wände oder andere Deckung hindurch, was es uns erleichtert, sie zu finishen. Mit „Kaltblütig“ hingegen kontern wir genau diesen Perk, da er von vielen Spielern genutzt wird. Die Kombination aus Molotow und Blendgranate ist ebenfalls ideal. Das Molotow verursacht Schaden über Zeit und blockiert ein relativ großes Gebiet, während Flashs sowohl zum Pushen, als auch zur Flucht eingesetzt werden können.

Primärwaffe: KG M40 (mit obigem Setup)

Zweitwaffe: MP-40 (mit diesem Setup)

Perk 1: Kaltblütig

Perk 2: Overkill

Perk 3: Kampfspäher

Primär: Molotow

Taktik: Blendgranate

Das war unser KG M40 Setup Guide für Warzone. Wer ein richtig gutes Sturmgewehr sucht, macht mit dem KG M40 auf jeden Fall nichts falsch. Sollte euch die Waffe nicht gefallen, ist vielleicht das Bren etwas für euch.

