Call of Duty: Das beste MP-40 Setup & Loadout in Warzone

Mit der Integration von CoD: Vanguard in Warzone kamen ein Haufen neuer Waffen ins Spiel und natürlich hat sich damit auch die Warzone Meta geändert. Vor allem dank dem neuen Modus Vanguard Royale, in dem wir ausschließlich Equipment und Waffen aus Vanguard nutzen dürfen, müssen sich viele Spieler nach einer neuen Lieblingswaffe umschauen. Wie üblich ist die Kar98k wieder eine sehr beliebte Primärwaffe, aber auch die Bren oder STG44 sind nicht zu verachten. Natürlich fragen sich viele Spieler jetzt, was die beste Sekundärwaffe ist, um ein Loadout mit einer der vorangegangenen Waffen zu komplettieren.

Die MP-40 ist im Vanguard Multiplayer eine der besten MPs und gilt schon länger als etwas übermächtig – das zeigt sich auch in Warzone. Sie ist hier zwar nicht übermächtig, da MPs in Warzone nur begrenzten Nutzen haben, als Sekundärwaffe ist sie aber der Hammer. Die MP-40 ist leicht zu kontrollieren und hat eine, für einen MP, erstaunlich hohe Reichweite und genau das macht sie so gut in Warzone.

Wir stellen in diesem Artikel das beste Setup und Loadout für Warzone vor. Wenn ihr die MP-40 in Vanguard spielen wollt, haben wir das beste MP-40 Multiplayer Setup hier.

>> Call Of Duty: Die besten Waffen in Warzone <<

MP-40 Warzone Setup

In unserem Setup konzentrieren wir uns auf die Nutzung der MP-40 als Zweitwaffe neben einer Sniper. Sie kann natürlich auch mit jeder beliebigen anderen Waffe kombiniert werden, besticht aber besonders als Sniper-Support. Wir wollen mit dem Setup also Präzision und Rückstoßkontrolle, aber auch ein möglichst großes Magazin erreichen. Mit den folgenden Aufsätzen holen wir so das Beste aus der MP-40 raus.

Mündung: Quecksilber-Schalldämpfer

Lauf: Krausnick 317mm 04B

Visier: Schiefer-Reflektor

Schaft: VDD 34m gepolstert

Unterlauf: M1941-Handstopper

Magazin: 9mm 64-Schuss-Trommeln

Munitionstyp: Verlängert

Griff: Stoffgriff

Fertigkeit:Stütze

Kit: Voll geladen

Mit diesem Setup erhöhen wir den Schaden, die Reichweite und die Magazingröße, während wir gleichzeitig gute Präzision haben. Die verlängerte Munition erhöht außerdem die Kugelschnelligkeit, was für Kämpfe auf etwas längere Distanzen sehr hilfreich ist. Durch die VStütze Fertigkeit wird zusätzlich noch der anfängliche Rückstoß verringert. Alles in Allem erhalten wir so ein sehr ausgeglichenes und einfach zu spielendes MP-40 Setup.

>> Warzone: Die besten Einstellungen für hohe FPS <<

MP-40 Warzone Loadout

Da eine MP in Warzone nicht als Primärwaffe herhalten kann, können wir leider nicht auf den Overkill Perk verzichten. Wir brauchen also eine gute Primärwaffe für die langen Distanzen auf Caldera. Am ehesten bietet sich hier die Kar98k an, die mal wieder die beste Sniper in Warzone ist. In Kombination mit der MP-40 habt ihr so ein sehr gutes Loadout für alle Distanzen.

Bei den Perks setzen wir ansonsten noch auf Eiltempo und Eifrig. Ersteres lässt uns den Taktiksprint länger nutzen, was essentiell ist, wenn ihr als Sniper schnell die Position wechseln müsst. Der letzte Perk, Eifrig, erlaubt es uns schneller zwischen den beiden Waffen zu wechseln – ebenfalls unerlässlich, wenn ihr beim Snipen im Nahkampf überrascht werdet. Die Kombination aus Brand- und Blendgranate ist ebenfalls ideal. Die Brandgranate verursacht Schaden über Zeit und blockiert ein relativ großes Gebiet, während Flashs sowohl zum Pushen, als auch zur Flucht eingesetzt werden können.

Primärwaffe: Kar98k

Zweitwaffe: MP-40 (mit obigem Setup)

Perk 1: Eiltempo

Perk 2: Overkill

Perk 3: Eifrig

Primär: Brandgranate

Taktik: Blendgranate

Das war unser MP-40 Setup Guide für Warzone. Wer eine richtig gute Sekundärwaffe sucht, macht mit der MP-40 auf jeden Fall nichts falsch.

>> Die besten Controller-Einstellungen für Warzone <<