Schnell Waffen leveln in Vanguard Zombies

Wer in Vanguard oder Warzone ordentlich aufräumen will, braucht die richtigen Waffen, aber auch die passenden Aufsätze. Im Idealfall hat man die wichtigsten Waffen also auf Maximalstufe hochgelevelt. Da wir in Vanguard aber jede Waffe bis Stufe 70 hochleveln können, dauert das gefühlt unendlich lange und viele Spieler fragen sich wahrscheinlich, ob es nicht einen besonders effizienten Weg gibt, seine Waffen zu leveln. Natürlich gibt es den und wir stellen euch heute die schnellste Methode vor, um im Vanguard Zombies Modus viele Waffen-XP zu sammeln – schließlich hat nicht jeder Bock auf Multiplayer.

Wie funktioniert das Waffen Leveln?

Jede Waffe in Vanguard kann bis auf Stufe 70 aufgelevelt werden und schaltet auf jeder Stufe neue Aufsätze oder Camos frei. Zum Aufleveln müssen Waffen-XP verdient werden, die ausschließlich durch Abschüsse mit der entsprechenden Waffe zu bekommen sind. Um von Level 0 auf 70 zu kommen, benötigt man pro Waffe jeweils 150.000 XP, was eine ganze Menge ist. Wir haben aber zum Glück ein paar Tipps, wie ihr eure gesammelten Waffen-XP fast verdreifachen könnt.

So levelt ihr Waffen am schnellsten im Zombies Modus

In vergangenen CoDs gab es immer wieder Tricks, mit denen man im Zombies Modus besonders schnell seine Waffen leveln kann. In Vanguard wurde dem von den Entwicklern ein Riegel vorgeschoben. Obwohl das Leveln in Zombies langsamer ist, als im Multiplayer, gibt es aber trotzdem eine Methode, die relativ effizient ist.

Spielt Zombies Solo

Beim Farmen von Waffen-XP geht es einzig und allein um das Sammeln möglichst vieler Kills geht. Dementsprechend wollt ihr jeden einzelnen Zombie für euch haben und keinen Mitspieler dabei haben, der euch alles vor der Nase wegballert.

Nutzt Double XP Tokens

Auch im Zombies Modus dürft ihr nicht vergessen, eure Double XP Tokens einzusetzen. Achtet darauf, dass ihr auch die Waffen-XP Tokens verwendet und keine anderen, da diese keinen Einfluss auf die Waffen-XP haben. Bedenkt außerdem, dass der Timer für die Tokens auch im Menü abläuft. Versucht also nach dem Einsatz des Tokens die Zeit so effektiv wie möglich zu nutzen und ohne Pause zu spielen.

Erreicht möglichst schnell Runde 5

Um das Meiste aus einem Zombies-Match rauszuholen, müsst ihr so schnell in Runde 5 kommen. Da einige Portale sich schneller abschließen lassen als andere, solltet ihr euch hierbei auf die Blitz-Portale konzentrieren.

Schließt Blitz-Portale ab

Blitz-Portale lassen sich am schnellsten abschließen und ermöglichen euch auch eine Menge Waffen-XP zu sammeln. Hier müsst ihr lediglich den Timer überleben und währenddessen jede Menge Zombies töten. Da es leider nicht in jeder Runde auch ein Blitz-Portal gibt, könnt ihr wahlweise auch ein Ernte- (Harvest) oder Übertragen-Portal (Transmit) abschließen. Denkt aber daran, dass ihr bis Runde 5 einfach so schnell wie möglich durch die Portale kommen möchtet.

Sammelt 300 Kills im Ernte Portal

Sobald ihr dann endlich Runde 5 erreicht habt, sucht ihr euch ein Ernte-Portal und sammelt hier so um die 300 Kills. Es kann natürlich passieren, dass genau in Runde 5 kein Ernte-Portal auftaucht, dann müsst ihr schnell ein anderes abschließen und bekommt in Runde 6 eins. Im Ernte-Portal müsst ihr normalerweise Runensteine von getöteten Zombies aufsammeln und an speziellen Obelisken abgeben. Zum Waffen-XP Farmen ignorieren wir diese Quest aber und konzentrieren uns ausschließlich darauf, so viele Zombies wie möglich zu töten. Wenn man die Obelisken nicht abschließt, spawnen unendlich viele Zombies. Sammelt hier etwa 300 Kills, dann könnt ihr das Match verlassen und das Ganze von vorne anfangen.

Die Methode funktioniert deshalb so gut, weil ab Runde 5 schneller und mehr Zombies gespawnt werden. Haltet ihr euch an unseren Guide und beeilt euch in den ersten Portalen, könnt ihr so in unter 15 Minuten zwischen 10.000 und 15.000 Waffen-XP pro Durchgang farmen. Das entspricht je nach Stufe eurer Waffe auf jeden Fall Minimum 2-3 Leveln, in der Regel aber deutlich mehr.